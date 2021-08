Estas son las denuncias del gobierno de Cuitláhuac contra funcionarios yunistas

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- Al igual que al inicio del Yunismo, funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez han presentado denuncias penales contra ex funcionarios estatales por el supuesto mal manejo de recursos públicos por más de mil millones de pesos.

A la fecha suman cuatro querellas y han amagado con presentar al menos seis más, una de ellas por la mala operación del Sistema Estatal de Videovigilancia y por el programa Veracruz Comienza Contigo, principales proyectos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Para mayo de 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sumaba 82 denuncias presentadas contra 602 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte; Morena concentra en cuatro meses cuatro querellas en el área de educación y desarrollo social.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría alcanzar a la Senadora panista Indira Rosales San Román, quien el pasado 19 de marzo presentó un punto de acuerdo para llamar a comparecer al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y que explicara cuál es la estrategia de seguridad en Veracruz.

Desde el mes de diciembre funcionarios estatales amagaron con acudir a la Fiscalía General para obligar a su titular Jorge Winckler Ortiz a iniciar investigaciones contra los ex funcionarios panistas, con quien se presume tiene alguna cercanía o relación de amistad, dado que fue el abogado personal de Yunes Linares, quien lo propuso para asumir la titularidad de la FGE y fue respaldado por la mayoría -también de diputados panistas- en la 64 legislatura.

Los posibles delitos en los que podrían incurrir los Yunistas son tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial.

Morenistas desfilan por la Fiscalía

La primera denuncia penal se presentó el 20 de febrero de este año. Ahí se señaló directamente a la titular de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, María José Noriega Mañez, que firmó 81 contratos luego de que terminó su periodo como funcionaria pública el 30 de noviembre del 2018.

El monto del daño se calcula en un millón y medio de pesos, denunció el titular de la Sedesol, Guillermo Fernández Sánchez, quien acudió a la Fiscalía General a presentar las denuncias. “Ella firmó esto por ahí del día 2 y 3 de diciembre que ya estábamos en funciones, eso es un acto que ya no le correspondía”, dijo el funcionario.

En ese entonces, deslindó a la ahora senadora, ex titular de Sedesol, Indira Rosales San Román de las posibles irregularidades, pues para esa fecha ella ya no formaba parte de la administración pública estatal.

El funcionario anunció que se habrían detectado más irregularidades y seguramente será necesario presentar más denuncias por anomalías en distintas áreas de la Secretaría a su cargo, en especial por el manejo del programa estelar de Yunes Linares “Veracruz comienza contigo”.

A raíz de esa denuncia, el pasado 26 de marzo, Fernández Sánchez reiteró que se presentaría más querellas por la renta de vehículos y la entrega de despensas en el bienio Yunista.

El 02 de abril, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, presentó la segunda denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la renta irregular de vehículos para el uso de programas sociales estatales.

Se hizo una simulación de una licitación nacional para la renta de los automóviles, pues al hacerla pública solamente se tuvo el registro de una empresa a la que se le asignaron los contratos, cuando por lo menos debieron de registrar a tres posibles proveedores, no se dio control de gastos y del uso de los carros, como lo marca la Ley de Obras y Servicios.

“El delito no lo puedo tipificar, pero es por el mal manejo de los recursos (…) es un contrato en global por la renta de 287 vehículos por un monto de más de 55 millones de pesos, ese es el monto de los contratos. Es una empresa local y eso le corresponde a la unidad fiscalizadora (investigarla)”

En esta ocasión el funcionario aseguró que la investigación ministerial podría alcanzar a la ahora senadora del PAN, Indira Rosales San Román, pues estos contratos se asignaron durante 2017, tiempo en que ella ocupaba la titularidad de la Sedesol.

La SEV se suma a las denuncias

Este 04 de marzo, también acudió a la Fiscalía, Roberto Zenyazen Escobar Pérez, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quien denunció la asignación de 77 plazas a la alta burocracia de manera ilegal, que se traduce en un desfalco de 5.5 millones de pesos,

“Tenían una plaza, llegan al puesto, se autoasignan una clave y al hacer esto se asignaron una plaza con más horas, más salario y cobrando retroactivo (…) el esquema se aplicó desde Enrique Pérez, ex titular de la SEV, hasta jefes de departamento y directores”, detalló en entrevista con los medios de comunicación.

El caso más importante de las denuncias, por el monto que involucra, es la querella que interpuso Ricardo García Jiménez, en calidad de director del Instituto de Espacios Educativos.

En la dependencia se desviaron mil millones de pesos de los Fondos Regional y de Aportaciones Múltiples. Luego de que detectaron al menos 500 obras las que se quedaron inconclusas del programa “Escuelas al Cien”; y el problema radica en que la federación no asignará más recursos para su conclusión.

Los Pendientes

Desde el mes de marzo el titular de Sedesol, Guillermo Fernández Sánchez, anuncio que están integrando una denuncia por el programa de reparto de despensas Veracruz Comienza Contigo, solo sirvió para desviar “carretones de dinero”, pues no existe una sola prueba documental del padrón de beneficiarios, el manejo, reglas de operación, ni los recursos destinados.

En entrevista el pasado 26 de marzo, confirmó que la pasada administración no entregó el padrón de beneficiarios del programa estelar de la administración Yunista, Veracruz Comienza Contigo, por lo que fue imposible dar continuidad a los programas sociales, entre ellos la entrega de despensas.

"De manera formal y lo quiero decir muy claramente, en la entrega-recepción no nos dieron nada, no aparece un padrón formal, ni una base de datos. No tenemos eso que tanto se ha dicho que se ha gastado y que debería estar ahí, pero a nosotros no nos entregaron absolutamente nada", agregó.

El 06 de febrero del 2017 el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, anunció la implementación del programa de atención social “Veracruz Comienza Contigo”, el cual mejoraría la calidad de vida de un millón de familias en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y bienestar.

A la espera denuncias por sistema de videovigilancia

El pasado 11 de diciembre, se anunció que elgobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz interpondría denuncias en contra de los responsables de implementar el Sistema Estatal de Videovigilancia durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por las deficiencias de la operación.

En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció que procederían legalmente contra la empresa Comeltsat, luego de que se detectaron una serie de irregularidades, pues las cámaras instaladas pierden comunicación por intervalos de hasta tres minutos, o que en el caso de los arcos Carreteros la precisión de la lectura de las placas vehiculares es muy baja.

El 22 de octubre de 2017 el gobernador Yunes anunció la inversión de 700 millones de pesos para adquirir 6 mil 476 cámaras de videovigilancia que darían seguridad a los veracruzanos. En su mensaje destacó que la administración de Duarte de Ochoa solo logró la instalación de 280 equipos.

La empresa fue contratada para la instalación del equipo en Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084; en una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.





