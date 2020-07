Escasez de Ivermectina en farmacias de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver. - Destinada para el tratamiento de los parásitos que causan infecciones en las personas, ahora la "Ivermectina" se aplica en los pacientes que presentan síntomas de coronavirus.

Ello ha ocasionado la escasez de este medicamento en las farmacias de Coatzacoalcos, donde diariamente acuden las personas a comprar hasta 5 cajas afirman las responsables de estos negocios en la ciudad.

"Ya se nos terminó desde hace una semana; antes nos surtían al día siguiente, pero como en este caso por la pandemia se venden más, ahora se tienen que hacer pedidos especiales de hasta 40 o 50 paquetes", indicó Judith Castillejos, gerente de una sucursal farmacéutica en la ciudad.

Al realizar un recorrido en una decena de farmacias ubicadas en la ciudad de las grandes avenidas preguntando por este antibiótico, no se logró encontrar en ninguna de ellas.

"Es que vienen personas que piden 3 o 4 cajas, pero pues si lo justifican se lo tenemos que vender", manifestó Judith.

Lo mismo pasa con la "Azitromicina", otro medicamento que se comenzó a utilizar meses atrás para los pacientes contagiados.

Tienen que buscarlo en otros lugares o comprarlo por internet

El costo de la ivermectina supera los 100 pesos mientras que la Azitromicina alcanza los 200, y las encargadas aseguran que, a pesar de la demanda, no han aumento sus precios.

"Yo ando buscando en varias farmacias y no lo he encontrado, ya di varias vueltas en varias farmacias y no hay, tendré que buscarlo en otro lado", señaló la señora Guadalupe Enríquez quien portaba una receta de una familiar cuando fue entrevistada.

Ante ello, algunos gerentes de las sucursales farmacéuticas notificaron que en cuanto les vuelvan a surtir ambos medicamentos, regularan su venta a dos cajas por persona.

"Porque realmente lo está comprando la gente que no lo necesita y la gente que lo necesita no encuentra; por eso estamos limitando a vender dos cajas por persona y en promedio llegamos a vender hasta 40 cajas por día", Ana Karen Rodríguez, gerente de otra cadena de farmacias.

Coatzacoalcos tiene un acumulado de mil 19 contagios por la cepa hasta el corte del martes siete de julio.

La situación es complicada para aquellos que requieren de este producto, pues se ven obligados a comprarlos en otros lugares o por mercado libre, donde sus precios se han elevado hasta en un 100 por ciento.

"Ya le hemos pedido a las personas que no requieren tantas cajas, que sean conscientes y no compren para acumular, porque terminan afectando a aquellos que sí lo requieren", finalizó Ana Karen.

ygr