Estos negocios fueron clausurados por desacatar normas sanitarias

Xalapa, Ver.- Algunos municipios en Veracruz, aquellos que se mantienen en semáforo rojo, reforzaron operativos de supervisión para verificar que los negocios no esenciales se mantengan cerrados. En otros casos se clausuraron por no atender las medidas sanitarias o por que no está autorizada su operación.

En municipios como Veracruz, Poza Rica, Perote, San Andrés Tuxtla, y Xalapaalgunos establecimientos reabrieron sus puertas, luego de que se anunció que algunas entidades habían cambiado a semáforo naranja, lo que permite retomar actividades en cines, bares, servicios religiosos, hoteles y restaurantes.

Autoridades del sector salud determinaron que hay 133 municipios de Veracruz en los que ya se pueden realizar ese tipo de actividades, sin embargo, en más de 70 demarcaciones, el sector empresarial solo puede operar en actividades esenciales, quienes no acataron la disposición oficial fueron clausurados.

EN VERACRUZ PUERTO, ACUMULAN MÁS DE 40 CLAUSURAS

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, confirmó que en los más de 100 días de cuarentena se han clausurado un total de 40 negocios, la mayoría zapaterías y tiendas de ropa, pues no son consideradas actividades esenciales.

Recientemente se clausuró la sucursal de Monte de Piedad que, aunque puede operar según los lineamientos del gobierno federal, no cumplía con las reglas de sanidad a la que están obligados.

El panista mencionó que sólo se han cerrado las instalaciones de los negocios, sin imponer alguna multa a los dueños, toda vez que esa medida administrativa afectaría más la precaria economía de los empresarios.

En base a esos lineamientos, explicó, el área de comercio supervisa que los negocios que no están permitidos tengan sus cortinas abajo y no se les ha multado.

Reconoció que e pasado fin de semana se relajaron las medidas sanitarias en el área de playas y la zona arrecifal, sin embargo, aclaró en ambos casos corresponde al gobierno federal el poder regular el arribo de bañistas y navíos.

Veracruz Puerto se ha mantenido como el municipio número uno de contagios desde que inició la pandemia. Hasta el 23 de junio se acumulan 2 mil 856 casos positivos, 478 decesos y se tenían 423 sospechosos.

GOBIERNO DE MORENA HA EVITADO CLAUSURAR NEGOCIOS

El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, comentó que, si bien se ha realizado recorridos de supervisión, no se han clausurado negocios o comercios en su demarcación.

Los trabajadores del municipio han enfocado su labor en apoyar en la sanitización de los espacios públicos, controlar el ingreso de personas en el primer cuadro de la ciudad, cuando se ha determinado cerrarlo, así como verificar que el sector transporte y los ciudadanos porten cubrebocas.

“Apenas empezamos esta semana. Nuestro compromiso es vigilar por la salud de la gente, vigilar que la gente esté cumpliendo los lineamientos”

Se han tenido que reforzar las medidas sanitarias, pues Poza Rica es uno de los municipios conurbados de la zona norte que cuentan con servicios de bancos, hoteles y restaurantes, lo que incrementa la movilidad de los ciudadanos y el riesgo de contagio por coronavirus.

El reporte del sector salud, al 23 de junio, contabiliza 546 casos positivos, 103 muertes y 45 sospechosos. Poza Rica se ha mantenido entre los 10 municipios con más número de casos. También se reporta en semáforo rojo

MERCADO SOBRERUEDAS NO SE INSTALA DESDE HACE 14 SEMANAS

En Perote, el alcalde Juan Francisco Hervert Prado, informó que desde hace 14 semanas acordaron con más de mil vendedores suspender el mercado sobreruedas que se instala cada lunes.

Ese mercado permite la comercialización de productos de la región, al municipio llegan vendedores de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y de otros puntos del Estado de Veracruz, en el que se surten de productos habitantes de 14 municipios y de más de 100 comunidades.

Los comerciantes están inquietos por las pérdidas, pero se buscará mantener las medidas por salud de toda la población, “Son ocho cuadras y calles aledañas (…) Logramos negociar para frenar la llegada de hasta 35 mil personas. Hasta el día de hoy lo mantenemos cerrado y vamos a ver si continuamos así”.

En cuanto al mercado local, explicó que se han impuesto sanciones, sin embargo, la mayoría de los comerciantes han acatado los nuevos lineamientos de salud, incluso, se recortó el horario de atención, se instalaron módulos de desinfección y se pidió el uso obligatorio de cubrebocas y gel.

“Se les ha pedido que acaten las medidas del gobierno estatal y federal. El problema es que desde el lunes se ha dado como un hecho de que los negocios se pueden abrir, si hemos clausurado algunos negocios, sobre todo de actividades no sustantivas, pero no tengo el número”

EN SAN ANDRÉS CERRARON TRES SUCURSALES BANCARIAS

El alcalde Octavio Pérez Garay, explicó que al inicio de la cuarentena se multó a todos los bancos del municipio, pues no cumplían con las normas de salud que impuso la autoridad federal.

En San Andrés Tuxtla, se supervisó la operación de comercios e instituciones y tras las sanciones todos reaccionaron de forma favorable, sin embargo, reconoció que la población ha relajado las medidas de aislamiento.

Se ha generado confusión con el discurso del gobierno federal y el tema de los semáforos, además, tras tres meses de aislamiento la gente optó por salir de su casa y eso ha disparado los contagios, consideró el alcalde.

“En esta última semana en San Andrés Tuxtla se ha dado un fenómeno en el cual, ante el aumento de casos de covid, los bancos han tenido que cerrar sus puertas, no por una cuestión de multa, sino por el contagio de sus trabajadores”

En el municipio, uno de los más grandes en la región de los Tuxtlas, hay sucursales de ocho instituciones bancarias, de esas han cerrado la de Santander, Banorte y Banamex, “mandaron a cuarentena a todo el personal”.

San Andrés Tuxtla también se mantiene en semáforo rojo, hasta el 23 de junio se reportaban 130 casos positivos acumulados, 34 defunciones y 40 casos sospechosos.

XALAPA, CLAUSURA A NEGOCIOS POR VENTA DE ALCOHOL

En el caso de Xalapa, al menos tres bares clandestinos fueron clausurados por autoridades municipales, donde por decreto la venta de alcohol solo es permitida de lunes a jueves, en horario de 10 a 17:00 horas.

El pasado 19 de junio, fue descubierto un establecimiento denominado Rabbit donde se vendían bebidas alcohólicas preparadas. El negocio se ubicaba en la avenida Ruiz Cortines, una de las más transitadas en la ciudad.

El 3 de mayo autoridades locales también clausuraron el bar “Rhamal”, ubicado en el centro histórico de Xalapa. Los dueños de ese lugar realizaron un evento privado, donde clientes fueron sorprendidos ingiriendo bebidas; esa noche además habían sido contratados mariachis para amenazar la fiesta.

ygr