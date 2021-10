Evacuan Elektra tras llenarse de humo por cortocircuito

Coatzacoalcos, Ver. - Un cortocircuito generó la evacuación del personal y clientes que se encontraban al interior de la tienda comercial "Elektra" ubicada en el centro de Coatzacoalcos, en un hecho que se registró la tarde de este miércoles 20 de octubre.

Después de las 16:00 horas se registró una sobrecarga en el interruptor del estacionamiento ubicado sobre la avenida Benito Juárez esquina con Carranza, el cortocircuito generó una capa de humo que se esparció por las tuberías hasta llegar a la tienda comercial.

Al ver la situación, los trabajadores comenzaron a evacuar el inmueble al igual que los clientes, cual fue reportado al 911.

De inmediato arribaron los elementos de Protección Civil quienes ubicaron la falla y supervisaron que no existiera algún incendio en toda la tienda, para después desactivar el sistema de energía eléctrica.

"No hubo incendio, y los elementos se abocaron a revisar que no hubiera llamas o algun incendio, pero no hubo necesidad de una mayor intervención ya que la situación no fue mayor", admitió David Esponda Cruz titular de Protección Civil municipal.

Durante más de una hora la tienda se quedó sin energía eléctrica, toda vez que el cableado así como el centro de carga se quemaron, lo cual fue reparado por el personal de la tienda.