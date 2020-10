Estos 30 diputados buscarán alcaldías de Veracruz en 2021

Xalapa, Ver.- La próxima elección de Ayuntamientos en Veracruz desató pugnas al interior de las bancadas de distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso del Estado: Morena, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Simultáneamente con el arranque de su gestión legislativa en 2018, diputadas y diputados locales intensificaron la promoción de su persona en sus respectivos distritos, a modo de afianzar su carrera rumbo un cargo edilicio en 2021 y utilizando como trampolín a la Cámara.

Por medio de programas de empleo, alimentación, esterilización de mascotas, lavamanos portátiles, e incluso de la entrega de despensas y ambulancias del Gobierno de Veracruz, los legisladores aparentemente aprovechan el Congreso para favorecer su aspiración por encima incluso de sus propios compañeros de bancada o Legislatura.

Así, los partidos convocan a la unidad de "las tribus internas" con el reto de evitar escisiones, la división del voto o rupturas en la estructura.

En 2021 se renovarán 212 alcaldías; 212 sindicaturas y 632 regidurías en Veracruz. A la fecha, por lo menos 30 legisladores aspiran una presidencia municipal.

Cuatro diputados disputan la capital

En Xalapa, por lo menos cuatro diputados locales buscan la alcaldía actualmente en poder del morenista Hipólito Rodríguez Herrero.

Dentro del Partido Acción Nacional iniciaron promoción dos aspirantes: Sergio Hernández Hernández y el actual coordinador de la bancada de ese partido en el Congreso, Omar Miranda Romero.

Las pugnas internas se hicieron visibles desde la elección de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés como dirigente estatal, dada la división de la fracción blanquiazul en el Congreso en dos grupos en los que Miranda Romero y Hernández son antagónicos.

Con los cambios en el Comité Directivo del PAN, Guzmán Avilés removió a Sergio Hernández de la coordinación de la bancada, quien desde que llegó a la curul por la vía plurinominal en 2016 ha buscado fortalecer su estructura con la creación de las Casas de Enlace que tiene en colonias de Xalapa, en donde se dan cursos y talleres. Él es allegado al grupo del exlíder panista, José de Jesús Mancha Alarcón.

Por su parte, Miranda Romero "rompió" con el grupo de Mancha Alarcón y se unió a Guzmán Avilés para tener mayor posibilidad de conseguir la candidatura.

Por el lado de los diputados de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno y Rosalinda Galindo Silva disputan el aval del partido para darle continuidad al proyecto morenista en la capital del estado.

Hay que recordar que esta sería la segunda ocasión en que la empresaria Ferráez Centeno busca el cargo; anteriormente lo hizo abanderada por la coalición PAN-PRD, pero fue derrotada en las urnas por el actual alcalde.

Como candidata del PAN, Ferráez Centeno se ganó el rechazo de las bases morenistas en la capital del Estado cuando en un mitin dijo que Andrés Manuel López Obrador le daba "asquito". Al convertirse en morenista fue abucheada en un acto público en el que participó López Obrador como candidato a la presidencia.

En el caso de Galindo Silva actualmente trabaja con su esposo el regidor Juan de Dios Alvarado a fin de fortalecer su imagen de cara a la elección. Pese a ello, también tendrían una pugna al interior de Morena dado que la diputada federal Claudia Tello, del equipo político de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se destapó para el cargo.

Por su parte, la diputada federal morenista, Dorheny García Cayetano, allegada al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, también es perfilada para el cargo, versión que tomó fuerza luego de que su hermana, Ailett García Cayetano, fue designada como magistrada del Poder Judicial del Estado el pasado mes de julio.

En Veracruz Puerto, pugnas entre familias

En Veracruz, las aspiraciones de la diputada María Josefina Gamboa Torales y el diputado Bingen Rementería Molina por la alcaldía porteña refleja a la vez la rivalidad entre las familias Yunes y Rementería por el control en el Partido Acción Nacional.

En el caso de María Josefina Gamboa Torales, la diputada por el Distrito XIV es cercana a la familia del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y además colaboró con el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, con la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres.

Dentro de su labor de gestión legislativa, Gamboa Torales desarrolló programas de capacitación para el empleo en su distrito (Veracruz I), además de proyectos para cocinar y donar comida a familias en vulnerabilidad.

A la par, la diputada panista acompaña en sus actividades al presidente municipal de Veracruz e hijo del exgobernador panista, Fernando Yunes Márquez. Incluso, Gamboa Torales entregó "en representación" de Fernando Yunes trece escrituras en la Ampliación Dos Lomas 1.

