Estos son los casos de robo a clientes de bancos en Veracruz, en 2019

Detrás del robo a un cliente de Santander -que se hizo viral en redes sociales- en 2019 ocurrieron al menos otros 34 asaltos violentos en Veracruz que fueron denunciados por cuentahabientes. En conjunto, las pérdidas ascienden a más de 10 millones de pesos.

"A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos […] tú fuiste la que me atendiste”, así Daniel Sosa señaló a una cajera de la sucursal Las Palmas, en Boca del Río, por presuntamente “dar el pitazo” a las personas que lo asaltaron a punta de pistola, el pasado 9 de enero.

Para el 13 de enero, un nuevo atraco se cometió, ahora en el Fraccionamiento Floresta de Veracruz a otro cuentahabiente de Santander en el que perdió 50 mil pesos. El hecho más reciente ocurrió hace poco más de 24 horas: un funcionario de San Andrés Tenejapan perdió 300 mil pesos, que era la nómina completa de su ayuntamiento.

La Silla Rota Veracruz documentó, a través de la solicitud de información con folio 06260819 que, durante 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 34 denuncias por asaltos cometidos contra clientes bancarios en distintos puntos de la entidad.

El monto total que los agraviados perdieron es de 10 millones 47 mil 333 pesos. En contraste, solo una persona fue detenida en Acayucan.

Los clientes que más han sido objeto de estos ilícitos son: BBVA (antes Bancomer), Santander, Banamex, Banorte, Compartamos Banco y Scotiabank, respectivamente.

El 18 de diciembre de 2018, en el marco del operativo Guadalupe-Reyes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzó el Programa de Acompañamiento Policial, mediante el cual clientes de sucursales bancarias solicitan resguardo –a través de una llamada al 911- antes y después de realizar retiros en efectivo.

Sin embargo, entre el 18 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2020, únicamente 187 personas realizaron esta solicitud, informó la dependencia a cargo de la seguridad en el estado.

¿CUÁLES SON LOS 5 BANCOS CON MÁS CLIENTES ASALTADOS?

Los usuarios de BBVA -antes Bancomer- fueron los más afectados durante 2019. 15 de las 34 víctimas retiraron dinero de sucursales de este banco antes de ser asaltados.

Uno de esos clientes perdió 779 mil pesos en una sucursal de Minatitlán. Cinco más también fueron asaltados en ese municipio. El resto de asaltos se divide así: 7 en Veracruz; 1 en Poza Rica y otro más en Coatzintla, ese usuario perdió 700 mil pesos en el robo.

En segundo lugar, se encuentra Santander, mismo que respaldó a la joven acusada de haberse asociado con delincuentes en Boca del Río para robar a una familia. 10 clientes de esta institución bancaria también fueron víctimas de la delincuencia durante 2019.

En los atracos fueron robados 242 mil 300 pesos. De acuerdo con información referida por la FGE, 4 asaltos se cometieron en Veracruz y 6 en Minatitlán.

En tercer lugar, se ubican 2 Banorte y Banamex, con dos asaltos a sus cuentahabientes cada uno. Banorte registró 3 atracos en Veracruz, por un monto de 135 mil pesos en Veracruz y otro en Minatitlán con saldo perdido de 34 mil 500 pesos; uno más en Poza Rica por 18 mil 500.

Por su parte, los clientes de Banamex perdieron 350 mil y 50 mil pesos en Minatitlán y Veracruz respectivamente, en el norte se registró un asalto por 80 mil 600 pesos.

En cuarto lugar, se ubica la casa de préstamos Compartamos, dos usuarios fueron objetos de asaltos en Veracruz, con un saldo perdido de 50 mil, en Cosoleacaque y 8 mil pesos, en Veracruz.

Por último, con un asalto a uno de sus clientes se encuentra el banco Scotiabank, en el cual el monto hurtado fue de 50 mil pesos.

BANCOS, EN MIRA DEL HAMPA

Además de los asaltos a cuentahabientes, en la información obtenida se detalla que los bancos durante 2019 fueron objeto de asaltos violentos al interior de sus instalaciones.

Se trata de 9 ilícitos cometidos en la región sur del estado, con pérdidas monetarias que alcanza el millón 602 mil 164 pesos; seis de los cuales fueron Banamex.

Tres de estas sucursales fueron asaltadas en Coatzacoalcos, en momentos distintos sustrajeron un millón 140 mil 200 pesos.

Sucursales de Banamex en Agua Dulce, Las Choapas y Jáltipan también se vieron afectadas, perdieron 93 mil 250 pesos, 35 mil 800 y 100 mil pesos respectivamente.

De Bancoppel en Agua Dulce fueron sustraídos 151 mil120 pesos, en la sucursal Santander de Minatitlán 24 mil 70 pesos y el banco Bansefi reportó la pérdida de 19 mil 24 pesos.

ygr