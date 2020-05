Exhiben a jarochos: cierran calle para festejo en pandemia de covid-19

Xalapa, Ver.- En pleno "pico" de la pandemia por coronavirus covid-19 en la entidad, en el Puerto de Veracruz hay quienes siguen haciendo reuniones, fiestas y hasta cierran calles por la gran cantidad de personas que acuden.

Este fin de semana, vecinos de la colonia Las Brisas de ese municipio se quejaron en redes sociales porque se realizó una fiesta en la que con mesas y sillas cerraron la vialidad.

Hay que recordar que a nivel estatal se han confirmado 2 mil 699 casos positivos de esta enfermedad, de los cuales Veracruz aglutina poco menos de la mitad, con mil 52 pacientes, y el municipio conurbado de Boca del Río 144.

Aún así, hay quienes desacatando las medidas preventivas de sana distancia y el llamado de las autoridades a no realizar reuniones o fiestas, siguen haciendo celebraciones.

"Está bien que no crean pero... Sean más discretos no mams hasta cerraron la calle. Ubicación Las Brisas, Ver.", denunció una usuaria de redes sociales.

En las reacciones de las imágenes en Facebook había quienes instaban a denunciar el caso a las autoridades, otros lamentaron que por estas reuniones los contagios pueden incrementarse.

Sin embargo hubo a quienes causó indignación la publicación y respondieron: "A ti en qué te afecta? A la gente le hace daño lo que no come"; "Criticones, si no los invitaron y ven que se divierten es porque desearían estar en la pachanga".

