Evade alcalde de Actopan al Congreso y se defiende en redes de desafuero

A través de redes sociales el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas (ambos acusados de corrupción), intentaron defenderse de la solicitud desafuero que la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el congreso de Veracruz.

Haciendo valer su derecho de presentar su defensa por escrito, justificaron su ausencia y enviaron a su equipo de abogados a entregar la documentación en la que plantearon que ninguno se puede defender por desconocer el delito por el que le abrió un expediente que remitió la Fiscalía a la Comisión Instructora, que preside el diputado de Morena, Víctor Vargas Barrientos.

Si bien los dos funcionarios municipales no se presentaron ante diputados locales, el alcalde panista optó por editar un video en el que exige que se aplique la ley sin tintes partidistas. La grabación se hizo circular por grupos de WhatsApp a los representantes de medios de comunicación.

Diputados de las fracciones del PRI, PAN y hasta la dirigencia estatal del albiazul, pidieron que el proceso legislativo que se instruyó desde el pasado 9 de enero, cuando se turnó a comisiones la solicitud de juicio de procedencia, se dé sin tintes políticos o partidistas.

A partir de este 17 de febrero la Comisión Instructora, que citó a la audiencia de pruebas y alegatos, tiene tres días para emitir un dictamen que tendrá que ser votado a más tardar el próximo 28 de febrero, por lo que se prevé una segunda sesión extraordinaria en la que los dos panistas podrían presentarse ante diputados locales para defenderse.

La solicitud que presentó el encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, busca revocar la representación que los dos panistas lograron en las urnas en 2018 y poder investigarlos y consignarlos ante un juez por delitos penales, sin embargo, se desconoce cuáles son las presuntas omisiones.

Se presume que el tema podría estar vinculado a la existencia de aviadores en la nómina del Ayuntamiento, también se le vincula con la muerte de Celestino Ruíz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, que fue acribillado el 2 de agosto en la comunidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan.

ALCALDE MANDA A SUS ABOGADOS

José Paulino Domínguez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica de Actopan, respectivamente, fueron notificados el 28 de enero que se había iniciado el juicio de procedencia en su contra.

El viernes 7 de febrero, abogados de los dos indiciados acudieron al Congreso local a conocer el expediente que remitió la Fiscalía Anticorrupción en el que se fundamenta la solicitud de desafuero, confirmó el presidente de la Comisión Instructora de la 65 Legislatura, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Al inicio de la audiencia, se hizo circular un video con la voz de José Paulino Domínguez Sánchez, y documentación en la que sus representantes legales piden una copia de la grabación de la reunión de diputados locales y el representante de la Fiscalía Anticorrupción. Además, se queja de la parcialidad del encargado de despacho, José Alfredo Corona Lizárraga, quien dijo, lo hostiga y persigue políticamente.

En el video con una duración de 2.06 minutos, el alcalde aseguró que se presentaron las pruebas que demuestran su inocencia y se dijo confiado que el proceso legislativo será apegado a derecho, pues de lo contrario, se estarían cometiendo actos de corrupción, que son contrarios a los principios de Morena.

En la grabación pidió a los diputados locales y la Fiscalía General del Estado, actuar en contra de quienes, en el pasado, causaron daño patrimonial en el Ayuntamiento de Actopan y señaló a Pedro Benítez Domínguez y María Nely Alarcón, extesoreros municipales, de desviar 22 millones de pesos.

Acusó al actual encargado de despacho José Alfredo Corona Lizárraga de evitar proceder contra los exfuncionarios y se dijo perseguido por el expanista y ahora funcionario del gobierno de Morena.

En el escrito que se filtró a los medios, se afirma que el alcalde y la síndica no han tenido acceso a la carpeta de investigación número FGE/FECCEV/803/2019 que se inició en su contra, lo que los imposibilita para conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que se les imputa.

El presidente de la Comisión Instructora, Víctor Manuel Vargas Barrientos calificó como incongruente lo planteado por la defensa de los dos ediles de Acción Nacional, pues recordó que sus abogados se presentaron en su oficina para conocer la documentación que se integró al expediente.

Por lo anterior, consideró la postura del edil es meramente política, "es una incongruencia, si no conoce el expediente en base a qué se defendió o de qué fue la audiencia de pruebas y alegatos, esto es mediático y político".

"Se puso a disposición del alcalde, la síndica y sus abogados el expediente, como lo marca la ley, y que ahora diga que no tuvieron el acceso y que presente sus pruebas y alegatos, entonces, ¿en base a qué los presentó?"

El alcalde y la síndica, dijo, no estaban obligados a presentarse, eso no modifica el proceso, pero no pueden argumentar que no conocían el expediente y presentaron documentación para revertir la solicitud de la Fiscalía.

PAN PIDE PISO PAREJO PARA LOS ALCALDES

Enrique Cambranis Torres, integrante de la Instructora, pidió que el proceso legislativo sea apegado a derecho, pues la Fiscalía no puede ser parcial en la investigación de los delitos de los que se señala, presuntamente, a autoridades municipales, "sería muy lamentable".

El panista recordó que se han presentado varias solicitudes de juicios de procedencia e intervención de tesorerías municipales, y en lo que va del año solo se ha validado el caso de Actopan.

"Es importante la revisión no nada más del tema Actopan, también se habla de Coatzacoalcos, Xalapa y Minatitlán, y creo que debemos medir con la misma vara de justicia a todos", pidió a la mayoría de la 65 legislatura.

NADIE POR ENCIMA DE LA LEY: PRI

Sobre el tema la coordinadora del PRI, Erika Ayala Ríos, aseguró que el Revolucionario Institucional pugnará porque nadie este por arriba de la ley, sin embargo, reconoció que el proceso de desafuero debe ser apegado a la legalidad.

Planteó que era prematuro dar una opinión sobre el proceso legislativo que se sigue al alcalde y síndica de Actopan, toda vez que no conoce el expediente y no está dentro de la Comisión que analiza el caso, sin embargo, se pronunció por garantizar el debido proceso.

"Nadie por encima de la ley, y ésta determinará si hay o no responsabilidad" planteó en entrevista con este medio.

PAN RESPALDA A SU ALCALDE

Finalmente, el líder estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, confirmó que el alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, se acercó a la dirigencia del albiazul y lo están asesorando en su defensa legal.

Dijo, existe el riesgo latente que el tema sea político al tratarse de un alcalde de oposición, por lo que darán acompañamiento al proceso legislativo, explicó.

"Vemos con tristeza que se van contra algunos alcaldes y tenemos que decirle al Congreso que deben revisar acciones de otros municipios, y que sean en el marco de la ley, sin tintes políticos"

Es responsabilidad del Congreso dar seguimiento al trabajo de los alcaldes, pero deben respetar la legalidad, "el Comité Estatal respalda a los presidentes municipales siempre y cuando sus actos estén apegados a la ley, y a derecho y de esa manera los apoyaremos y los defenderemos siempre".

En agosto del 2019, el PAN desconoció como militante al alcalde de Actopan José Paulino Dominguez Sánchez, denunciado por amenazas y agresiones al periodista Celestino Ruíz Vázquez.

El vocero del organismo José Manuel Vargas Siu, evadió ofrecer una postura contundente sobre las versiones que señalaban al edil como presunto responsable del crimen, pese a que llegó a la alcaldía abanderado por las siglas de la alianza PAN-PRD.

"Nosotros no queremos adelantarnos, ni a favor, ni en contra, esperemos los avances de las investigaciones que realice la fiscalía"

ygr