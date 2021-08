Esto dijo el secretario de Salud del regreso a normalidad en Veracruz

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, confirmó que no hay fechas probables para que Veracruz regrese a la “nueva normalidad”, debido a que no se ha llegado al pico más alto de contagios.

Al adelantar que los casos seguirán en ascenso, el funcionario estatal comentó que se mantendrán las acciones que limitan la circulación en las principales calles de ciudades con el mayor número de contagios.

Pidió que se frene el traslado de personas entre municipios y limitar las fiestas y reuniones familiares, para reducir el riesgo de contagio.

En su mensaje, después de que se dio a conocer las cifras de contagios, planteó: “quiero responder a la duda que tienen sobre cuándo entraría Veracruz a la “nueva normalidad”, como ustedes debieron escuchar en voz de nuestro Presidente de la República, eso ocurrirá en los Estados y regiones con base en el comportamiento de los contagios”.

Sin embargo, en Veracruz aún no se llega a la mitad del camino, “todavía no llegamos a la parte crítica de contagios, por lo que no se puede hablar de un retorno a las actividades”.

El funcionario estatal fue enfático en la necesidad de que todos los veracruzanos respeten las recomendaciones del sector salud federal de mantenerse en casa, solo permitir la operación de comercios esenciales, respetando las medidas de seguridad entre el personal, y reducir la actividad social y de tránsito en las principales ciudades.