Exduartistas se colan en la 4T veracruzana

Xalapa, Ver.- La inclusión de la ex diputada local Marcela Aguilera Landeta a la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) aviva la apuesta de ex colaboradores del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa por aspirar a un cargo en la estructura de la Cuarta Transformación en Veracruz.

No obstante la personalidad de la Fiscalía General del Estado como un organismo autónomo, la designación estuvo a cargo de la exdirectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadiáns , actual encargada de despacho del ente investigador, evidenciando la cercanía con el Gobierno de Cuitláhuac García.

A partir de la segunda quincena de septiembre Aguilera Landeta encabeza el área de Investigaciones de la FGE, luego de dos años de exilio de la escena política.

Lo anterior luego de sufrir un revés en los comicios locales de 2017, donde alcanzó el tercer lugar de la elección del ayuntamiento de Tierra Blanca.

Tras el tropiezo, la ex diputada local Marcela Aguilera Landeta permaneció apartada de la política, sin embargo, la Cuarta Transformación le ofreció un nuevo cargo en la Fiscalía General del Estado.

Esto, aun cuando la oriunda de Tierra Blanca integró la bancada del Partido Revolucionario Institucional, y como tal aprobó iniciativas polémicas del entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa .

La experiencia de Aguilera Landeta en política inició durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, al encabezar el Consejo para el Desarrollo del Papaloapan en 2009, y posteriormente, la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria de 2005 a 2009.

El inicio del gobierno de Javier Duarte le permitió a Aguilera continuar en la estructura de Gobierno, como Subprocuradora Regional de Justicia en Cosamaloapan, gestión empañada por favorecer a su hermano Paulino Aguilera Landeta, detenido por elementos de la Secretaría de Marina por el delito de robo de hidrocarburos.

Además de Fiscal Especial de Delitos Electorales y contra los Periodistas en 2012 y posteriormente, diputada local por el Distrito XVII con cabecera en Tierra Blanca de 2013 a 2016.

El término de su gestión le permitió contender por la alcaldía de Tierra Blanca en el proceso electoral de 2017, sin embargo, Aguilera Landeta solo pudo captar 5 mil 943 votos con los colores del PRI y el Partido Verde, y alcanzó el tercer lugar, por debajo de la coalición PAN-PRD y el Partido Morena.

Durante su gestión legislativa, incluso se dijo dispuesta a promover una denuncia penal en contra del entonces legislador de Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, por el presunto delito de pederastia.

Lo anterior, derivado de un audio de una conversación de Guzmán Avilés en donde menciona sostener una relación con una menor de edad.

SILVA: LUCHAR CONTRA SU PASADO

Considerado una víctima directa de la pérdida de credibilidad y prestigio de Javier Duarte de Ochoa, el ex Coordinador General de Comunicación Social Alberto Silva Ramos sobrevivió a dos años completos de exilio.

Sin embargo, el arranque de la Cuarta Transformación en el Gobierno de Veracruz le brindó a Silva Ramos no sólo un respiro, sino un discurso diferente y una nueva oportunidad para concretar sus proyectos políticos.

En el caso del ex Secretario de Desarrollo Social y ex alcalde de Tuxpan este amplió su presencia en redes sociales.

De hecho, el cinco de junio de 2018, en la visita del candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Xalapa, Silva Ramos publicó un tweet en su cuenta @Beto_Silva_R. : “Plaza Lerdo a la espera de AMLO!”.

Aunque minutos después borró ese post de su timeline, usuarios capturaron pantallas con el mensaje a favor del fundador del partido Morena.

En ese entonces, el ex colaborador de Javier Duarte enfrentaba acusaciones en la Fiscalía General del Estado por el desvío de recursos de más de 2 mil millones de pesos, tanto para el pago a empresas fantasma como para promover de manera indebida la imagen del ex gobernador.

A ello se le sumó que el Poder Judicial de la Federación por medio del Juzgado Segundo de Distrito le negó un recurso de amparo en esa fecha, tal y como versa el expediente 220/2018.

Investido como diputado federal de 2015 a 2018, contra Alberto Silva la Sección Instructora en San Lázaro inició un procedimiento de desafuero, sin embargo, al final, los legisladores consideraron insuficientes las pruebas para retirarle la inmunidad.

El golpe de suerte mantuvo a Silva Ramos apartado de los reflectores, mas, el triunfo de Morena en 2018, y el cambio de discurso del nuevo gobierno le facilitó el camino para reanudar sus proyectos en política, incluso, con otrora simpatizantes del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.