Por su parte el diputado del Distrito XV, Bingen Rementería, hijo del Senador Julen Rementería del Puerto, inició programas de acercamiento en el puerto de Veracruz, es el caso de "Échale la mano a tu vecino", además de la donación de su salario y de la entrega de televisores y computadoras para el inicio del ciclo escolar.

Bingen Rementería también llevó despensas a colonias populares; además, implementó un programa de esterilización de mascotas.

La rivalidad de los Rementería con la familia del exgobernador Miguel Ángel Yunes de nuevo generó en polémica en medios de comunicación con la publicación en el diario Notiver de una foto de Julen Rementería en Casa Veracruz, restaurante homónimo con la residencia oficial del Gobernador del Estado en Xalapa.

El rotativo publicó la imagen a modo de sugerir un acercamiento de la familia Rementería con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; aunque tal situación la desmintió el Senador acusando fuego amigo.

En Coatzacoalcos pelea de grupos

En Coatzacoalcos tres diputados locales aspiran a suceder en la alcaldía al morenista Víctor Carranza Rosaldo: Amado Jesús Cruz Malpica y Mónica Robles Barajas, ambos de Morena, así como Gonzalo Guízar Valladares, de Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social (PES).





En el caso de Amado Cruz, al diputado por el Distrito XXIX se le asocia con la actual Secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García; incluso, el pasado 28 de septiembre, ambos personajes visitaron juntos un restaurante de Coatzacoalcos.

La visita de Nahle a Coatzacoalcos y la reunión con Cruz Malpica desató polémica en redes sociales, ante la cercanía de la contienda para renovar alcaldías en 2021.

Cabe destacar que, en el Congreso del Estado Amado Cruz Malpica presentó el 2 de mayo de 2020 una propuesta de reforma al Artículo 11 de la Constitución.

Dicho artículo dispone que son veracruzanos los nacidos en el estado de Veracruz, quienes tengan ascendencia de veracruzanos, esto es hijos de padre o madre veracruzana. La propuesta de Amado Cruz es que se considere "veracruzanos" a quienes hayan tenido también descendencia en el estado de Veracruz.

De aprobarse, esta modificación eliminaría cualquier traba constitucional que impida a Nahle García contender por la Gubernatura, dado que es nacida en Zacatecas.

Mientras que, en el caso de Mónica Robles, diputada local plurinominal por Morena, la diputada se ha enfocado su proyecto en la agenda progresista de MORENA.

Ha impulsado la legalización de la Interrupción Legal del Embarazo e impulsando la figura del concubinato y que esta aplique los mismos derechos que el matrimonio, incluso para las parejas del mismo sexo, lo que fue aprobado por la Legislatura.

Tras la reunión de Cruz Malpica y Nahle, como parte de la familia propietaria del Diario del Istmo que se edita en Coatzacoalcos la diputada Mónica Robles respondió con una primera plana en la que aparece con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, acompañada por su padre y sus 2 hermanos en Palacio Nacional.

Finalmente, en el caso del diputado Gonzalo Guízar Valladares ha sido impulsor del concepto de la familia tradicional; a la vez que ha criticado la disputa interna en el Cabildo de Coatzacoalcos, del alcalde Víctor Carranza, afín a Nahle García, contra la Síndica Yazmín Martínez Irigoyen.

Boca del Río, herencia panista

Con una continua presencia en medios y en la red Twitter, el diputado de Acción Nacional, Juan Manuel de Unanue Abascal, aspira a la alcaldía de Boca del Río y suceder en el cargo a Humberto Alonso Morelli.

Aunque en 2018 consiguió la reelección de su cargo, la actual Legislatura con mayoría de Morena redujo la participación del legislador en las comisiones parlamentarias. Así, de encabezar la Comisión de Vigilancia, actualmente solo participa en las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de Población y Atención a Migrantes y la Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados.

En redes, Juan Manuel de Unanue se promociona con la gestión de becas en cursos de inglés, sillas de ruedas, becas para estudiantes de bachillerato o universidad, e incluso, asiste a los eventos del presidente municipal de Veracruz Fernando Yunes.

En Tuxpan, dos morenistas pelean bastión panista

El ayuntamiento de Tuxpan, actualmente gobernado por el panista Juan Antonio Aguilar Mancha, tiene al menos dos aspirantes de Morena: se trata del diputado local Juan Manuel Pozos Castro y el diputado federal, Marco Antonio Medina Pérez.

