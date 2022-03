¿Estás en Buró de Crédito? Así puedes ver tu historial crediticio gratis

XALAPA, VER.- En el imaginario colectivo de México la frase "estoy en buró de crédito" ha permeado significativamente en la sociedad debido a la desinformación del tema, demarcando una situación negativa referente al historial crediticio de los individuos.

En La Silla Rota Veracruz te explicamos que aparecer en buró de crédito no está relacionado con mantener una deuda o un mal comportamiento financiero. En cambio, todas las personas físicas que hayan adquirido un producto o servicio de la misma índole generan un registro en las compañías destinadas a recabar los datos personales referente a las finanzas.

Existen dos principales empresas en México que recopilan estos datos. La de más alto impacto y que probablemente reconozcas es Buró de Crédito que es una Sociedad de Información Crediticia encargada de mantener una base de datos de personas y empresas que tienen algún tipo de producto o servicio financiero.

Para poder consultar tu historial crediticio es necesario desarrollar una serie de procesos sencillos que culminarán en la entrega de tus datos vía correo electrónico.

Es importante mencionar que solo se puede obtener el historial crediticio una vez cada doce meses totalmente gratis, sin embargo, si deseas más de una consulta en el mismo periodo tiene un costo de 35.60 pesos por reporte.

Obtén tu historial crediticio a través de la página web

Requisitos:

Identificación oficial

INE, pasaporte, tarjeta de residente permanente, si eres extranjero.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Este se incluye en los estados de cuenta.

Información de tu tarjeta de crédito

Estado de cuenta.

Crédito automotriz

Número de crédito e institución de los últimos 6 años (abierto o cerrado).

Crédito hipotecario

Número de crédito e institución de los últimos 6 años (abierto o cerrado).

En caso de no tener créditos activos marcar la opción "no tengo".

Buró de Crédito brinda dos opciones de fácil acceso a tu historial. La primera consiste en hacerlo por medios digitales, específicamente la página web oficial, donde en ella encontrarás los siguientes apartados:

"Obtén tu reporte de crédito especial" y "Conoce tu puntuación crediticia con mi Score".

Deberás ingresar a la primer opción "Obtén tu reporte de crédito especial" que te redirigirá al siguiente paso:

Marca la casilla "Autorizo y acepto" para continuar con el proceso.

En esta sección es importante que desmarques la casilla "Incluir mi Score" ; esta sirve para adjuntar tu "Score Crediticio" al historial que te será entregado, el cual sirve para ver en valores numéricos tu puntuación con respecto a tu comportamiento financiero, "Mi Score" tiene un costo total de 58 pesos.

Al continuar llegarás a la sección de registro de tus datos personales. Apellido paterno, materno, nombres, fecha de nacimiento, RFC y correo electrónico. Además de los datos de domicilio.

Posterior al registro de datos personales continúa con la Información Crediticia. En caso de no contar con esta información selecciona la casilla "no tengo".

Para finalizar confirma tus datos y prosigue a enviar el formulario. Si tus datos son correctos recibirás un mensaje en la bandeja de entrada del correo registrado previamente con el asunto: "Reporte De Crédito Especial Para Solicitud" el cual incluye una contraseña que es para poder abrir el documento PDF adjunto.

¡Listo!

Ya tienes en tus manos el reporte de tu historial crediticio. Para ingresar a él digita la contraseña recibida por correo, esto se te pedirá cada vez que intentes acceder al documento PDF. Recuerda resguardar tu información personal en un lugar seguro.

2. Consigue tu historial crediticio con la App Móvil Buró de Crédito

Si eres nuevo usuario (no has solicitado tu reporte de historial crediticio antes) realiza el registro de tus datos personales. Nombre completo, fecha de nacimiento o RFC, captura la información de tu domicilio, si cuentas con créditos vigentes ingresa la información requerida, en caso contrario selecciona "no".

Si has contado con créditos hipotecarios y/o automotriz proporciona los datos necesarios, en caso contrario selecciona "no". Por último, captura el correo electrónico y una contraseña.

Si ya eres usuario de Buró de Crédito digita tus credenciales de inicio de sesión.

Para obtener tu Reporte de Crédito Especial selecciona la opción y sigue los pasos siguientes:

Desmarcar la casilla "Mi Score" si no deseas efectuar ningún pago.

Solicitar tu Reporte de Crédito Especial.

En la bandeja de entrada del correo registrado obtendrás un correo con el asunto "Reporte De Crédito Especial Para Solicitud" el cual incluye una contraseña que es para poder abrir el documento PDF adjunto.

Ingresa la contraseña al documento PDF y listo, ya tienes tu historial crediticio.

Para dudas o aclaraciones Buró de Crédito pone a disposición los siguientes números telefónicos de atención a clientes, además de poder realizar el trámite por este medio:

Desde cualquier parte de la república sin costo al (55) 5449 4954 o al 800 640 7920.

De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs.

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

3. Oficinas de atención a clientes

Primer Reporte de Crédito Especial en un periodo de 12 meses: Gratis.

Los reportes adicionales en el mismo periodo de 12 meses: $89.00 pesos

Acude con una identificación oficial (Credencial de elector o Pasaporte vigente. Tarjeta de residente permanente, si eres extranjero).

¿Ya tienes tu reporte de historial crediticio, pero no es de fácil comprensión?

Aquí te dejamos la guía completa sobre como leer tu historial:

https://www.burodecredito.com.mx/reporte-instructivo.html, demarcando una situación negativa referente al historial crediticio de los individuos.





