Estos son los municipios de Veracruz que reportan con autodefensas

Xalapa, Ver.- En Veracruz los grupos de autodefensas están cobrando fuerza, pero el líder del Frente Nacional de Autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, afirmó que lo hacen con cautela debido a que casi 2 mil ciudadanos organizados fueron asesinados luego de su irrupción en 2014, hecho que quedó en la impunidad.

El coordinador y comandante en Veracruz del Frente Nacional de Autodefensas, David Villalobos, señaló que en siete municipios del estado los ciudadanos se están organizando contra la inseguridad.

Aseguró que en Las Choapas, Cardel, en el municipio de La Antigua, Xalapa, el puerto de Veracruz, Cosamaloapan, Minatitlán y en la región de Los Tuxtlas, se registran estos movimientos en los que lugareños optan por organizarse y armarse contra los criminales.

No obstante, en municipios como Soledad Atzompa también se han reportado ajusticiamientos por parte de grupos organizados y el alcalde, Armando Pérez de Los Santos, amagó que se armarían si el gobernador, Cuitláhuac García, no cumplía con reforzar a los policías.

De acuerdo con el Frente Nacional de Autodefensas el grupo más reciente es el de Minatitlán, mismo que se creó tras la masacre del pasado 19 de abril, en la que se reportaron 13 personas fallecidas durante un festejo en una palapa, incluyendo a un menor de un año de edad.

"A partir de la matanza que hubo en esa fiesta (de Minatitlán) también organizamos (autodefensas) y hay otros grupos que también están y estamos acercándonos a ellos".

Incluso el Frente Nacional de Autodefensas reconoció que han buscado reuniones con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y el gobernador.

De acuerdo con José Manuel Mireles Valverde, quien visitó la ciudad de Xalapa esa semana, hace cinco años, luego de que se dio a conocer la irrupción de dos grupos de autodefensas en Veracruz en 2014, la mayoría de los 2 mil integrantes que lo conformaban fueron desaparecidos.

Refirió que tras el vídeo que circuló por el levantamiento de los ciudadanos en redes sociales dos días después sus integrantes fueron asesinados y solo sobrevivieron 4 autodefensas.

“Se manifiestan públicamente dos grupos en aquella ocasión y los asesinaron a todos y nadie hizo nada, yo mandé a buscadores, investigadores independientes del estado y nada más me encontraron a cuatro vivos y los estamos cuidando como las perlas de la virgen"

Por ello descartó que vaya a dar a conocer en dónde se encuentran los grupos de autodefensas de Veracruz, aunque coincidió en que hay 7 grupos en la entidad y cada uno “tiene su razón de existir”.

Autodefensas no son algo nuevo

En Veracruz la unión de los ciudadanos para luchar contra la inseguridad no es reciente. Apenas unos meses después de que a nivel nacional se creó el Frente Nacional de Autodefensas en la entidad surgieron dos grupos en municipios de la zona serrana.

Corría febrero de 2014 cuando el grupo denominado “Ciudadanos Zongoliqueños por la Paz y Seguridad Social” se levantó “en armas”.

Hartos de los secuestros y extorsiones, los hombres y hasta mujeres cubiertos con pasamontañas publicaron un video en el que mostraban sus armas largas para combatir a la delincuencia.

En julio de 2015 otro grupo se conformó en el municipio de Soledad Atzompa, uno de los más pobres en Veracruz.

Al alcalde Bonifacio Aguilar Linda no le quedó más que reconocer su existencia e incluso los respaldó. A la fecha el expresidente municipal ocupa una diputación federal plurinominal por MORENA y se le sigue relacionando con los ciudadanos que están organizados en dicha zona.

En su momento Aguilar Linda justificó que los lugareños se organizaron en autodefensas porque la violencia se extendió a otros municipios cercanos como Acultzingo. En este lugar los secuestros y desapariciones de personas estaban desatados en la recta final del sexenio de Javier Duarte.

