Exhiben presunta corrupción de operador de Flavino Ríos ante titular de la SEV

Durante su visita al sur de Veracruz, el secretario de Educación, Zenyazen García Escobar se enteró de las tropelías que comete la directora académica del ITESCO, Irasema Guzmán Martínez, quien se dice protegida de Ricardo Orozco Alor, un operador del exgobernador Flavino Ríos.

El secretario de Educación de Veracruz se enteró que este rosario de quejas también le llegó al mismo titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, pues los quejosos afirman que el comportamiento de la directora Académica está completamente reñido con la Cartilla Moral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento fue entregado por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (SITITESCO) ante los abusos cometidos por la directora Académica, quien hace y deshace a su antojo al interior del ITESCO.

En el escrito entregado a la SEP y a la SEV, los mentores se duelen de la forma en que se lleva el ITESCO y el cuestionable manejo de varias áreas relacionadas con la operatividad, del mismo, pero los señalamientos más duros recaen en Guzmán Martínez.

Entre los atropellos que ha cometido, enlistan los sindicalizados, está "rotación de personal docente a diferentes divisiones sin tomar en cuenta el perfil, especialidad, antigüedad y categoría".

Además, es evidente "el favoritismo en la asignación de materias al personal docente ventila de su sindicato de base (SUTITESCO)".

Igualmente, "toma decisiones en proceso, áreas y departamentos que no corresponden a sus funciones, como: autorización de entrega de uniformes a todo el personal de la institución, comisiones a personal administrativo que no guardan relación directa con su área como el caso de la c. Yamili Mariel Iduarte Alavez".

Y LO MÁS GRAVE:

"No omito mencionar que de acuerdo a la Cartilla Moral emitida por el Presidente de la República, que rige a los servidores públicos y al decreto de creación de la institución, el puesto de Dirección Académica debe ser ocupado por una persona con calidad moral solvente"

"No siento así el caso de la Maestra Irasema Guzmán García, quien ha estado expuesta en situaciones comprometedoras y embarazosas hacia su persona en redes sociales, afectando incluso a estudiantes que han estado a su cargo".

Al interior del instituto, desde hace varios años, se comenta que la funcionaria en cuestión sostiene relaciones inapropiadas con alumnas, mismas que ya le han costado algunos bochornos en redes sociales.

El documento está dirigido al director del plantel, Bulmaro Salazar Hernández, a quien los sindicalizados le hacen el reclamo de esta funcionaria y de otros más que estarían cometiendo favoritismo para un solo sindicato.

Irasema Guzmán Martínez viene de formar parte de las filas del grupo político de Ricardo Orozco, ex candidato del PRI, ex director del Itesco, exdirigente sindical del mismo instituyo y ex director de Tránsito del estado y del Consorcio Clavijero.

Todos esos cargos los logró gracias a su padrino político, Flavino Ríos, ex gobernador de Veracruz y exconvicto, quien tenía en Orozco a un operador electoral que a su vez empleaba al ITESCO como un frente político para las campañas políticas.