¿Estuvo buena la Navidad? Te dejamos 5 platillos para curar la cruda

¿Te pasaste de copas y no aguantas la cabeza? Esto es conocido coloquialmente como cruda y según la Real Academia Española (RAE), se trata de una persona que amanece con resaca luego de una borrachera.



Para aliviar los efectos de la cruda expertos aconsejan no consumir más alcohol, pues esto podría provocar que nunca salgas de la borrachera.

Sin embargo, existen platillos que contienen ingredientes naturales que pueden ayudarte a disminuir los efectos de la resaca mañanera.

Lejos quedarán las náuseas, la deshidratación y el cansancio, pon manos a la obra y mientras preparas tus recetas o pides a alguien que te las haga, toma agua y sueros orales.

Chilaquiles

Imagina un plato de totopos de tortilla con salsa picosa, así es, se trata de los tradicionales chilaquiles que desde su creación se consolidaron como uno de los preferidos en la gastronomía mexicana.

Ya sean verdes o rojos, pueden ayudarte a recuperarte después de un día de fiesta, ya que gracias a su sabor picoso y salado pueden recuperarte de forma adecuada, según la licenciada en nutrición Martha Beaurregard.

¿Crema de cacahuates?

Beagurredard aseguró que no necesitas cocinar siempre para disminuir el efecto de la cruda, pues con que comas un poco de crema de cacahuate antes de dormir, podrías retardar que tu cuerpo se deshidrate.

Si bien cualquier comida que contenga proteínas puede sustituir a la crema de cacahuates, los hidratos de carbono que contiene esta última la convierten en la mejor opción.

Mariscos

Uno de los imprescindibles después de una larga borrachera son los mariscos, pues debido a sus sales, vitaminas del complejo B, minerales y agua pueden desacelerar el proceso de cruda.

Así lo aseguró la nutrióloga, quien aseguró que en cualquier presentación puede ayudar a alivianar la cruda.

Angelitos para la deshidratación

Como lo mencionan los expertos, luego de consumir muchas sustancias alcohólicas, el cuerpo se deshidrata y necesita ser curado.

Un remedio definitivo que recomienda la nutrióloga Beagurredard, son los angelitos, que son una clase de sueros naturales hechos en casa con agua mineral, sal y limón.

Por las sales minerales, el azúcar y el sodio de la sal, ayudará a recuperarte de la resaca.

Caldos

Muchas personas se quejan de los caldos por su temperatura, sin embargo, expertos recomiendan comerse un gran plato del caldo de tu preferencia, pues debido a los líquidos presenten será un gran aliado en el alivia contra la deshidratación.

Además, los puedes hacer o pedir en cualquier puesto de comida de tu ciudad.

Estos son solo algunos de los platillos que, de acuerdo con especialistas, pueden ayudar a disminuir los efectos de la cruda, no obstante, recomienda no beber en exceso para no padecer los malestares.