Días antes el alcalde se reunió con elementos de la Marina, Fuerza Civil, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Ministerial, para pedir que instalaron un retén en tramo Mendoza-Acultzinapa, pero se negaron.

Recientemente, en noviembre de 2018, una nueva autodefensa se conformó en el puerto de Veracruz, según lo dieron a conocer algunos de sus integrantes a los medios de comunicación.

No obstante, el alcalde del PAN, Fernando Yunes, calificó el asunto como una “payasada”, de ahí que en su opinión no se debía dar importancia al anuncio de un grupo que no llenó “dos mesas” en su conferencia en un local del puerto jarocho.

No obstante, la convocatoria para integrar estas organizaciones se mantiene a través de redes sociales para lograr que más personas se unan esta campaña que se dice acogida por el presidente del Frente Nacional, José Manuel Mireles.

Autodefensas y linchamientos

En lo que va de la administración de Cuitláhuac García Jiménez ya ha habido casos de grupos que se lanzan contra presuntos miembros de la delincuencia en municipios como Soledad Atzompa, Las Choapas, Minatitlán, Maltrata y Xalapa.

En Maltrata casi 80 campesinos se armaron con rifles y machetes para buscar a una mujer de 52 años secuestrada en junio de este año; los guardias conformaron un convoy de 10 camionetas y tomaron la entrada del municipio.

En Soledad Atzompa, un grupo de pobladores asesinaron a seis presuntos secuestradores en febrero de este año; se dijo que los detenidos y luego ejecutados estaban ligados con Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder de una banda de huachicoleros.

Los hombres fueron lapidados y luego incinerados, señalados de participar en al menos cinco secuestros en la zona, principalmente de mujeres.

La violencia feminicida en Minatitlán también generó que pobladores se armaran en la comunidad de San Cristóbal en marzo de este año, luego de que una mujer fue asesinada a manos de su pareja.

El hombre, que intentó huir, fue detenido por el grupo civil y fue asesinado de tal manera que incluso su rostro quedó totalmente desfigurado.

También en la zona, en abril de este año, tres hombres fueron linchados en la comunidad de Playa Santa en Las Choapas, luego de que fueron señalados como los responsables de secuestrar a un menor de edad.

Los hombres fueron desnudados y amarrados en la plaza principal de la comunidad, en donde posteriormente fueron fusilados con escopetas por parte de un grupo denominado “Los 3 Mil”, con habitantes de Moloacán.

CNDH documenta aumento de linchamientos en Veracruz

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Veracruz los casos de linchamiento, o de supuesta justicia por propia mano, cada vez son más frecuentes y la tendencia es que la entidad pase a ocupar los primeros lugares a nivel nacional.

Lo anterior acorde que el Informe Especial sobre Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales, mismo que establece que la entidad está por pasar de un rango alto en incidencia de linchamientos al rango de “extremadamente alto”.

El Estado de México, Puebla, la Ciudad de México; Oaxaca, suman 583 de 862 casos registrados de ajusticiamientos en los últimos años, por lo que están clasificados con “cifras extremadamente altas”.

“Los estados que ocuparían un rango alto de presencia de linchamientos o la violencia social de este tipo son: Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo”, según el informe de la CNDH.

Sin embargo el organismo consigna que los ajusticiamientos no eran comunes en estos últimos estados, pero los casos continúan acumulándose en Veracruz.

Además el informe añade que Veracruz mantiene un alto grado de impunidad respecto a estos actos, con un 72 por ciento de las investigaciones iniciadas.

“La falta de seguimiento a casos de linchamiento por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, resulta ser otro factor determinante en la atención y erradicación del fenómeno, pues en el mejor de los casos, las autoridades responsables reportan la apertura de una carpeta de investigación y, en contadas ocasiones, se reportan detenidos, se investiga o se da seguimiento al caso, según el impacto mediático que tuvo el linchamiento”

Para la elaboración del informe se revisaron un total de 336 actos o casos de linchamiento a nivel nacional del periodo 2015 – 2018: 43 de los casos corresponden a 2015, 59 a 2016, 60 a 2017 y 174 a 2018.