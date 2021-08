Estado mexicano responsable de desaparición forzada: ONU

Este miércoles, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) emitió, por primera vez en la historia, un dictamen en donde responsabiliza al al Estado mexicano de la desaparición forzada del estudiante universitario Christian Téllez Padilla, en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz.

En el dictamen se señala participación de elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz en la desaparición del estudiante de ingeniería de la Universidad del Golfo de México, quien fue detenido frente a una compañera y subido a un patrulla, momento desde el cual no se sabe más de él.

El litigio contra el Estado mexicano persiste de noviembre de 2015, llevado por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. La asociación llevó el caso antes las Naciones Unidas luego de la nula atención con que las autoridades mexicanas atendieron el caso.

"El Estado mexicano no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla. Por consiguiente, los hechos del presente constituyen una desaparición forzada”, señaló el CDHNU en su dictamen.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas También denunció la mala praxis, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes, además de que las investigaciones no fueron independientes e imparciales y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables.

La desaparición

Una compañera suya, Aidée Galindres quien sirvió de testigo, aseguró que aproximadamente a las 15:30 horas, elementos de la Policía Intermunicipal de Poza Rica interceptaron a Téllez, lo bajaron de su auto y subieron a una patrulla mientras lo amenazaban con un arma de fuego, hecho que presenció pues lo seguía desde su propio auto.

"Ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia. La desaparición de Christian ha destruido a mi familia, la ha separado, por eso a veces estoy bien y otros días me caigo, lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo", declara Maria Eugenia Padilla madre del desaparecido.

Nueve años han pasado desde ese día, sin que la señora María Eugenia ni su familia, tengan información del paradero del estudiante.