Estamos pintando la casita para el 2024: Federico Salomón Molina

Xalapa, Ver. - A dos meses y 10 días de que asumió la dirigencia del Partido Acción Nacional en Veracruz, el líder estatal, Federico Salomón Molina, asegura está ocupado en consolidar al PAN como la segunda fuerza política en Veracruz. Primero, reconoce, hay que poner la casa en orden y "tapar todas las goteras del techo".

El político veracruzano, ligado al grupo de Enrique Cambranis Torres, conversó con La Silla Rota Veracruz sobre los retos de la nueva dirigencia que tiene un año y medio como plazo fatal para reinventarse, generar confianza entre militantes y electores, y así postular los mejores cuadros a la gubernatura, diputaciones locales, federales y senaduría.

La principal meta para todo partido político, confiesa, es la gubernatura. Valora que Acción Nacional tiene buenos cuadros, no obstante, contempla impulsar candidaturas ciudadanas.

Confiado en la fuerza del instituto político, dice que regresarán a gobernar Veracruz. Necesitan hacer alianzas, principalmente con la ciudadanía, para que alguna o algún panista se instale en las oficinas de Palacio de Gobierno, tal como ocurrió en 2016, cuando el malestar contra Javier Duarte, hoy preso en el Reclusorio Norte, dio el triunfo a Miguel Ángel Yunes Linares, tres veces candidato a gobernador del PAN (2006-2010-2016).

"Tenemos ocho millones de veracruzanos, cinco en la lista nominal; cuando hay elecciones participan dos millones y medio de votantes, hay cinco millones que no participa, entonces necesitamos buscar a esa gente dolida, molesta, inconforme para que logre salir a votar y, con su voto, nos de su consentimiento (para gobernar)".

Su aspecto es sobrio; su oficina es austera o apenas removió los muebles de su antecesor, Joaquín Guzmán Avilés. Solo hay dos banderas -una de Acción Nacional y otra de México-, así como su mochila negra y tres muebles al interior de la sede de la Presidencia del PAN en Veracruz. Ahí, Federico Salomón se dice dispuesto a platicar de los retos que asumió, luego de rendir protesta como líder estatal.

Queremos ser una herramienta útil para los veracruzanos

El pasado 4 de mayo, magistrados federales, última instancia en una cadena de impugnación, determinaron que era válido el triunfo de Federico Salomón Molina como líder del PAN; luego de que magistrados locales habían anulado la votación por el proceso de sustitución de candidatos.

El abanderado original que se registró ante los órganos internos de Acción Nacional fue Tito Delfín Cano, sin embargo, tras ser detenido el noviembre del 2021, se dio el cambio de candidato. Entonces Federico Salomón asumió la responsabilidad y ganó con el respaldo de más de 9 mil 34 panistas.

A partir de esa fecha, se inició el proceso de validación e impugnación ante órganos jurisdiccionales, que culminó hace dos meses y 10 días, por lo que ahora, confirma Federico Salomón, corresponde organizarse, fortalecerse, generar confianza entre la militancia y los electores y renovar los comités municipales, con miras al 2024.

"Queremos que el PAN sea una herramienta útil para la sociedad. Hay una sociedad muy lastimada, muy degradada y necesitamos tener partidos políticos fuertes que puedan ser la contraparte de los que están gobernando ahora", plantea como una de sus prioridades.

Para lograr esa primera meta, comunica, es necesario hacer alianza con la ciudadanía e incorporarlos al PAN, pues, dice, son esos buenos ciudadanos los que podrían encabezar buenos gobiernos, impulsados por las siglas del albiazul.

En el último año, confirma, el partido logró incrementar el número de afiliados, subió a 24 mil 742 militantes, dos mil más que en el último proceso de afiliación. Actualmente se están reestructurando 137 comités municipales; posteriormente se dará paso a la capacitación de la estructura panista, y luego, enlistó el líder, se darán a la tarea de buscar candidatos.

Para eso, es necesario volver a generar confianza y motivar a los militantes, pues muchos panistas están lastimados por lo largo del proceso de selección de la dirigencia.

"Queremos decirles que ya estamos arreglando la casa, ya la pintamos, ya la arreglamos, ya no hay goteras, etcétera, etcétera, para poder salir e invitar a muchos ciudadanos. Esa es la visión que traemos y ya estamos trabajando en eso".

