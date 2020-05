Estos empleos surgieron en Veracruz durante la contingencia

Veracruz, Ver.- El desempleo es uno de los problemas secundarios causados por la pandemia de covid-19, no solo en México, sino a lo largo y ancho del planeta.

Tan solo en el estado de Veracruz, se tiene registro de al menos 10 mil 500 despidos por parte de empresas en lo que va de la pandemia, y en Xalapa, al menos el 30% de empresas han cerrado debido a la contingencia sanitaria.

Sin embargo, para algunas personas, la adversidad es cuna de oportunidades, y han sabido encontrar oportunidades laborales o entrar en los nuevos mercados que surgen debido a las nuevas necesidades durante la cuarentena.

REPARTIDORES

Los repartidores en bicicleta o en moto han visto su auge con el aumento de los envíos de comida y entregas de mandados.

Los negocios afiliados a empresas como Uber Eats o Rappi, utilizan una red de repartidores que, mediante una aplicación de celular, pueden llevar comida recién preparada de varios restaurantes de la ciudad, los cuales han cambiado su giro a solo para llevar o para recoger en el local.

Además, algunas empresas que no buscan afiliarse con estas aplicaciones o que no son del giro de alimentos y que buscan no perder su nicho de mercado, han comenzado a contratar repartidores, para poder mantenerse vigentes durante la pandemia.

Asimismo, motociclistas y ciclistas de la ciudad han tomado la iniciativa y se anuncian en redes sociales como disponibles para realizar envíos, hacer compras de mandado en supermercados y centrales de abastos, y hacer entregas personales.

Por su parte, la empresa de radiotaxis Malibú, tienen a su flota de taxis en disposición para realizar todo tipo de envíos y compras, con tal mantenerse activos y apoyar a quienes prefieren llevar una cuarentena más estricta.

PROTECCIÓN PERSONAL

Con la activación de la Fase 3 de la epidemia del nuevo coronavirus, y la necesidad de algunas personas de continuar saliendo a laborar y realizar actividades esenciales, inició la normalización del uso de cubrebocas.

Asimismo, llevar gel desinfectante a todos lados se está convirtiendo en parte de la nueva normalidad en la que vamos a vivir durante algunos meses, en lo que la curva de contagios se estabiliza.

Por eso mismo, personas y empresas han tomado la delantera y aprovechan estas nuevas necesidades para entrar al mercado con la venta de cubrebocas, desechables o reutilizables.

En algunos casos comenzaron como una alternativa rápida para obtener algunos pesos, pero también existen personas que han convertido la venta de estos insumos en su principal fuente de ingresos.

En la entrada de los principales supermercados de la ciudad es posible encontrar a ciudadanos vendiendo los cubrebocas, en incluso caretas plásticas, debido a que esta medida se convirtió en obligatoria para ingresar a comprar.

Por su parte, empresas de productos de limpieza o destiladoras de alcohol, enfocaron su producción hacia el gel antibacterial y líquidos desinfectantes para el hogar.

Con un vistazo en las redes sociales es posible encontrar publicaciones en donde se promocionan productos desinfectantes, de producción industrial local, e incluso alternativas orgánicas y no tóxicas.

Con la continuidad de la jornada nacional de Sana Distancia, la cual se tiene prevista tentativamente hasta el 1 de junio, y debido a la necesidad de servicios y productos útiles para el mundo postcoronavirus, es probable que estos negocios emergentes se mantengan vigente durante.

