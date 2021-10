Esto dijo Cuitláhuac García sobre visita de Sergio Gutiérrez a Veracruz

XALAPA, VER. - El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, opinó sobre la visita a la entidad del presidente de la Cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien encabezó mítines este fin de semana con empresarios, líderes cañeros y profesores.

Cuestionado sobre la visita de Gutiérrez Luna a los municipios de Orizaba, Carlos A. Carrillo y Veracruz Puerto, el mandatario aseguró que no conoce su trabajo en la entidad, desde las filas de Morena, y dijo que en vez de informar sobre el presupuesto 2022, espera que empuje la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.

"Repasando los nombres de luchadores sociales de izquierda en Veracruz, nunca encuentro el nombre de Sergio Gutiérrez Luna", dijo Cuitláhuac García, quien a su vez destacó el nombre de Rocío Nahle, secretaria de Energía, haber creado el PRD en el sur de la entidad.

Rocío Nahle y Sergio Gutiérrez han dado muestras de su interés por contender a la gubernatura de Veracruz, en 2024.

El diputado federal por Morena, originario de Minatitlán, suma varios mítines a lo largo de Veracruz desde que asumió la presidencia en la cámara alta, el pasado 29 de agosto. La primera de esas visitas fue precisamente en el sur: Coatzacoalcos, Acayucan y Minatitlán, feudo político de Rocío Nahle.

El pasado cuatro de octubre, Cuitláhuac García y Sergio Gutiérrez coincidieron en la celebración por los 200 años de la creación de la Marina Armada de México, la cual se llevó a cabo en el fuerte de San Juan de Ulúa, donde asistieron funcionarios federales, entre ellos López Obrador.

En esa ocasión, el presidente de la cámara de diputados publicó una fotografía en sus redes donde se le ve acompañado de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, y Cuitláhuac García.

Este fin de semana, Gutiérrez Luna tuvo una gira en los municipios de Orizaba, Carlos A. Carrillo y Veracruz Puerto, donde explicó que Veracruz tendría 8 mil 600 millones de pesos más en presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El legislador se reunió con empresarios, líderes cañeros y profesores veracruzanos adheridos a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); al mitin con el magisterio acudieron el coordinador general del Equipo Político de la Sección 32, Juan Nicolás Callejas Roldán; y la diputada local electa, Ruth Callejas Roldán, actuales militantes priistas.

Sobre estas reuniones, Cuitláhuac García dijo que deben realizarse "sin lucimientos personales" y lo conminó a centrarse en el estudio de la Reforma Eléctrica.

"Ahorita su gran trabajo político es que se apruebe; informen al pueblo de cómo es la reforma, lean el documento que envió el Presidente", señaló en referencia al decreto que modifica los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

El gobernador morenista, no reparó en puntualizar que Sergio Gutiérrez obtuvo su diputación federal en el Estado de México y posteriormente se reeligió en el actual periodo.

"No es diputado de Veracruz, es del Estado de México. No tengo relación con él, sí sé que es el presidente de la cámara, su figura la conozco, pero no sé quién es, qué hizo, dónde estuvo. Aquí estuvimos luchando cuatro años en esta última etapa", dijo el mandatario.