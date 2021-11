Estos alcaldes cierran administración con faltantes millonarios

XALAPA, VER. - Al menos una decena de alcaldes, la mayoría de oposición, cerrarán sus administraciones con pendientes económicos y observaciones que sus sucesores tendrán que solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

En los meses de agosto y octubre se aprobaron las cuentas públicas de los años 2019 y 2020, el segundo y tercer año de los actuales alcaldes; a diferencia de otros años, todos recibieron observaciones por el manejo de los recursos públicos, la contratación de deuda, y la generación de obra pública; sumaron tres mil 590 observaciones.

Con la llegada de la nueva titular del Orfis, Delia González Cobos, los municipios fueron el foco de atención por las irregularidades en el manejo de más de 3 mil 700 millones de pesos en los dos ejercicios fiscales, que fueron catalogados como presunto daño patrimonial.

Incluso, la funcionaria denunció que algunos alcaldes presentaron documentación falsa para tratar de justificar obra pública, por lo que adelantó el pasado 23 de octubre que se presentarán denuncias ante las instancias competentes.

Los municipios con mayores montos observados son: Veracruz, Alvarado, Álamo, Actopan, Tuxpan, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Xico, Papantla y Minatitlán, este último administrado por un alcalde de Morena a quien le remitieron un pliego de observaciones por más de 20 millones de pesos.

Después del proceso de aprobación de la cuenta pública en el Congreso que ocurrió en los meses de agosto y octubre por la ampliación del periodo a consecuencia de la pandemia, se debe notificar a los alcaldes de los actos administrativos y resoluciones, el tercer día hábil siguiente a aquel en que se dicten.

En la actualidad los alcaldes han acudido a presentar documentación para solventar las observaciones, confirmaron fuentes del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

Y como parte de los procesos y términos el órgano inició 263 expedientes del 2019 y 270 del 2021 para la investigación y substanciación, y poder así determinar si se configura un delito y si se debe presentar alguna denuncia contra quien resulte responsable.

La misma ley determina que la acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas administrativas graves prescribirá en siete años. El plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, (artículo 80).

Cuáles son los municipios con mayores montos de observación

1.- Veracruz, administrado por el panista Fernando Yunes Márquez fue observado por el manejo financiero de más de 150 millones de pesos en los años 2019 y 2020. Incluso, el Órgano de Fiscalización Superior presentó una denuncia en su contra -la FGE/FECCEV/023/2021- por el mal manejo de 10 millones de pesos.

Fernando Yunes Márquez

Por lo que es viable que una vez que concluya su periodo, el 31 de diciembre, pueda ser detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción. La denuncia se presentó el 16 de diciembre del año pasado.

En el 2019 se observó el manejo de 74 millones 540 mil pesos. Las observaciones más importantes son por obras de mala calidad y porque se asignaron 91 contratos a sólo 11 empresas, algunas de ellas fueron entregadas de manera directa, lo que también se calificó como una irregularidad.

En el 2020 el monto subió a 88 millones 961 mil 635 pesos. En ese caso, se exhibió la mala calidad de las obras, así como la compra de insumos para la atención del virus SARS CoV-2 sin planeación.

2.- Alvarado, municipio que gobernará hasta el 31 de diciembre Bogar Ruiz Rosas, tiene que solventar el manejo financiero de 143 millones 659 mil pesos de los dos años. En la cuenta pública del 2019 fue la demarcación con el mayor monto observado.

Bogar Ruiz Rosas

El alcalde del Verde Ecologista, partido que se alió con Morena, debe justificar en un primer momento 86 millones 829 mil pesos. Algunos recursos se usaron para el pago de nómina, la renta de sillas y equipo, incluso, para el servicio de recolección de basura, pero no se sustentó el gasto.

Para el 2020, el monto que se tendrá que justificar es de 56 millones 827 mil pesos. Ese año se observó la transferencia de fondos de una cuenta a otra, la llamada licuadora, sin regresar los recursos al fondo de origen.

Además, el dos veces alcalde fue requerido por la tesorería federal para regresar fondos que no gastó, es decir, cayó en subejercicio.

3.- Pánuco, administrado por el panista Fernando Molina Hernández, tiene pendiente la solventación de poco más de 100 millones de pesos de los dos ejercicios fiscales (2019-2020)

Fernando Molina Hernández

En el 2019 se pidió aclarar el gasto de 37 millones 812 mil pesos. Ese monto se observó porque el alcalde y el cabildo validaron la transferencia de recursos de una cuenta bancaria a otra; no se presentaron comprobantes por pagos; y no reportó impuestos retenidos; además de que no gastó en tiempo y forma los recursos enviados por la Tesofe.

Para el 2020, el panista, fue observado por un monto mayor. En el tercer año de la administración municipal se pidió justificar 62 millones 246 mil pesos, que se destinaron a obra pública, así como para la compra de armamento y pruebas antidopaje para los elementos policiacos, además de que tampoco se ejercieron al 100 por ciento los fondos federales.

