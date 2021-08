¿Estás sidoso?; acusan indolencia en Capasits de Poza Rica

Es la segunda queja que me hacen llegar de la Dermatologa Ángela Rodríguez Trujillo del Capacits local de Poza Rica, Veracruz. Esto no puede, no debe y no va a seguir pasando. @censida debe actuar ya! Exigímos la destitución inmediata de la Dra. Ángela. Ningun pacto sindical... pic.twitter.com/JmVkGbozY9