Escuela de Amapolas sin escrituras y sin poder acceder a apoyos por robos

“No es solo la luz, desde hace años vivimos en abandono”, dice Azucena Uscanga Muñoz, madre de familia de dos niños que cursan su primaria en la escuela Héroes del 21 de Abril, ubicada en la colonia las Amapolas del puerto de Veracruz.

Apenas el 9 de mayo los padres se manifestaron debido a que desde hace una semana no tenían luz en las aulas escolares, por lo que los alumnos no podían asistir a clases.

Los padres de familia de la escuela, afirmaron que tuvieron que parar una camioneta con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que revisara el problema de luz que padecían desde hace una semana, pues ya habían reportado la falla y no atendían sus solicitudes.

“En la colonia ha habido muchos apagones, entonces desde el lunes 2 de mayo se fue la luz. Aquí en la colonia andaban unos carros de CFE y los mismos padres agarraron un carro y fue como se acercaron a revisar la escuela, si no nunca vienen. Nos dijeron que el medidor se había quemado”, contó Azucena, quien también es presidenta de la asociación de padres de familia.

El 10 de mayo los alumnos regresaron a clases, luego de que los padres hicieran una cooperación para arreglar el medidor de luz que se quemó a causa de los apagones.

Sin embargo, afirman que la luz no es el único problema que padecen, pues desde hace años la escuela no cuenta con escrituras, por lo que no pueden ser parte de ningún programa de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

“Nosotros no recibimos ningún apoyo por parte de la Secretaría de Educación. Al grado de que el personal de mantenimiento de la escuela lo pagamos los padres de familia”, dijo.

En el estado hay 20 mil escuelas públicas que no cuentan con escrituras, de acuerdo con la diputada local, Ilya Dolores Escobar Martínez.

Pese a que la escuela Héroes del 21 de Abril cuenta con 30 años de existencia y alberga a cerca de 500 alumnos entre los turnos matutinos y vespertinos, siguen sin tener escrituras.

Debido a esto no pueden ser acreedores de los programas que la SEV otorga a las escuelas. Por esta causa los padres tienen que aportar cuotas de mil pesos cada ciclo escolar para mantener las instalaciones y que sus hijos puedan cursar sus grados escolares.

“No han liberado ningún recurso para la escuela, nos dicen que, porque no tenemos escrituras. Siempre hay un tema que no permite que la escuela reciba ningún beneficio. Ante la SEV ya se hicieron las peticiones para las escrituras y hace 10 años el Ayuntamiento de Veracruz donó ese terreno, no sabemos en qué parte quedaron atorados los trámites”, aseguró Azucena.

Sufrieron robos

Fueron dos robos que la escuela sufrió; el primero fue el cableado de cobre de la luz eléctrica, en octubre de 2021.

Por este robo los padres tuvieron que cooperarse y reponer el cable que habían sustraído, por lo que desembolsaron 8 mil pesos.

El segundo rombo fue este año en febrero, cuando las clases ya se habían reanudado en la zona conurbada. Esta vez se robaron dos climas de los salones, lo que causó que se volvieran a quedar sin luz por un corto circuito que hicieron los ladrones.

Ese mes recibieron la visita del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien les prometió ayudarlos a resolver el problema.

“Se comprometió a muchas cosas, a resolver la situación de los aires acondicionados de que la escuela pudiese entrar al programa por Espacios Educativos y pudiera rehabilitarse para todas las situaciones que tenemos”, dijo Azucena.

De acuerdo con datos de la SEV, durante el confinamiento por la pandemia 800 centros educativos fueron víctimas de robos. De esta cantidad más de 90 escuelas eran del municipio de Veracruz.

La Silla Rota Veracruz se comunicó con el equipo de prensa de la SEV para pedir postura sobre el caso, sin embargo, hasta el momento siguen sin contestar.

Otro de los problemas que aquejan a los alumnos es una barda que está a punto de caerse y que según lo relatado por los padres iba a ser reparada por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya que el deterioro se dio luego de que iniciaran la construcción de un ágora y módulo deportivo a un lado de la escuela.

“Esta obra al haber una ampliación dañó nuestra escuela, nos cerraron parte del acceso por donde podríamos entrar, quebraron láminas de la cooperativa escolar y al poner dos bardas juntas la barda de la escuela está por colapsar”, comentó.

Según Azucena, los ingenieros a cargo de esta obra les prometieron que tirarían la barda y construirían una nueva, además de que obstruyeron el desagüe pluvial de la escuela, por lo que cuando es temporada de lluvia la cancha se inunda.

Esta obra comenzó a realizarse en 2020 y hasta el momento no tienen respuesta por parte de los encargados de la Sedatu.

“Ellos se comprometieron a hacer ese desagüe, ahora por esas consecuencias la escuela se inunda, porque el agua ya no tiene salida”, dijo.

Por el momento, los padres de familia seguirán a cargo del mantenimiento de la escuela, aunque afirmaron que lo de la cuota escolar que entregan a inicios de curso se va exclusivamente al pago de los dos intendentes, pues por causa de la pandemia tuvieron que contratar a otra persona para asear las aulas.