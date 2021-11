Estos son los nuevos regidores en Medellín

Este viernes 26 de noviembre el Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio la lista de los próximos regidores que ocuparan el Cabildo del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, durante el periodo 2022 al 2025.

El Cabildo de Medellín estará conformado por el alcalde electo Marcos Isleño, candidato del Partido Verde Ecologista de México que encabezó la alianza con Morena y el PT, con 12 mil votos, arrebatándole la alcaldía a Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD. En tanto que, la sindicatura estará a cargo de Concepción Cruz.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el municipio de Medellín cuenta con 2 mil 725 habitantes, por lo que cuenta solo con tres regidurías, que serán ocupadas por miembros de tres partidos diferentes.

Pese a que no cuentan con una amplia trayectoria política en cargos públicos, fueron elegidos por los medellinenses, sin embargo en algunos casos formaron parte de escándalos políticos que los pusieron en el ojo de la opinión pública.

Karina del Carmen Arroniz Palavicin

La regiduría 1 será ocupada por el Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Karina del Carmen Arroniz Palavicin.

Arroniz Palavicin, fue profesora de preescolar, con poca trayectoria política dentro del partido político, entró a trabajar en el Ayuntamiento de Medellín en el mes de febrero, trabajó como asistente en gobernación, bajo el mando de Alejandro Maza Gapi, jefe de servicios públicos.

Entre sus responsabilidades consistía en recolectar todas las denuncias que reciben los jefes de manzana del municipio y hacerlos llegar al área correspondiente para dar solución a los problemas.

En abril de ese mismo año fue acusada por un medio local de presuntamente ser una "aviadora" del Ayuntamiento, con un sueldo de 6 mil mensuales.

Tras esto, la ahora regidora primera del Ayuntamiento de Medellín, en conjunto con el colectivo Las Brujas del Mar, demandó al comunicador Jorge Sánchez director de la Unión, la Voz de Medellín, quien realizó la nota donde señalaba a ella y otros trabajadores del municipio de ser "avidaroes".

La demanda que el colectivo y Arroniz Palavicin interpusieron fue bajo el argumento de que las declaraciones del comunicólogo eran ataques machistas en contra de las mujeres.

David Alemán Ocampo

La regiduría segunda será ocupada por David Alemán Ocampo, su cargo con mayor relevancia fue como secretario estatal del Trabajo del partido Morena en Veracruz.

Oriundo de Coatzacoalcos, fue señalado en mayo del 2021 de haber sido impuesto a la regiduría primera del municipio, los documentos fueron presentados los mismos miembros de Morena, quienes molestos señalaron al alcalde electo de Medellín, Marcos Isleño Andrade de haber colocado a un "enviado", a pesar de que había asegurado que su comuna estaría integrada por medellinenses.

Los quejosos aseguraban que no querían a alguien que no perteneciera al municipio, ya que no conoce las necesidades de la entidad.

Fernando Aguirre Arredondo

Por parte del partido Movimiento Ciudadano está Fernando Aguirre Arredondo como regidor tercero, él fue parte de la plantilla de Guillermo Herrada Jiménez, ex candidato a la alcaldía de Medellín, quien lo había propuesto como regidor primero, luego de la derrota del partido fue colocado en el tercer lugar del Cabildo.

Entre los cargos de mayor importancia que ocupó fue de representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Medellín y enlace institucional con la Asociación Civil MEMO Medellín en Movimiento A.C.