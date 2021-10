Esto respondió Sergio Gutiérrez a críticas de Cuitláhuac García

XALAPA, VER.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, Sergio Gutierrez Luna descartó polemizar con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que este lunes dijo no conocerlo y lo llamó a aprobar la reforma eléctrica.

En una entrevista radiofónica, consideró que ambos deben trabajar "juntos y unidos" por el proyecto de la Cuarta Transformación que impulsa Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez cuestionó la trayectoria del hoy presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, Sergio Gutierrez Luna, quien dijo, ni diputado de Veracruz es.

El mandatario celebró que esté como representante de Morena en la Cámara, pero le pidió que se ponga a trabajar en la ciudad de México y que impulse la reforma eléctrica y la aprobación del presupuesto, antes de andar por giras en Veracruz.

Pidió al legislador federal que, si busca trabajar por Veracruz que lo haga desde abajo, para que los ciudadanos lo conozcan, pues él nunca ha trabajado por impulsar el movimiento de izquierda en la entidad.

Reiteró que Sergio llegó a Morena después de militar por el PAN y el PRI, y su esposa sigue militando en Acción Nacional, sumado a que Sergio, aunque es de Veracruz, llegó por la vía plurinominal por el Estado de México, por lo que no representa a la entidad.

A ese respecto el legislador morenista señaló que el Gobernador "tiene todo mi respeto, es una persona que está trabajando por Veracruz y que está dando resultados".

Consideró que una de las obligaciones de los Diputados de Morena es dar a conocer los logros de este movimiento político y que es, precisamente, lo que ha estado haciendo, reuniéndose con personas de todos los sectores para darles esta información, replicando el ejercicio del Presidente de comunicarse directamente con la ciudadanía.

"Tiene razón el Gobernador, hay que trabajar desde abajo, es justamente lo que estamos haciendo, informando, acercándonos a la gente y así vamos a seguir", puntualizó.

"Yo no quiero causar una polémica donde no tiene que haberla. He platicado algunas veces con el Gobernador, le he reiterado que tiene todos mis respetos -se lo he dicho personalmente- y también le he dicho que me gustaría platicar más a profundidad con él para comentar lo que estamos haciendo", respondió a la afirmación de García Jiménez que no lo conoce.

"Estoy dedicado a seguir respaldando, desde la Cámara de Diputados, todos los proyectos de la Cuarta Transformación para todo el país y, en especial para el sureste, planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador", agregó.