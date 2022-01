Esta carta mandó Monreal a senadores al desaparecer comisión de Veracruz

Luego de la desaparición de la comisión especial que investigaba presuntos abusos cometidos por el gobierno de Veracruz, el senador morenista Ricardo Monreal envió una carta a su grupo parlamentario a través de un mensaje privado.

El presidente de la Jucopo del Senado de la República afirmó que refrenda su respeto a los senadores que se opusieron a que la comisión especial que investigaba presuntos abusos cometidos por el gobierno de Veracruz continuara.

"Quiero expresarles que asumo con toda responsabilidad, seriedad y humildad que un grupo considerable de senadoras y senadores no me acompañó en esa decisión, por lo que no sería responsable de mi parte profundizar, que después podría provocar mayor división", menciona el comunicado.

De acuerdo con Ricardo Monreal, espera que los senadores que integraban la comisión que pretendía investigar al gobierno de Veracruz, que encabeza el morenista Cuitláhuac García, comprendan por qué se tomó la decisión de disolverla.

A través de la carta, Ricardo Monreal aseguró que continuará luchando de manera personal por la defensa secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, y de otras víctimas, sin involucrar a la bancada de Morena.

"Les aseguro que haría lo mismo por cualquiera de ustedes o de mis colaboradoras y colaboradores que, siendo inocentes, los acusara injustamente alguna estructura del poder", cita en su mensaje.

El senador confirmó que Del Río Virgen podría obtener pronto su libertad, luego de que un juez le concedió la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra la vinculación a proceso y prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano en Veracruz.

Desaparecen comisión

La Junta de Coordinación Política acordó el pasado 27 de enero desaparecer la comisión especial que investigaba presuntos abusos cometidos por el gobierno de Veracruz debido a que un sector de la bancada de Morena se opuso a su creación.

Los senadores de Morena que se opusieron a la comisión argumentaron que son leales al presidente Andrés Manuel López Obrador y que su creación fue ilegal debido a que no fue aprobada por el pleno del Senado de la República.

Un día antes, el senador Dante Delgado anunció su renuncia a la comisión especial, que hasta entonces recibió 84 denuncias por casos de violaciones a Derechos Humanos en Veracruz.