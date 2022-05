Estos son los museos que puedes visar en la región de Xalapa

El Día Internacional de los Museos es organizado cada año por la International Council of Museums (ICOM) desde el año 1977, con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de estos recintos para el intercambio cultural, que permite el desarrollo de la compresión entre nosotros y abren ventanas al pasado.

La ciudad de Xalapa conocida como la Atenas veracruzana por impulsar la cultura y las artes, así como municipios vecinos, ofrecen a la ciudadanía un amplio catálogo de museos, aquí te mostramos algunos de los más importantes.

XalapaMuseo de Antropología de Xalapa

El Museo de Antropología de Xalapa (MAX) se fundó en 1957 y fue el primero de su tipo en el país y actualmente es el segundo recinto museográfico más importante de México, después del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec.

Dentro del recinto se encuentra la segunda colección más grande del mundo de arte prehispánico de Mesoamérica, con aproximadamente 2 mil 500 piezas de las culturas Olmeca, Totonaca, Huasteca, entre otros pueblos del Golfo de México.

El MAX también se caracteriza por sus extensos jardines, así como un auditorio para 300 personas, una librería y una cafetería que en días claros ofrece la magnífica vista del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Galería de Arte Contemporáneo

La Galería de Arte Contemporáneo (GACX) se ubica en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, se ha consolidado como uno de los recintos más importantes del estado en difusión artística.

Además de su programa de exposición, la GACX ofrece múltiples actividades artísticas para niños, jóvenes y adultos.

El inmueble es una casona antigua con características de la arquitectura vernácula que data del siglo XVIII, es considerado como monumento histórico por el INAH.

Pinacoteca Diego Rivera

La Pinacoteca Diego Rivera se consolidó como uno de los espacios más relevantes de la cultura en el estado de Veracruz, se fundó en abril de 1998 con la finalidad de albergar y exponer la colección de Diego Rivera conformada por 36 obras.

Sin embargo, actualmente el recinto exhibe arte visual de artistas nacionales e internacionales, mismas que son cambiadas cada dos meses y medio.

Se ubica en el Centro Histórico de la ciudad, justo en los bajos del Parque Juárez, está abierta de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18: horas y es de entrada libre.

Kaná

Kaná: museo de ciencia y tecnología de Veracruz es uno de los resultados del proyecto Polo Tecnológico del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Está enfocado en la difusión y educación científica y tecnológica por medio de juegos y actividades para los más pequeños. Cuenta con áreas educativas, sala de tecnología, sala de ciencia, sala de la luz, sala de desarrollo infantil, sala de transporte, juegos y juguetes para conocer a nuestros abuelos, cambio climático y un planetario.

Museo de la Fauna

Ubicado en la parte más elevada del Parque Ecológico Macuitepetl, el Museo Comunitario de la Fauna de Veracruz cuenta con las siguientes salas: recepción e información, Hábitats de Veracruz, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, conservación y uso sustentable, un módulo del bosque de niebla y una colección de mariposas.

Además, el museo cuenta con un herpetario con especies nativas del estado de Veracruz y una colección de viva de aves rapaces entrenadas.

El museo pertenece a diferentes redes locales, nacionales e internaciones en materia de conservación ambiental y ha recibido premios y distinciones como en Premio al Mérito Ecológico, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, Programa México-E.U. para la Conservación de la Biodiversidad y de Wildlife Preservation Trust International y el Center for the Conservation of Tropical Birds, entre otros.

Coatepec

Museo del Café

Este museo te permitirá vivir la experiencia del café, donde aprenderás sobre sus orígenes y diferentes etapas que pasan los granos, desde su cultivo hasta llegar a tu taza de café. Además, podrás observar la colección de antigüedades, realizar un recorrido por las plantaciones y degustar el café de la región, que de acuerdo con Booking, Coatepec es el mejor lugar para tomar café.

Museo de las Orquídeas

En este lugar se dedican a la difusión de la conservación del cultivo de orquídeas y se encuentra registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el museo se expone una colección de más de 5 mil ejemplares de orquídea, posicionándola como una de las colecciones más grandes de México, además, podrás aprender sobre el cultivo y conservación de las flores.

Xico

Museo del vestido de Santa María Magdalena

El Museo del Vestido se encuentra en el Patio de las Palomas y exhibe una muestra de la devoción a Santa María Magdalena, con una colección de más de 820 vestidos. El más antiguo es de 1898, pero existen ejemplares de 1900 y 1910. La colección de vestidos se incrementa año con año, las familias xiqueñas donan nuevas prendas

El Lencero

Museo el Lencero

En el museo se conservan muebles, objetos y recuerdos propios de mediados del siglo XIX. El 27 de mayo de 1842, el general Antonio Lopez de Santa Anna compró El Lencero.

Durante 14 años El Lencero fue propiedad de quien, en 34 años, ocupó 11 veces la presidencia de la República. En 1856, el gobierno de Comonfort decretó el embargo de todos los bienes de Santa Anna y El Lencero. En 1935 Rafael Murillo Camacho compró 28 hectáreas en las que se localizaban el casco principal, el edificio de la fábrica, el acueducto y el manantial, reconstruyéndolos y recuperando así parte del esplendor de la antigua hacienda.