Exigen liberación de Tránsitos detenidos por homicidio en Córdoba

CÓRDOBA, VER.- Familiares de los tres hombres que fueron detenidos en Tezonapa por su presunta implicación en la privación de libertad y asesinato de un elemento de la Fuerza Civil se manifestaron en la Fiscalía de Córdoba en demanda de su liberación.

"Nos estamos manifestando porque no es justo, no sabemos el motivo por el cual se trajeron a mi esposo, a mi hermano elemento de Tránsito y a un compañero también elemento de Tránsito, no sabemos desde el día miércoles (30 de junio) en la noche sacaron a uno de los elementos de comandancia municipal, a mi hermano y a mi esposo de nuestra casa sin explicación alguna y es hora que nadie nos da razón del por qué se los trajeron ni tampoco nos han permitido verlos", señaló la esposa de Haggeo y hermana de Andrés.

La gente cuestionó el por qué se los llevaron y ni siquiera les dicen ni los dejan ver, también si cualquier elemento puede entrar a los domicilios y acusar a quienes ahí están de ser criminales.

-No es justo, cómo hacen eso si no tienen pruebas, es gente de trabajo, pueden preguntar con cualquier persona, nunca han tenido problemas, eso no es justo.

Mencionaron que si bien una abogada que contrataron ingresó al Mando Único, no le permitieron verlos pero confirmó que ahí los tienen.

Aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias, pues hubo un abuso de autoridad y que se lleven a personas inocentes, además de que al entrar al domicilio los elementos estatales robaron pertenencias..

Cabe mencionar que autoridades informaron que esas tres personas son señaladas de estar implicadas en la privación de libertad y asesinato de un elemento de la Fuerza Civil el pasado 30 de junio.

De manera paralela a esta protesta, en el municipio de Omealca, a la entrada de la comunidad de Rancho Nuevo, pobladores se manifestaron bloqueando la carretera federal a Tezonapa en demanda de que paren los abusos de la SSP.

Los inconformes señalaron que la madrugada de este primero de julio, elementos de esa corporación ingresaron a las viviendas de Cruz Tetela como parte de un operativo y golpearon a la gente y les robaron, incluso quemaron casas e hicieron destrozos.

"La gente está cansada de la misma delincuencia de los policías estatales. Ya no podemos estar tranquilos, ya no sabemos si cuidarnos del gobierno o de otra gente", expresó uno de los pobladores.

Aunque al bloqueo que mantenían llegaron unidades de SSP, nada pudieron hacer contra la gente.

Finalmente, los elementos hicieron disparos al aire, echaron las camionetas en reversa y se retiraron en medio de los insultos de la población y hasta de las pedradas que lanzaron los más osados.