Es el caso de Luis Ernesto López, 'El Chato', regidor durante su paso por la alcaldía de Tuxpan y emanado de las filas de Acción Nacional; además de Maryanela Monroy Flores, ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, durante la administración del priista Raúl Ruiz y ex coordinadora del Comité Directivo Municipal de Tuxpan del Partido Verde y candidata a la diputación federal del PVEM.

Su más reciente adhesión es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxpan y la zona norte, Juan Cano, ex delegado regional de Patrimonio del Estado en el bienio de Miguel Ángel Yunes.

En una reaparición y “autodestape” a la alcaldía de Tuxpan, el pasado 26 de septiembre, Alberto Silva formalizó su divorcio del PRI, partido del cual presidió el Comité Directivo Estatal.

“El partido de nosotros se llama Tuxpan y necesitamos recuperar la seguridad y poner orden en la ciudad, y la vamos a recuperar, se los prometo" presumió Alberto Silva, en clara alusión al alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, primo del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) José de Jesús Mancha Alarcón.

LA RESISTENCIA DE NACHON

La salida del entonces Secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga para suplir el escaño vacante del Senador Ricardo Ahued Bardahuil, facilitó el trámite para Enrique de Jesús Nachón García de asumir la titularidad de dicha dependencia.

El 29 de mayo pasado, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez recibió la renuncia de Pérez Astorga y por consiguiente designó a Nachón García, entonces Subsecretario de Promoción y Apoyo a la Industria, como encargado de despacho de la Sedecop.

En este caso, el Gobierno de la Cuarta Transformación omitió no solo el pasado 'duartista' de Enrique Nachón, sino su tránsito, por dos años, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares .

En 2014, Javier Duarte de Ochoa designó a Nachón García como gerente del Instituto Veracruzano de la Vivienda y con lo anterior, nombrar un perfil 'empresarial' en una agencia enfocada en el reparto a discreción de lotes con propósitos habitacionales.

El fin del sexenio de Javier Duarte no implicó la salida de Nachón del Invivienda con el arranque de la gestión de Miguel Ángel Yunes, sino repitió cargo con el denominado 'gobierno del cambio'.

Incluso el pasado 25 de julio de 2018, el entonces gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez aseguró que nadie del Gobierno de Yunes Linares repetiría cargo en su administración. Lo anterior, en una entrevista en el noticiero 'Despierta' de Carlos Loret de Mola.

"No es borrón y cuenta nueva pero de la administración de Yunes no se quedará ninguno: nadie de los secretarios, subsecretarios, directores generales de área, de los jefes de departamento, que son los 5 niveles más altos de la administración pública" afirmó.

Sin embargo, García Jiménez violentó su propia regla al incluir a Nachón García, aunque no en el Instituto de la Vivienda, si en una subsecretaría: la de Promoción y Apoyo a la Industria.

Pese a su pasado en apoyo a los colores del PRI y el PAN, Nachón García es uno de los perfiles más cercanos al primer círculo de la Cuarta Transformación: su tío es Eduardo García Villegas, Notario 15 de Ciudad de México, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y esposo de Olga María del Carmen Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación.

El desempeño de Nachón en el Invivienda se resume a que el Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo resolvió en octubre de 2018 que el gobierno de Veracruz debe reintegrar 367.8 millones de pesos de subsidios federales para la reconstrucción de vivienda recibidos entre 2010 y 2013, que no fueron acreditados debidamente.

También deberá pagar intereses acumulados desde hace cinco años. Dichos recursos fueron entregados a partir de un convenio marco firmado entre la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el entonces Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano desde el 28 de octubre de 2010

EN BUSCA DE UN PARTIDO

Con el solo de mérito de ocupar una curul, vía plurinominal, por el extinto Partido Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez encabezó la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIII Legislatura, y con la consecuente labor de dar aval a las cuentas públicas del segundo trecho del sexenio de Javier Duarte: de 2013 al 2015.

Y a pesar de formar parte de un partido de oposición, Garrido Sánchez colaboró en las decisiones y puntos de acuerdos formulados por la mayoría del Revolucionario Institucional en el pleno. Además, postuló en una candidatura conjunta a Héctor Yunes Landa rumbo a la gubernatura.

Sin embargo la apuesta por el priista condujo a la extinción del AVE y por lo anterior, Garrido inició la creación de una nueva fuerza: “Podemos”, y cuya solicitud de registro inició ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Otro de los duartistas revividos es el ex Secretario de Desarrollo Social y ex diputado federal por San Andrés Tuxtla Jorge Carvallo Delfín.

El ex funcionario regresó al ruedo político, por lo menos, en redes sociales, y se le vincula por su cercanía con el actual presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Eric Domínguez Vázquez.