Federico Salomón aclara que en el proceso de "poner la casa en orden" no es necesario que militantes y simpatizantes piensen y actúen igual, basta con encontrar las coincidencias para seguir promoviendo al PAN como una opción política.

Al encontrar ideas en común con todos los grupos al interior del PAN y con la sociedad, considera, les permitirá encontrar nuevos cuadros para postular en el 2024, cuando se renovará la gubernatura, las diputaciones federales y locales, y la senaduría, "y ser una buena opción para la sociedad".

PAN vigilará a los adelantados de Morena

Federico Salomón explica que no les preocupa lo que están haciendo los aspirantes a gobernador de Morena, sin embargo, sí estarán vigilantes que no violenten la ley al promoverse con recursos públicos.

Califica como una "chicanada" y un "insulto" a la inteligencia de los veracruzanos, decir que son los ciudadanos los que se organizaron para colocar espectaculares en los que agradecen el trabajo de Rocío Nahle, por la inauguración de la refinería Dos Bocas, pues es evidente que se trata de promoción anticipada.

- Actores de Morena ya andan en campaña permanente, ¿no les preocupa que ganen terreno frente al electorado?

Más allá de ocuparnos de ellos, debemos ocuparnos de nosotros. Primero es el tema de la reestructuración y fortalecimiento, y ya luego hacer el trabajo hacia lo que será el 2024. Estamos plenamente seguros que el PAN llevará a un buen candidato o una buena candidata.

Dentro de un año y medio, más o menos, ya habrá una convocatoria para que aquel que tenga las capacidades y el deseo de querer recomponer al Estado; habrá la puerta abierta para que puedan ingresar y ser el próximo candidato.

- ¿Qué personajes actuales del PAN, tanto de mujeres y hombres, son la fortaleza del partido?

Son muchos, yo no me atrevería a dar nombres, como dirigente no me corresponde; yo necesito mantener la unidad. Pero, sí, hay diferentes cuadros que están aquí y allá, tenemos excelentes cuadros, incluso, alcaldesas y alcaldes que están haciendo un excelente trabajo.

Sin embargo, aclara, serán los militantes que estarán en posibilidad de elegir "al mejor o la mejor" candidatos a la gubernatura, diputación local, federal y senadores.

- ¿Cómo ven el tema de las alianzas electorales?, ¿incluirían a Movimiento Ciudadano?

Movimiento Ciudadano ya ha insinuado que no va en ésta, a mí me preocupa primero el tema del reorganizar al partido. Primero necesitamos ver qué queremos para Veracruz, el programa y proyecto para el Estado y, si en base a eso, hay coincidencias con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se podrá consolidar una gran alianza ciudadana.

A lo largo de la charla el dirigente hace referencia a la percepción ciudadana de que la familia Yunes luce como dueña del PAN en Veracruz, y aclara que son una familia más al interior del partido, con quienes -reconoce- tiene una gran alianza.

El líder explica que la nueva dirigencia incluye a gente como los Yunes, los Mancha (Pepe Mancha y Montserrat Ortega), Enrique Cambranis, y ya hasta gente de Joaquín Guzmán se está acercando para renovar los comités municipales, "si no estamos unidos no vamos a llegar a buen puerto en el 2024".

- Entonces, ¿aquí no importan los apellidos, importa el trabajo?

Así es, es el trabajo lo que les va a permitir más adelante ser candidato o candidata, lo importante es el trabajo.

¿Y Miguel Ángel o Fernando tiene buen trabajo para ser candidatos a gobernador en 2024?

Tanto Miguel, Fernando (Yunes Márquez), (Enrique) Cambranis, la Senadora (Indira Rosales), creo que hay mucha gente, muchos líderes y tela de dónde cortar. La propia alcaldesa (de Veracruz) hay muchos panistas que tienen la capacidad y el perfil, pero eso es algo que va a definir la militancia.

Tito no está solo

Finalmente, comenta, el comité está apoyando a Tito Delfín Cano en su defensa legal, sin embargo, se han enfrentado a la constante suspensión de audiencias y a la no atención de amparos legales, "se trata de un preso político".

A diferencia de José Manuel del Río Virgen, que recibió el apoyo desde el Senado, confía que la ruta legal de Tito Delfín ha sido más complicada, pues son otros delitos los que se le imputan: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude. Ya cumplió 10 meses en el penal de Pacho Viejo, "hay mucho interés del gobierno de Morena de mantenerlo encarcelado".