Con su fundación Juntos Más Poder (nombre surgido con la combinación de sus iniciales JMP), a cargo de su hijo Juan Manuel Pozos Ramírez, el diputado local Pozos Castro ha creado una base para obtener la candidatura; sin embargo, extraoficialmente ha trascendido que Medina Pérez cuenta con el respaldo del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez rumbo a las elecciones intermedias.

Por el lado panista, la diputada Montserrat Ortega, esposa del exlíder estatal del partido blanquiazul, José de Jesús Mancha Alarcón, podría buscar la alcaldía que actualmente está en manos de su primo político, Juan Antonio Aguilar.

Sin embargo, sus aspiraciones prácticamente están anuladas al ser del equipo contrario al dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Córdoba divide a morenistas

En el centro del estado, la presidencia municipal de Córdoba, actualmente en manos de la panista, Leticia López Landeros, será disputada por el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, gente cercana al Gobernador y el diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Ríos Uribe es cercano al grupo del actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín y ha promocionado su imagen incluso durante la pandemia, cuando entregó despensas y apoyos sociales a nombre del DIF estatal.

Recientemente entregó apoyo de suero otorgado por parte de la empresa FEMSA Coca-Cola al Hospital Civil de Córdoba-Yanga y el OPLE lo sancionó en marzo ordenándole no promocionarse aprovechando la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos es allegado al grupo del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García. Como parte de la promoción de su imagen entregó una ambulancia al hospital antes citado; el diputado morenista ha sido un crítico del trabajo de la alcaldesa de Córdoba y se sabe buscará la alcaldía.

Líder de Morena en Congreso busca Santiago Tuxtla

Este municipio podría ser disputado por dos diputados locales, uno perredista y otro de Morena.

Se trata del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, que ha impulsado un proyecto para la promoción turística de Los Tuxtlas a través del portal de Internet www.lostuxtlas.travel y es cercano al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

El legislador ha aprovechado el respaldo del gobernador Cuitláhuac García, al punto que la Comisión de Quejas y Denuncias OPLE ha dictado en tres ocasiones medidas cautelares contra el diputado por su promoción personalizada en redes sociales con obras del Gobierno.

Con Argenis Vázquez Copete como alcalde saliente de Santiago Tuxtla se perfila que su esposa y actual diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Brianda Kristel Hernández Topete, busque la presidencia municipal, aunque está en un grupo disidente a la dirigencia perredista actualmente en manos de Sergio Cadena.

Papantla pone en vilo a morenistas

Otro municipio en disputa por parte de diputados locales es Papantla, que hasta ahora mantiene en vilo a los legisladores de Morena, Eric Domínguez Vázquez y León David Jiménez Reyes.

Ambos buscan la presidencia municipal, Domínguez Vázquez ha recorrido zonas siniestradas entregando apoyos junto con la Secretaría de Protección Civil, y en el caso de la cabecera municipal, el diputado instaló un lavamanos como parte de las medidas de prevención contra la pandemia de covid-19.

En tanto, Jiménez Reyes, de la corriente política del delegado federal Manuel Huerta, ha entregado despensas durante el tiempo de pandemia.

Actualmente León David Jiménez encabeza la Comisión de Educación dentro del Congreso y su carrera política se remonta en los primeros años de Morena desde Ciudad de México.

No obstante, no está descartado que el diputado federal de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé, pueda buscar la candidatura en caso de que no sea nombrado dirigente estatal de Morena.

En Acayucan, reproches por apoyos

Otros casos de legisladores que buscarán la alcaldía es el de la diputada de Morena Deysi Juan Antonio que buscaría la alcaldía de Acayucan y que ha sido criticada por usar programas sociales para impulsar su imagen.

Su correligionario, el diputado local de Morena, José Andrés Castellanos Velázquez acusó que Deisy Juan Antonio ha hecho proselitismo con la venia de la Secretaría del Bienestar, lo cual pone de manifiesto las pugnas internas por el poder en este municipio.

En Álamo y Coatepec, PAN contra Morena

En el municipio de Álamo, actualmente parte del bastión panista gobernado por Jorge Vera, la diputada local de Morena, Elizabeth Cervantes de la Cruz, busca una candidatura a la presidencia municipal.

A la legisladora se le señaló de ser responsable de orquestar manifestaciones en ese municipio a través de su padre, Humberto Cervantes.

El rival directo de Elizabeth Cervantes es su compañero de legislatura, el panista Ricardo Arturo Serna Barajas, quien ya ha sido alcalde de esta demarcación.

