Estas son las 10 denuncias contra exgobernador Yunes Linares

Xalapa, Ver.-Un acumulado de al menos 10 denuncias penales formuladas ante la Fiscalía General del Estado enfrenta el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.

Entre los denunciantes sobresalen el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y su ahora exesposa Karime Macías Tubilla; además del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (Orfis), el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos y e incluso el exdirector de los Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió no contar con elementos en contra del panista, titular del Ejecutivo durante el bienio 2016-2018, postulado por el Partido Acción Nacional en coalición con el Partido de la Revolución Democrática.

"No tengo información que existan denuncias, (...) nosotros no tenemos elementos, o sea, no hay ningún dato del gobierno federal en contra del exgobernador”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Agregó que en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) cuente con una denuncia al respecto, corresponderá al Fiscal Alejandro Gertz Manero especificar dicha información.

"Es posible que el gobierno actual de Veracruz haya presentado denuncia y otras que se hayan presentado o que vengan de tiempo atrás. Nosotros no hemos presentado en especial ninguna denuncia"

En un recuento realizado por La Silla Rota Veracruzdestacan denuncias directas en contra de Yunes Linares y en contra de su equipo de excolaboradores de la administración anterior, formuladas ante la Fiscalía General de la República y la General del Estado de Veracruz.

POR ENRIQUECIMIENTO

El 16 de mayo de 2013, el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Espino Barrientos, denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito de más de 3 mil millones de pesos.

El expanista solicitó al Agente del Ministerio Público Federal investigar 36 propiedades supuestamente de Yunes Linares y entre estas bienes inmuebles en México, Europa y Estados Unidos. Tres años después, el 6 de mayo de 2016, Manuel Espino, ya como diputado federal por Movimiento Ciudadano, exigió a la PGR darle seguimiento a la denuncia.

El entonces legislador acusó una protección de la fiscalía a Yunes Linares, dado que en todo ese tiempo no se le citó en calidad de denunciante para ratificar su denuncia.

POR PEDERASTIA

El 17 de mayo de 2016, asociaciones de derechos humanos denunciaron a Miguel Ángel Yunes (en ese entonces candidato de la Coalición del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz) por los delitos de corrupción de menores.

Los hechos se formularon ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR).

La afectada Edith Encalada, también víctima de Jean Succar Kuri, aseguró que Yunes Linares formó parte de un grupo de políticos y empresarios involucrados en esos delitos.

La denunciante aseguró que vio entrar a Miguel Ángel Yunes con una niña de siete u ochos años a una de las habitaciones de Villa Sol y Mar en Cancún.

POR LAVADO

El 5 de agosto de 2016, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa —hoy preso— presentó una denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la denuncia, Yunes Linares adquirió 26 propiedades por más de 400 millones de pesos, de manera directa, y a través de su esposa Leticia Márquez Mora y de sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, así como de cuatro empresas familiares que han sido directamente administradas por ellos mismos.

Las 26 propiedades se ubican en diversos puntos del estado de Veracruz y la Ciudad de México; las empresas que ha utilizado son Veracruzana de Bienes Inmuebles, Praxislong Pralo, Corporativo Yunes Márquez y PDIC Consultoría.

Dos días después la Fiscalía, en ese entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, lo citó a declarar sobre la querella formulada por Javier Duarte, hecho que reprochó Miguel Ángel Yunes dada la celeridad del órgano autónomo.

POR VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD

El 15 de junio de 2020, la exesposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en representación de sus tres hijos, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y en contra del exfiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz por los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias; además de coacción, amenazas y violación de la intimidad.

El 29 de mayo de 2018, Yunes Linares presentó una investigación con fotos, audio y video de las actividades de Macías Tubilla en Londres, ciudad donde ella residió tras la detención de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala.

En una conferencia, Miguel Ángel Yunes presentó un seguimiento a la vida de Karime Macías en la Capital del Reino Unido, por medio de grabaciones captadas de modo clandestino y sin la autorización de la expresidenta del Sistema DIF Estatal.

