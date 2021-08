"Está chiquito", dice Cisneros a Yunes, pide no politizar la epidemia

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobernación, Eric Cisneros Burgos, aseguró que el alcalde de Veracruz “está chiquito para entender” que las medidas en las que buscan “ponerse de acuerdo” para aminorar estragos por la epidemia de covid-19 no son tomadas a manera unilateral.

Esto en referencia a Fernando Yunes Márquez, munícipe del ayuntamiento porteño quien hizo poco caso a la recomendación hecha por el titular de la Segob respecto a reconsiderar la dimensión de las medidas aplicadas a restaurantes, antros y bares en Veracruz ante los riesgos del coronavirus.

El funcionario estatal aclaró que las decisiones respecto a las medidas para contener la epidemia son tomadas por especialistas en salud, epidemiólogos y las autoridades correspondientes; por lo que tomar decisiones basadas en lo que ocurre en otras partes del mundo es erróneo.

“Esas medidas no las establece un servidor ni el Gobierno del Estado, sino los consejos de salud federal y estatal, y lo van haciendo conforme la evolución del coronavirus; y hasta ahora, en la fase 2 en la que nos encontramos, los servicios en general no están restringidos ni es obligatorio su cierre. Si lo dueños quieren hacerlo nosotros no nos vamos a oponer, pero repito, no es una acción que esté implementando ninguno de los dos consejos de salud”, argumentó.