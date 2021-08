Escolta ebrio de SSP provocó accidente, confirmó Hugo Gutiérrez

Este fin de semana trascendió que un escolta del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, habría volcado un auto oficial de la dependencia estatal sobre la calle Roble de la comunidad El Lencero, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

El aparatoso accidente sólo provocó daños materiales, aunque testigos señalaron que elementos de Tránsito y del Ejército Mexicano protegieron al elemento identificado como Noé Guzmán Zamora debido a que manejaba en completo estado de ebriedad.

Este lunes el titular de Seguridad Pública de Veracruz reconoció el hecho y aseguró que no solapará ni protegerá a nadie, por lo que dijo, tomará las medidas correspondientes.

Gutiérrez Maldonado mencionó que el elemento adscrito a la dependencia deberá enfrentar las consecuencias a través del área de Asuntos Internos.

"Aunque sean mis escoltas y hayan cometido una falta; sí, nada más fue una persona", señaló el Secretario de Seguridad Pública en entrevista.

Por otra parte, y respecto a la petición que diputados locales realizaron para que Hugo Gutiérrez presente como acreditado los exámenes de control y confianza durante su comparecencia, el titular de la SSP aseguró que siempre los ha aprobado, y que si no los hubiera pasado ya no sería secretario de Seguridad Pública.

"Toda mi vida he tenido controles de confianza, siempre los he aprobado... si no los hubiera pasado ya no fuera secretario de Seguridad Pública", afirmó.

