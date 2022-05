"Esperamos que no sea Viri", familiares al salir del SEMEFO en Xalapa

XALAPA, VER.- Aurora Vásquez Rosales y Enrique Moreno Marini, padres de Viridiana, salieron de las oficinas de la Dirección General de Servicios Periciales en Xalapa entre lágrimas.

La noche de este martes acudieron a las instalaciones para una diligencia de identificación, luego del hallazgo de restos humanos en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, el pasado sábado 21 de marzo.

En esa zona del municipio de Úrsulo Galván, en los límites con La Antigua, fueron encontradas pertenencias de Viridiana Moreno Vásquez, incluyendo su credencial de elector.

Oficialmente los familiares y las autoridades de Veracruz no han confirmado si los restos encontrados pertenecen a la mujer de 31 años y madre de un menor.

Sin embargo, luego de la diligencia y a través de redes sociales la familia acusa irregularidades en las investigaciones y la actuación de la Fiscalía, afirmando que todavía no es un hecho la identificación, pues las pruebas arrojan "un 50 por ciento de coincidencia".

"Gracias por sus palabras de aliento pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vasquez mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positiva?? El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz. Seguimos en la lucha (sic)", escribió en Facebook Néstor Hernández, primo de Viridiana

Cabe señalar que fueron los mismos pobladores quienes comenzaron a realizar búsquedas luego de denunciar la desaparición de Viridiana el pasado 18 de mayo, dando con restos humanos en una fosa.

La información se mantuvo bajo reserva, pero este martes optaron por manifestarse y presionar a la Fiscalía General con una movilización a la Dirección General de los Servicios Periciales.

En las inmediaciones del lugar los familiares nuevamente se inconformaron por la labor de las autoridades.

Insistieron que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, declaró el viernes 20 de mayo que Viridiana se encontraba resguardada y no desaparecida.

Posteriormente mediante un comunicado el gobierno del Estado aclaró que la mujer desaparecida en La Antigua no estaba resguardada y que la Fiscalía estaba trabajando en su búsqueda. Para ese momento cientos de pobladores se manifestaban en Cardel.

"Se ha mantenido comunicación tanto con la Fiscalía General del Estado como con la Comisión Estatal de Búsqueda en torno al caso de la C. Viridiana Moreno Vázquez a fin de intensificar las acciones de búsqueda para lograr su localización lo más rápido posible.

"Aclaramos que aunque una línea de búsqueda es que pudiera existir la probabilidad de que se haya resguardado por decisión propia, el protocolo de estos casos obliga a realizar todos los esfuerzos por su ubicación pronta en virtud de que se atienden de inmediato por la presunción de otros riesgos también probables."

Las movilizaciones de familiares de Viridiana continuaron durante el fin de semana en La Antigua y Tlaltetela, de donde es originaria. Para este lunes y martes las protestas continuaron en la zona centro de Xalapa y en las oficinas de Periciales.