Serna Barajas es afín al exlíder del PAN José de Jesús Mancha, e incluso integró la bancada denominada "Acción Nacional Veracruz", coordinada por la diputada María Josefina Gamboa Torales.

El reto para Cervantes y Serna Barajas no representa la cabecera distrital de Álamo, sino los municipios en pobreza y pobreza extrema dentro de esta: Castillo de Teayo, Benito Juárez, Texcatepec, Zontecomatlán, Zacualpan, Tlachichilco y Huayacocotla.

En Coatepec, donde Gobierna el panista Enrique Fernández Peredo, el diputado Raymundo Andrade Rivera de nuevo aspira a la candidatura de Morena para la alcaldía; tras su derrota en las urnas en 2017.

En la pasada elección por alcaldías, Raymundo Andrade Rivera captó 9 mil 399 votos, y con lo cual Morena alcanzó el segundo lugar en sufragios, solo abajo de la coalición de Acción Nacional y el PRD, con 10 mil 410 votos.

La reciente elección de diputaciones locales apenas arrojó una diferencia de 6.8 por ciento entre la fórmula de Morena-Encuentro Social y Partido del Trabajo por arriba del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Actopan: conflictos por una aspiración personal

En Actopan, en donde el Partido Acción Nacional y Morena pelean en tribunales el control del Ayuntamiento, la diputada María Esther López Callejas aspira nuevamente por la alcaldía, la cual perdió en los comicios anteriores.

En el proceso electoral de 2017, María Esther López contendió por la presidencia municipal por Morena; sin embargo, su postulación apenas alcanzó el cuarto lugar en la votación, abajo del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde.

En ese sentido, pobladores acusaron a la diputada local por el Distrito de Emiliano Zapata de intervenir en el conflicto por el abasto de agua entre las congregaciones Santa Rosa y Mozomboa, ambas en Actopan.

El presidente del Comité de Agua de Santa Rosa, Jorge Salazar, acusó a María Esther López Callejas de presionar para suministrar agua a Mozomboa, de donde es originaria la legisladora.

Diputadas se pelean Martínez

Actualmente gobernado por el panista José de la Torre Sánchez, dos diputadas de la LXV Legislatura aspiran por la presidencia municipal de Martínez de la Torre.

Es el caso de María De Jesús Martínez Díaz, por el Partido Acción Nacional, extesorera del Ayuntamiento y expresidenta del Comité de Carnaval de aquella demarcación.

Además aspira Adriana Esther Martínez Sánchez, actual diputada local por Morena, y quien se les ha asociado con movimientos de oposición a los gobiernos de Tlapacoyan y Martínez de la Torre, actualmente con comunas postuladas por Acción Nacional.

La diputada local igual expresó su apoyo a Yeidckol Polevnsky rumbo a la presidencia del Partido Morena.

Comapa, recompensa a una división

Nacida en Comapa, la diputada local por Acción Nacional Nora Jessica Lagunes Jaúregui aspira a la alcaldía de dicha demarcación en las grandes montañas.

Diputada por Huatusco, Nora Lagunes protagonizó el 5 de agosto una rivalidad en redes sociales contra Monserrat Ortega Ruiz, cónyugue del exlíder del PAN en el estado José de Jesús Mancha.

Lagunes Jaúregui reprochó que Ortega Ruiz y su cónyugue utilizaron al PAN como su patrimonio personal; además contra la diputada oriunda de Comapa el excoordinador de la bancada de Acción Nacional Sergio Hernández, inició un procedimiento de separación de la fracción legislativa.

La cercanía con el líder del PAN Joaquín Guzmán Avilés permitiría a la legisladora concretar la aspiración de gobernar su municipio natal.

En Pánuco, continuidad del feudo

Aunque el coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Legislatura inició un procedimiento de separacion en su contra, el diputado local por Pánuco Rodrigo García Escalante busca la candidatura a la presidencia municipal por Pánuco.

El 13 de mayo, la fracción legislativa expulsó de dicho grupo a Rodrigo García Escalante, diputado local por el Distrito I.

En un escrito enviado al Presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, el líder de la bancada panista Omar Miranda Romero determinó dicha sanción contra García Escalante.

A nivel estatal, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, advirtió en su momento que García Escalante, "sí se merece una sanción bastante fuerte, y lo más importante es que sea la expulsión".

Sin embargo el diputado construye una aspiración, que le permitiría aspirar a este cargo que anteriormente recayó en su hermano Ricardo, actualmente diputado federal.

ygr