Esteban, taxista sin piernas, cuenta cómo es ganarse la vida en Veracruz

"La primera vez que busqué trabajo como taxista, no me querían dar. Recuerdo cuando llevé mis papeles a un servicio de taxis, el señor que atendía me vio que no tenía una pierna y solo me dijo que no se iba a arriesgar en poner su carro en mis manos, me sentí mal y me regrese a mi casa triste, porque yo necesitaba el trabajo, pero lo tome como cualquier cosa", se lamenta.