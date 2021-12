Estas son las crisis en las que AMLO ha defendido a Cuitláhuac

XALAPA, VER.- El conflicto entre el Senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es la crisis política más reciente en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo al mandatario veracruzano ante la opinión pública.

Sin embargo, a lo largo de tres años de la administración morenista en Veracruz, el presidente también ha salido ante los medios de comunicación a defender al gobernador en medio de escándalos de corrupción, nepotismo, masacres e ingobernabilidad.

Son al menos nueve los momentos claves en los que López Obrador ha dado su respaldo irrestricto a García Jiménez.

En este último conflicto, donde se encarceló a José Manuel del Río Virgen, colaborador de Ricardo Monreal en el Senado, la bancada de ese partido salió a respaldarlo y exigir que no usen de manera facciosa las instituciones en la entidad.

También se creó una comisión especial que indagará presuntos abusos de autoridad aparentemente solapados por García Jiménez en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

1.-CUITLÁHUAC ES HONESTO: AMLO ANTE MASACRE DE MINA

Uno de los episodios más violentos para la sociedad de Minatitlán fue la matanza de 14 personas, incluido un bebé, durante un festejo de viernes santo el 19 de abril de 2019, apenas cuatro meses después de la llegada de García Jiménez al poder.

Tres días más tarde, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el puerto de Veracruz, Andrés Manuel no dio el pésame a las víctimas, sino que ocupó el espacio para, en cuatro ocasiones, dar el espaldarazo a García Jiménez quien había recibido sendas críticas ante una posible crisis de gobernabilidad en la entidad.

El mandatario manifestó incluso que los veracruzanos tienen "mala memoria", pues hasta antes de Cuitláhuac, las personas estaban en total estado de indefensión.

"Tienen un buen gobernador, no soy chorero, Cuitláhuac es una gente limpia, una gente transparente, con convicciones, inteligente, una gente honesta. Cuitláhuac tiene todo mi respaldo", dijo. De ese episodio, solo se detuvo a una persona.

2.- RESPALDO ANTE PRESUNTO NEPOTISMO

Ni dos meses habían pasado de aquel episodio cuando surgió la acusación de presunto nepotismo en el que estaba incurriendo el gobernador, al colocar a su primo hermano Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y a su vez a familiares de este en otros puestos de la administración estatal.

Nuevamente hubo intervención del presidente López Obrador, quien al principio recomendó al gobernador no incurrir en casos de nepotismo durante su administración, arremetiendo contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien en su periodo tenía a sus hijos como presidente municipal de Veracruz y como Senador, aunque estos eran cargos de elección popular.

Tras esa recomendación, López Obrador nuevamente le mostró su respaldo públicamente: "estamos satisfechos con el trabajo del gobernador de Veracruz, porque ya llevaba tiempo que no había en Veracruz un gobernador como él.

"Es un gobernador honesto, Cuitláhuac no es corrupto y eso es una bendición el que la autoridad no sea corrupta como como lo es el gobernador de Veracruz y como son los gobernadores de México que nos están ayudando quienes hacen un esfuerzo", sostuvo.

Posteriormente, el parentesco fue comprobado.

3.-YA NO HAY "ROBADERA" EN VERACRUZ

Tras darse a conocer mediante la organización "Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad" que el gobierno de García Jiménez estuvo involucrado en la compra de medicamentos al exdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí, López Obrador afirmó que en la entidad "ya no hay robadera" como en otras administraciones.

Sostuvo al respecto que otros gobiernos robaban a manos llenas, pero con la llegada de García Jiménez al Poder Ejecutivo, ello no ocurría.

"Ahora puedo decirles que el gobernador de Veracruz es un hombre honesto, fue un cambio de 180 grados", dijo previo a lo que sería, para mayo de 2019, su sexta visita al estado, apenas seis meses después de haber llegado al cargo.

4.-CABALLO BLANCO, OTRO MULTIHOMICIDIO

El 28 de agosto de 2019, cuatro meses después de la primera gran matanza en suelo veracruzano con la nueva administración, otra se suscitó en el sur de la entidad: sujetos desconocidos prendieron fuego al bar "Caballo Blanco" en Coatzacoalcos, con saldo de más de 30 personas muertas.

El respaldo inicialmente fue a través de redes sociales, cuando el mandatario subió una foto con García Jiménez levantándole la mano y acompañado de un mensaje de apoyo: "Todo nuestro apoyo a Cuitláhuac García gobernador de Veracruz en su empeño por garantizar la paz y la seguridad en todo el estado".

Igualmente, el presidente repitió cada palabra que el gobernador había expresado en torno al tema, es decir, que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz en ese entonces, dejó escapar a uno de los presuntos autores intelectuales.