En ese sentido continúa pendiente un juicio de extradición por un supuesto fraude de 112 millones de pesos contra el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo además suspendió provisionalmente la extradición de Macías Tubilla, por lo que queda pendiente la definición de una suspensión provisional.

POR EXTORSIÓN

El 14 de octubre de 2019, el propio Miguel Ángel Yunes admitió que la FGE, ahora con Verónica Hernández Giadáns a la cabeza, integraba una orden de aprehensión contra él y sus excolaboradores por el delito de extorsión.

Esto, luego de que después de ganar las elecciones de 2016, el entonces Gobernador electo sostuvo reuniones con operadores de Javier Duarte en donde en persona les ofreció beneficios a cambio de devolver bienes adquiridos, supuestamente, con recursos públicos.

Dicho trato lo realizó Yunes Linares sin poseer una investidura y fuera de todo ejercicio legal, hecho que el exgobernador labor como “investigación privada” y empezó a documentar los casos de corrupción en el Gobierno anterior y de acuerdo con Yunes, una de las madejas del hilo lo condujo al abogado de Duarte, Juan José Janeiro.

De hecho, el exgobernador panista calificó a Janeiro como el “cerebro financiero” de la banda, y Yunes Linares presumió una confesión obtenida por medio del ex duartistas de cómo “triangularon” los bienes.

Yunes recalcó después que en Canadá localizó a Moisés Mansur, otro de los personajes cercanos a Javier Duarte; y este a su vez le entregó bienes aunque no delimitó bajo cuáles condiciones o la existencia de documentos notariales de por medio.

Todo lo anterior, en encuentros ocurridos antes de la toma de protesta de Yunes Linares como Gobernador del Estado, y por lo tanto, sin ninguna validez legal sobre sus acciones, aunque en los casos, el nuevo mandatario ofreció no proceder contra la familia de los cercanos a Duarte.

POR DELITOS ELECTORALES

El 10 de mayo de 2018, el entonces candidato a la Gubernatura Cuitláhuac García Jiménez denunció a Miguel Ángel Yunes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el desvío de recursos públicos a la campaña "Por Veracruz al frente", de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.

En la denuncia, Cuitláhuac García y el entonces líder del Partido Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusaron además la intervención de los entonces secretarios de Desarrollo Social, José Rodrigo Marín Franco, y de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini en la campaña de Yunes Márquez, candidato del PAN a la gubernatura.

POR EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO

El 23 de abril de 2015, el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, encabezado por César Del Ángel Fuentes denunció ante la entonces PGR a Yunes Linares por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado, y enriquecimiento ilícito, por lo que se abrió la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/MVII/077/15.

El 27 de junio de 2019, se presentó una tercera ampliación y donde se contiene una copia de una carátula de una denuncia de hechos, convenios, y adendums entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Consupago.

POR DIFAMACIÓN

El 18 de abril de 2013, la exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río Aurora Delgado Huerta presentó una denuncia cntra Miguel Ángel Yunes, y sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez.

Esto, luego de que los tres Yunes acusaron a Delgado Huerta de un uso electoral de los programas sociales con fines electorales, a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Responsabilizo a Miguel Ángel Yunes Linares y a su gremio, de cualquier hecho que pueda sucederme a mí y a mi familia. Hoy quiero pedir también al gobierno de Veracruz, protección para una ciudadana que puede estar en riesgo"

POR DESAPARICIÓN Y TORTURA

El exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, formuló una nueva denuncia el 16 de mayo de 2019 contra Yunes Linares y Jorge Winckler Ortiz por seis delitos y entre estos tortura y desaparición forzada.

El defensor de Gilberto Aguirre, Jorge Reyes Peralta, aseguró que la detención de su cliente se sustentó en una venganza política de Yunes Linares y Jorge Winckler, porque se negó a incriminar al exfiscal Luis Ángel Bravo en una investigación por el delito de desaparición forzada.

