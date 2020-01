Exhiben acoso de coach en redes; pidió fotos intimas a su alumna

En redes sociales se viralizó la conversación entre una menor de edad y quien afirman se trata del entrenador del equipo de fútbol del Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES), en el que este le propone ir a su casa y tomarse fotos desnuda, a cambio de mantener a la joven de 17 años de edad en el equipo.

La denuncia anónima señala que el maestro se vale de ser "familiar" del rector para exigir encuentros con menores amenazándola con dejarla fuera del equipo si no acepta.

En la conversación se observa cómo el entrenador le pregunta a la jovencita si ha pensado en su propuesta de salir con él; ella le contesta: "No lo sé, no veo correcto eso usted es mucho más grande que yo como para aceptar salir con usted".

La respuesta es que no se trata de salir sino de invitarla a ver una película a su casa y señala "pedimos algo de cenar y a ver qué pasa", por lo que la joven le responde que sus padres no la dejarán salir porque tienen 17 años.

El entrenador le recomienda a la joven no decir que saldrá con él, sino que saldría con amigas, pero ante la insistencia del entrenador le dice que se siente incómoda al estar recibiendo ese tipo de proposiciones.

Le pide cambiar el tema y el entrenador le dice que le cambia la salida por otra cosa y es entonces cuando le pide fotos atrevidas de ella.

"Que te tomes con poca ropa o sin ropa así las quiero (...) Es eso o ver una película en su casa", señala en la conversación.

Y ante la negativa de la menor de edad, el entrenador le contesta que si no acepta "tal vez ya no haya lugar en el equipo de IVES para ti y según me acuerdo me dijiste que te gustaba mucho jugar en el equipo".

La joven le reclama que le gusta jugar en el equipo, pero no a costa de ese tipo de acciones y le advierte que le contará a sus padres.

"No te has dado cuenta que yo me llevó con todos los coach de los equipos, fácil puedo decirles que no te acepten y te quedes sin jugar, pero no tengo porqué llegar a eso sí solo aceptas. Tú sales perdiendo, parece que no sabes pero soy familiar del rector del IVES, estoy bien parado y no lo hacen no le hacen caso a niñas como tú (...) Dale, no te molesto pero no te quiero ver en los entrenamientos, olvídate del equipo", amenazó el entrenador.

ygr