No obstante, aludió que en el caso de Winckler, este fue impuesto por la anterior administración encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, lo que también ocurrió con el fiscal anticorrupción.

"Un gobernador nombrando al fiscal anticorrupción y por 10 años, entonces todo esto desde luego que genera conflictos, ha generado problemas, se tiene que ir resolviendo y el planteamiento nuestro es que trátese de quien se trate si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar".

Posteriormente, en una gira por el norte del estado, donde se llevó a cabo el evento "Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Papantla de Olarte", expresó nuevamente su respaldo al gobernador.

5.-DESCALIFICA "OBRAS FANTASMA"

Una nueva acusación contra Cuitláhuac García surgió en 2020, cuando el senador panista Julen Rementería del Puerto acusó el otorgamiento de contratos a empresas presuntamente "fantasma" desde la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Cuestionado sobre ese tema, López Obrador descalificó los señalamientos por provenir de un legislador del PAN, al que acusó de querer beneficiarse del asunto por una cuestión político-electoral.

En su conferencia, afirmó estar contento con el trabajo del gobernador al señalarlo de ser una "gente honesta y limpia".

"Yo le tengo toda la confianza a Cuitláhuac, gobernador de Veracruz, de mi estado porque acuérdense que yo también soy veracruzano", añadió.

6.-NO ES UN SANTO, PERO ES HONESTO

Meses después, volvió a aprovechar para darle su apoyo a García, cuestionado ahora sobre el avance de las denuncias contra el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, donde descartó que haya un pacto de impunidad.

Ahí, apuntó que tras varios gobiernos señalados por corrupción al menos ahora hay alguien honesto en el Ejecutivo estatal, aunque esto no quiere decir que el mandatario sea "un santo".

López Obrador insistió en que los veracruzanos ahora pueden confiar en que tienen a un gobernador honesto, lo que tenía tiempo que no pasaba.

"Mis paisanos ahora cuentan con un gobernador honesto, Cuitláhuac García, tenía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz; no estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda que es una gente honesta y eso es muy importante", dijo el presidente.

7.-CASO KARIME MACÍAS

Al otorgarse un amparo a Karime Macías Tubilla, expresidenta del sistema DIF Veracruz para detener el proceso de extradición de Inglaterra, el presidente dijo que se tendría que revisar y en su caso, el poder judicial tendría que actuar conforme a la ley, apuntando que ya no era como antes.

Aprovechó igualmente para decir, nuevamente, que Veracruz vive un cambio con la administración de García, a quien calificó de honesto.

"Ahora es distinto, a lo mejor no tiene Cuitláhuac el mismo apoyo de los medios porque ya la política es cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad, pero de que está trabajando Cuitláhuac bien y de que es honesto, no me queda duda".

8.- UN ACIERTO, REMOCIÓN DE WINCKLER

Casi dos años después de la remoción de Jorge Winckler como fiscal general por parte del Congreso del Estado, López Obrador manifestó que tras su salida, bajaron los homicidios y los secuestros en la entidad.

"Aquí en Veracruz contamos con el apoyo de la Fiscalía del Estado que actúa muy bien; fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz, se puede probar hasta con datos; a partir de que se removió al fiscal bajaron los homicidios y los secuestros; sobre todo, porque depende mucho como decía el expresidente Juárez, del recto proceder de la autoridad, depende muchísimo", acotó.

El exfiscal general fue removido el 3 de septiembre de 2019, mediante un acuerdo tomado por una minoría del Congreso cuando este se encontraba en receso; en su lugar, fue colocada Verónica Hernández Giadáns, quien hasta ese momento era subordinada del gobernador.

Pese a que recientemente la Fiscalía fue señalada como una de las peores de Veracruz, en la entidad y a nivel federal se ha mantenido el discurso de que desde la salida de Winckler, las condiciones de seguridad han mejorado notablemente.

9.-INCAPAZ DE COMETER INJUSTICIA ALGUNA

La última crisis por la que atraviesa el gobernador veracruzano es derivada de la detención de José Manuel del Río Virgen, a quien la Fiscalía acusa de homicidio del excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.

Por el caso, se implementó desde el Senado una comisión especial que indagará los presuntos abusos de poder de esta administración, luego de que el senador Ricardo Monreal pusiera en el ojo público el encarcelamiento de seis jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad y salieran libres gracias a un amparo, en el que el juez federal determinó que la Fiscalía no tenía un solo elemento certero para seguir con el proceso.

Al respecto, mientras los propios legisladores de Morena exigen que no se use de manera facciosa las instituciones en Veracruz, el presidente nuevamente salió en su defensa, descartando que sea una cuestión política en lugar de una auténtica procuración de justicia.

"A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz.

El primer mandatario aseguró que Veracruz ha padecido de muchos malos gobiernos, "pero ahora, por primera vez en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie", sostuvo.