4.- Álamo Temapache tiene observaciones por 64 millones 483 mil pesos. El municipio es administrado por el panista Jorge Vera Hernández que además de tener pendiente el pago de impuestos, no depuró las deudas municipales y compró terrenos sin el avalúo necesario.

Jorge Vera Hernández

También se observó el pago de remuneraciones adicionales y especiales para integrantes del Cabildo, que se sumaron al salario aprobado.

5.- Actopan, deberá justificar 60 millones 267 mil pesos. El municipio ha tenido al menos tres alcaldes, dos de ellos "impuestos" por el resto de los integrantes del Cabildo, a pesar de que la Suprema Corte de la Nación (SCJN) ordenó llamar al suplente José Alfredo López Carreto, para asumir la administración.

José Alfredo López Carreto

En marzo del 2020 el Congreso determinó la revocación de mandato del panista José Paulino Domínguez contra quien hay denuncias penales; una por malversar fondos, y otra por el presunto asesinato del periodista Jorge Celestino Ruiz.

A partir del mes de marzo Eduardo Carranza Barradas asumió la administración, por lo que tendrá que justificar lo observado por el ORFIS que determinó un subejercicio en el gasto federal, no se reportó la retención de impuestos, ni se justificaron pagos adicionales a los integrantes del cabildo, entre otras observaciones.

6.- Minatitlán, gobernado por Nicolás Reyes Álvarez es el único municipio administrado por Morena con un monto alto. Él debe explicar el manejo de 56 millones 377 mil pesos, dinero que no se pagó al IPE; que se usó para comprar armamento, pero no se justificó.

Nicolás Reyes Álvarez

También se observó que recursos federales no se gastaron en el ejercicio fiscal; y que no se depuraron los pagos adicionales que se hicieron a trabajadores del Ayuntamiento.

7.- Tuxpan tiene observaciones del año 2019 por 47 millones 35 mil pesos. El panista Juan Antonio Aguilar Mancha recibió cuestionamiento sobre la realización de obra pública; sobre la renta de equipo para la recolección de basura, pues asignó un contrato directo, sin buscar opciones para encontrar el mejor precio del mercado.

El panista contrató empresas para la modernización del puente Tuxpan; pagó compensaciones a trabajadores; para la operación del relleno sanitario y patrullas, equipo para policías y sirenas, y no se justificó la compra.

8.- Papantla tiene observaciones por 22 millones 500 mil en 2019 y 23 millones 276 mil 455.95 pesos en 2020. El presidente municipal del PRD, Mariano Romero González debe explicar el gasto de más de 50 millones de pesos.

En el 2019 se observó contratos por la Operación del sistema de enrolamiento biográfico y biométrico para la oficina de S.R.E; por contratos de servicios legales, y el pago de eventos musicales.

Para el 2020, el monto incluye justificar donaciones de Pemex y de Gobierno del Estado de Gasolina; además el municipio incurrió en subejercicio y vendieron bienes muebles del municipio sin la autorización del Congreso, entre otras irregularidades.

9.- San Andrés Tuxtla fue observado en el 2020 por el manejo de 29 millones 920 mil pesos. Está al frente del municipio el alcalde independiente Octavio Pérez Garay.

Octavio Pérez Garay

Del monto observado había cuentas por pagar, tenía pendiente la aportación al Estado del impuesto a la nómina; además, de que cubrió gastos por recolección de basura y la rehabilitación del relleno sanitario, pero no presentó la documentación ante la autoridad fiscalizadora.

10.- Xico que es gobernador por la priista Gloria Galván Orduña, presenta observaciones por 28 millones 855 mil pesos. En su caso, además, de que incurrió en subejercicios, entregó cheques a nombre del tesorero Macario Félix Morales Martínez, que no justificó millones de pesos gastados.

Áreas de oportunidad municipal

En el 2019 el Orfis, emitió mil 768 observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de dos mil 38 millones 503 mil pesos, de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades, determinación de daños y perjuicios.

Para el 2020, los 212 Municipios fueron observados por mil 671 millones 385 mil pesos, con un total de mil 772 recomendaciones, para la mejora de la gestión financiera de los Ayuntamientos.

El ORFIS detectó áreas de oportunidad para mejorar los procesos de anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen.

Saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental, erogaciones sin comprobación documental, erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad. adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, saldos no ejercidos de recursos de programas y/o fondos federales.

Además de falta de factibilidad y validación de proyectos de obras públicas de parte de las dependencias normativas; falta o actualización de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas.

No presentaron permisos de descarga de aguas residuales; falta de documentación comprobatoria del gasto; de entrega recepción a las instancias correspondientes, y de recursos aplicados en rubros o regiones no autorizados en la fuente de financiamiento.