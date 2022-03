Espacio Nómada, mujeres organizadas en busca de reactivar la economía

XALAPA, VER.- Textiles originales de Oaxaca, productos de belleza natural, copas menstruales, infusiones, plantas y hasta ropita para tu mascota son algunos de los productos que se pueden encontrar en la Tienda Nómadas, que encabeza una colectiva de mujeres productoras y emprendedoras en Xalapa.

Tienda Nómadas nace de la necesidad de moverse, producir ingresos y reactivar la economía de las mujeres que integran la colectiva, platica Maritza Soriano, una de las siete mujeres que forma parte de del comité de organización.

Junto a Maritza, sus compañeras se encargan de la logística del lugar para que todo marche de forma justa para todas.

"Sabrina, Elena, Emenda, Mayanin Anabel y yo, Maritza, tomamos la batuta de este proyecto y así iniciaron las juntas. Eran reuniones eternas, pero no terminaban hasta que todas estuviéramos de acuerdo; así fue como se fueron tomando decisiones, sobre los muebles, el tipo de productos que íbamos a tener."

Una vez organizadas lanzaron el proyecto: primero abrieron para que se sumara cualquier persona interesada en vender sus productos y su marca, con el tiempo Maritza y sus compañeras notaron que solo llegaban mujeres productoras y artesanas.

"Aunque para nosotras fue una hermosa coincidencia de la vida, no fue sorpresa. Esto nace de la resistencia, todas las que estamos aquí iniciamos esto por la necesidad de salir de la crisis económica, de poder ser independientes, ser mujeres que nos valemos por nosotras mismas."

De acuerdo con los datos de "Con lupa de Género", un estudio publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), las mujeres fueron las más afectadas durante la pandemia.

El confinamiento derivó en una mayor demanda de tareas domésticas y de cuidados de los hijos, la repartición poco equitativa de estas tareas redujo el tiempo disponible de las mujeres para la actividad laboral.

El IMCO registró un incremento de cinco puntos porcentuales del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado entre 2019 y 2020, el mayor cambio anual desde 2003.

Maritza es creadora, escénica y licenciada en teatro, su ambiente laboral fue uno de los más afectados durante la pandemia, por lo que perdió sus dos fuentes de ingreso.

"Con la pandemia perdí mis dos empleos en menos de una semana, me quedé encerrada sin hacer nada y sin dinero, entonces empiezas a preguntarte que sabes hacer y cómo puedes sacarle provecho. También te encuentras con esas mujeres con historias de violencia que se animan a romper con esos círculos e inician a buscar su independencia económica", relata Maritza.

Además de la crisis laboral por el covid-19, Maritza considera que otro de los factores por los que las mujeres se unieron más en pandemia fue la violencia. Muchas mujeres soportan malos tratos tanto en casa como en los trabajos por necesidad económica, afirma.

"La pandemia fue la gota que derramó el vaso. Durante todo este tiempo muchas mujeres han empezado a buscar su independencia económica, que es una de las claves para romper con círculos de violencia y las redes de apoyo de mujeres han sido fundamentales. Yo no me hubiera animado con este proyecto sola y así les pasa a muchas, creen que solas no van a poder, pero sus redes de apoyo las impulsan y se crean cosas muy bonitas."

Las artesanas y productoras que forman parte de Tienda Nómadas, son fieles a su nombre, siempre están en movimiento, buscan vender sus productos en otras tiendas, bazares, festivales e incluso tienen más de un trabajo.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora financiera PwC México junto con la Bolsa Institucional de Valores, en México por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres solo reciben 73 pesos por el mismo trabajo, lo que equivale a una brecha salarial del 27 por ciento.

Por otro lado, en México siete de cada 10 hombres participan en la economía, mientras que las mujeres solo cuatro de cada 10, según el IMCO. Lo que se traduce a una baja participación de las mujeres en la economía del país.

El estado de Veracruz es el segundo estado a nivel nacional con menor participación de mujeres en la economía, con 36.6 por ciento y el tercer lugar con las peores condiciones laborales para la mujer, ya que de 100 puntos el estado solo obtuvo 28.3; por encima de Tlaxcala con 27.8 y Chiapas con un total de 26.8, de acuerdo IMCO.

"En Tienda Nómadas todo se hace desde el amor y la sororidad, en busca del bienestar de todas y entre todas aprendemos de todas, vamos sacando lo mejor de nosotras y aprendiendo a valorar nuestro trabajo", puntualiza Maritza.

Tienda Nómadas se encuentra dentro de Espacio Nómada, ubicado en la calle Pino Suárez no.23 de la colonia Centro en la ciudad de Xalapa. Dentro del espacio se encuentra la tienda, al fondo funciona un restaurante y en la planta alta hay en pequeño foro cultural donde se presentan galerías de arte, hecho principalmente por mujeres, talleres y conciertos.

"No somos un espacio separatista, pero si damos prioridad a las mujeres y siempre buscamos fomentar un espacio seguro", explica Maritza.





