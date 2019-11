Escapé corriendo de tres hombres que me siguieron, narra alumna de la UV

Veracruz, Ver.- Ana María es una alumna de la Facultad de Medicina que asegura estuvo a punto de ser víctima de tres hombres que la persiguieron al salir de clases.

El ataque ocurrió el pasado martes 12 de noviembre cuando salió de clases a las 8:30 de la noche, mientras caminaba hacia su casa, comenzó a sentirse perseguida.

Fue sobre la calle Carmen Serdán donde comenzó el hostigamiento.

"EL HOMBRE ESTABA DE ESPALDAS E INOCENTEMENTE PASE A UN LADO DE ÉL"

La joven estudiante continuó su camino hasta que giró y pudo notar que el tipo la seguía, ella apresuró su paso y volvió a voltear, esta vez, el hombre se cubrió la cara con su chamarra y se giró para que ella no lo viera.

"Seguí caminando más rápido y él también."

Al concluir la calle Carmen Serdán, la chica avanzó a pasos agigantados al ver que no habían personas cerca.

De repente, el tipo que casi le pisaba los talones, silbó muy fuerte y dos hombres más salieron de calles aledañas, al costado de la UNIMEX.

"Salieron otros dos tipos y ahora eran tres tipos los que casi me alcanzaban, lo único que se me ocurrió fue salir corriendo"

La chica emprendió la huida por la calle Juan Enríquez y detrás de ella los hombres que la seguían.

Según lo narrado por la estudiante de Medicina, logró correr hasta la avenida 20 de Noviembre donde tuvo que cruzar la calle sin fijarse si pasaban o no carros, solo para poder salvarse.

"Fue hasta que llegué a contra esquina de calle Zaragoza cuando dejé de correr, giré y ya no estaban, no sé si fue porque empecé a correr o porque me di cuenta, no iba a quedarme a averiguar si querían asaltarme o hacerme otra cosa."

"Lo único que la chica pudo hacer fue dar aviso a sus compañeras para que tuvieran más precaución en los alrededores de la universidad."

NO ES EL ÚNICO CASO

Mauricio Sánchez Guzmán, alumno de la Facultad de Medicina y uno de los voceros de la marcha pacífica que se realizó este jueves 14 de noviembre, contó que es necesario que las autoridades del municipio brinden seguridad en la zona.

Según el joven, una alumna de la Facultad de Nutrición fue levantada en una camioneta en los alrededores del plantel y asegura no recordar más de lo que le hicieron.

"La subieron, ella dice no acordarse de nada, pero la fueron aventar hasta Antón Lizardo, eso ocurrió hace aproximadamente una semana, no sabemos la verdad y tampoco ella ha querido entrar en detalles"

Sánchez Guzmán contó que estos casos han ocurrido siempre, pero en las últimas semanas han incrementado.

"Lo que solicitamos es visibilizar y pedirle a las autoridades correspondientes que nos apoyen con más seguridad, con alumbrado, con lo que se pueda."

Según los estudiantes, ya se levantaron firmas para hacer algo con estos casos, mismas que hicieron llegar a las autoridades universitarias quienes no han logrado hacer algo al respecto.

La dirección de la Facultad de Medicina justificó su falta de acción debido a que los acosos ocurren afuera de las instalaciones y no dentro.

"Cerca de aquí es muy común, a mí me pasó en la noche y no había nadie, siempre hay personas drogándose o inhalando cosas, es muy insegura esta zona," concluyó la víctima que fue perseguida un par de días antes.

ygr