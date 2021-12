Estudiantes foráneos en Veracruz pagarán rentas más caras en 2022

A mediados del mes de diciembre a Rogelio le llegó un mensaje de su casera, el cual decía que para el próximo mes tendría que pagar 150 pesos más por el cuarto que renta en la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

"Buen día. Te comunico que para el mes que entra le voy a subir a la renta 150 más, ya mis rentas están en 2,500, pero a ti no te puedo subir hasta esa cantidad, por eso te subiré 150", decía el mensaje.

Rogelio hace cuatro años que salió de su casa para venir a estudiar al puerto de Veracruz, es originario de San Juan Evangelista, un municipio ubicado al sur de Veracruz.

Lleva rentando cuatro años un pequeño departamento semi amueblado en la zona centro de la ciudad.

A inicios comenzó pagando un total de dos mil pesos, para el 2020 su renta subió 200 pesos, actualmente tendrá que pagar 2 mil 350 y hubo una temporada en la que tuvo que desembolsar 100 pesos debido a una persona extra que se quedó por algunos meses en su cuarto.

Sus padres son quienes ayudan al joven estudiante a pagar la renta del cuarto, ellos son comerciantes, para cubrir ese gasto extra tendrán que reducir algunos consumos en el hogar, aseguró.

Aunque a sus padres no les pareció este aumento, no les quedó más que aceptarlo, pues aseguraron que actualmente las rentas son muy caras y encontrar un departamento amueblado y en una buena zona es difícil.

"Les dije hace unos días y me dijeron: ¿pero por qué, y ahora? y me dijeron: pues ni modo, luego es difícil encontrar lugares amueblados. Yo les dije que me quiero cambiar, pero dicen que solo hay lugares más caros y no amueblados, que me podría salir peor", mencionó.

Además de la renta y la colegiatura de Rogelio, sus padres tienen que cubrir el costo de la colegiatura de su hermana.

Por el momento su hermana permanece en clases en línea, cuando regresen de manera presencial volverá a pagar 100 pesos más para quedarse en el cuarto de Rogelio.

Inflación aumenta costo rentas

Cada año el costo de las rentas y ventas de inmuebles tienden a subir entre 5 por ciento del valor, sin embargo, debido al aumento de la inflación este año puede elevarse el costo más de lo normal, aseguró la asesora inmobiliaria Celina Román Luna.

"En el caso de las rentas puede llegar a subir hasta un 10 por ciento, eso va a depender del contrato de arrendamiento, si el contrato de arrendamiento se fijó que en la renovación no va a subir el precio, pues ya no se sube, pero en la mayoría de los casos solo se protege el precio lo que es un año", comentó Celina Román.

Actualmente las rentas varían entre los mil y los 16 mil pesos, dependiendo de las zonas. Las colonias o fraccionamientos más caros son los que se ubican en el centro, zona universitaria y comercial. Mientras que los costos más accesibles están en la periferia.

De acuerdo con lo relatado por la agente inmobiliario, una renta que está en dos mil pesos en la zona más barata, pasará a dos mil 200 pesos.

En tanto que una renta de 16 mil pesos en una zona de mayor costo, pasará a 16 mil 600 pesos (sumas el costo del 10 por ciento de lo que te dijo).

Este aumento puede llegar a afectar al sector inmobiliario, pues como aseguró la especialista, la mayoría de los inquilinos buscan siempre los precios accesibles, al subir los precios algunos clientes terminan el contrato de arrendamiento que es por un año y al siguiente no lo renuevan.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en el mes de noviembre de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento de 1.14 por ciento respecto al mes anterior.

Este resultado elevó la inflación anual de 7.37 por ciento, por lo que productos de la canasta básica y demás bienes y servicios aumentarían su costo.

En el caso de la vivienda, el INPC en su incidencia anual paso de estar en 0.319 puntos porcentuales en 2020 a 371 en 2021.

Uno de los consejos que Celina Román dio para que los caseros no aumenten el precio de las rentas, es que los clientes chequen las clausulas del contrato, para que durante el tiempo que esté vigente se estipule que el precio no va a subir.

Pese a que este aumento afecta a estudiantes como Rogelio, el mercado para el sector inmobiliario será el mismo, pues aunque se eleve el costo siempre habrá clientes que deseen rentar una casa, aseguró Celina Román.