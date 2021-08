Exalcalde de Actopan pagó más de 10 millones en nóminas: ORFIS

"Te estoy marcando y no me contestas María Nelly. Nada más es para decirte que tengan ya la reunión, ya le dije a Alfredo (López Carreto) y a David con Sindicato y platiquen amablemente con ellos; no les vayan a decir que yo dije que no les iba a dar ni madres, lo que tienen que decirles es que van a hacer los cálculos", dice en el audio el alcalde.