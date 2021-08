Exsecretario de Yunes cerca de librar prisión y de llegar a diputación

"No pasa inadvertido para este juzgador que la medida cautelar impuesta al aquí impetrante del amparo consistente en prisión preventiva justificada resulta excesiva, toda vez que señala la juez responsable que existe peligro de sustracción del imputado, ello con motivo de la entrevista socioambiental realizada al quejoso, de la que se advirtió que no habita ni labora en este distrito, puesto que solo estaba de paso, así como que, tiene un familiar en la Ciudad de México, aunado a que no se logró cerciorar que tiene su domicilio en el señalado en Xalapa, Veracruz, estimando motivos suficientes para decretar la medida establecida.