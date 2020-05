Estos son los fideicomisos que libraron "austeridad" de Finanzas

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Finanzas y Planeación determinó que 11 de los 25 Fideicomisos del Estado se mantendrán vigentes, luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, replicó la medida que implementó el Gobierno federal.

El 22 de abril el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ordenó la extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, que de acuerdo con el cuarto informe trimestral de 2019 en conjunto tienen un saldo patrimonial de 3 mil 908.4 millones de pesos.

García Jiménez sustentó su decisión en retomar la "Economía para el bienestar" de la Federación; en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y la Ley de Austeridad para el Estado, determinando que los recursos de estos órganos serán manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación o, en su caso, regresados a la Tesorería de la Federación.

Determinó que la Secretaría de Finanzas y Planeación por conducto de su Titular, José Luis Lima Franco, queda facultada para resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deban continuar con sus actividades. Se dio como plazo el 30 de mayo para concluir el proceso.

El 11 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial del Estado que se mantendrá el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos; el del Impuesto al Hospedaje.

Así como la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones y el del Sistema de Ahorro para el retiro de los Trabajadores del IPE; también se determina la no extinción del Fideicomiso para la Construcción, Explotación, Operación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, y el que se creó para el pago de obras adicionales; y el que permite la operación del parque Takilhsukut, por el que se otorga beca a jóvenes indígenas.

Este 19 de mayo, se determinó que se mantendrán los fideicomisos: Irrevocable de Administración e Inversión F/28757-3; para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros en el Estado, de la Secretaría de Protección Civil, así como el de Fomento Agropecuario de Sedarpa, y el denominado de Administración del Acuario de Veracruz.

Tiene dos meses que no trabajo, no hay nada para trabajar, cada que me presento me cierran las puertas.

ygr