POR ANOMALÍAS EN ADJUDICACIONES

El 26 de junio de 2019 el Orfis presentó una denuncia penal contra Miguel Ángel Yunes Linares por la asignación directa de tres contratos en la Secretaría de Salud durante su ejercicio como Gobernador.

Esto por un monto de 71 millones de pesos por la rehabilitación del Área de Ginecología del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón" en el municipio de Xalapa por 37 millones 415 mil 318.19 pesos.

Además de la rehabilitación del Área de Quirófano y Elevadores del Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio", en la localidad de Xalapa, por un monto de 31 millones; así como de la supervisión de obra del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón" de ciudad de Xalapa por dos millones 923 mil pesos.

Además se incluyen denuncias en contra de sus excolaboradores de la administración 2016-2018, y entre estas, sobresale una por irregularidades con el sistema de videovigilancia.

El 4 de junio de 2019, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) Lorenzo Antonio Portilla Vázquez presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra la administración de Yunes Linares por irregularidades derivadas del Sistema Estatal de Videovigilancia.

En ese sentido, el Sistema de Videovigilancia contempló un contrato con la empresa Comtelsat S.A. para instalar y operar 6 mil 476 cámaras de vigilancia, por un monto de mil 100 millones de pesos.

Portilla Vázquez igual denunció las afectaciones contables por el ocultamiento de registro y soporte de 27 mil 455 millones de pesos en 2017, en la cuenta de activo del Gobierno de Veracruz.

Además, existe una tercera denuncia ante la FGR por parte del ORFIS por la reclasificación a cuentas de los importes de fondos de reserva y fideicomisos por 8 mil 869 millones de pesos.

Esto, derivado de la Fiscalización en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública de 2017.

En un audio circulado en redes, el propio Yunes Linares calificó de "falsas y torpes" las denuncias promovidas en contra de su administración por el Orfis, y calificó a Portilla Bonilla de "protector" de su antecesor Javier Duarte de Ochoa.

POR CORRUPCIÓN EN SECRETARÍA DE FINANZAS

El pasado 11 de octubre de 2019, un juzgado de Control emitió una orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y corrupción contra la exsecretaria de Finanzas y Planeación, Clementina "N"; contra el subsecretario Bernardo "N", contra el extesorero de Sefiplan, Adrián "N" y el exSubdirector de Operación Financiera, Luis Francisco "N"; todos ellos ex servidores públicos de la dependencia durante el bienio 2016-2018.

De acuerdo con el documento remitido a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) del distrito X de Xalapa, los excolaboradores de Miguel Ángel Yunes Linares violaron los artículos 315, 317 y 318 del Código Penal, tal y como versa el proceso penal 318/2019.

La Policía Ministerial detuvo a Bernardo "N", Subsecretario de Finanzas y Planeación, a quien el juez de control le impuso un año de prisión como medida cautelar.

En el caso de Clementina "N", la exsecretaría promovió un amparo el pasado 16 de octubre, mientras su antecesor Guillermo Moreno Chazzarini formuló dicho beneficio igual para evitar la acción penal el 30 de diciembre.

Cabe recordar que Clementina "N" reemplazó al entonces secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pellegrin, en noviembre de 2016.

Su estancia en Sefiplan duró hasta el 15 de julio de 2017, cuando fue reemplazada por el excontralor General del Estado Guillermo Moreno Chazzarini y a inicios de septiembre de 2018 el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez la reclutó para encabezar la Tesorería Municipal, cargo que después abandonó.

Por su parte el extesorero Adrián "N" promovió un amparo ante la justicia federal para evitar el alcance de la orden de aprehensión; mientras Luis Francisco "N" consiguió una suspensión provisional de parte de un tribunal federal contra la detención.

El 14 de noviembre de 2019, la ex tesorera de Xalapa y ex Secretaria de Finanzas y Administración de la Universidad Veracruzana (UV) Clementina Guerrero García fue inhabilitada por siete años -contados a partir del pasado 1° de octubre- para ocupar cargos dentro de la administración pública, así lo determinó la Contraloría General del Estado.

ygr