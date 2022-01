Escándalos y violencia, así inicia 2022 Veracruz: politólogo

El gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez inició 2022 en medio de escándalos por disputas políticas y episodios de violencia que atraparon la atención a nivel nacional.

Veracruz vivió su primera polémica del año el pasado 4 de enero, cuando el Senado de la República hizo oficial la comisión especial que investiga presuntos abusos en el gobierno de Cuitláhuac García.

La comisión es resultado de una confrontación entre el senador Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz, luego de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República.

A la polémica por la comisión especial, sobrevinieron las críticas de abogados y opositores por el delito de ultrajes a la autoridad, por el que existe una recomendación de Derechos Humanos para derogarlo.

La serie de polémicas continuó con el abandono de nueve cadáveres con signos de tortura en la autopista 145F Cosoleacaque-La Tinaja, en las inmediaciones de Ciudad Isla, el pasado viernes 7 de enero.

TAMBIÉN LEE: La justicia es omisa y mediocre en Veracruz, acusa Ricardo Monreal

Un grupo del crimen organizado que se atribuyó la masacre vinculó a una de las personas asesinadas como familiar del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, sin embargo, el gobernador lo desmintió.

Con la masacre de Ciudad Isla se destapó una ola de violencia en la entidad: 49 personas fueron asesinadas en Veracruz durante los primeros 11 días de 2022.

La comisión especial que investiga al gobierno de Veracruz

El Senado de la República publicó en su sitio web el pasado 4 de enero la conformación de una comisión especial que investiga presuntos abusos cometidos en el gobierno de Veracruz.

La comisión se integró por siete senadores de la república, entre ellos Ricardo Monreal de Morena y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, horas después de que Cuitláhuac García cuestionó su existencia.

Ricardo Monreal anunció la creación de la comisión el 23 de diciembre de 2021, tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen.

TAMBIÉN LEE: Dicta juez prisión contra Del Río, colaborador de Monreal

Del Río Virgen, colaborador de Monreal, permanece preso en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, acusado del asesinato de Remigio Tovar, candidato a alcalde de Cazones de Herrera.

La disputa entre el gobierno de Cuitláhuac García y Monreal nace a partir del 20 de noviembre de 2021, cuando el senador lanzó críticas a autoridades judiciales de Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad.

"En el caso de Veracruz, a últimas fechas, resulta extraño que un nuevo delito esté de moda y que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad; últimamente se han integrado carpetas de investigación a través de las cuales se han privado de la libertad a ciudadanos", dijo el legislador.

El senador acusó la detención arbitraria de seis jóvenes en una plaza pública de Xalapa y que posteriormente fueron privados de la libertad, imputados por el delito de ultrajes a la autoridad.

Cuitláhuac García respondió que el Poder Judicial, encabezado por la magistrada Isabel Romero Cruz, actuó apegado a derecho. Sin embargo, los señalamientos entre ambos funcionarios continuaron hasta la detención de del Río Virgen.

Según el analista político Carlos Ernesto Ronzón Verónica, Ricardo Monreal volteó los ojos hacia Veracruz motivado por la segmentación de la militancia de Morena ante los comentarios de López Obrador rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

"No olvidemos que por un lado Cuitláhuac ha manifestado abiertamente su apoyo a Claudia Sheinbaum y entonces Monreal sabe que Veracruz es la plaza más importante que tiene en votos Morena; no olvidemos que la Ciudad de México y el Estado de México lo perdieron, no lo tienen como antes, y Jalisco y Nuevo León están en manos del Movimiento Ciudadano", expresó.

El analista político aseguró que Veracruz, cuyo padrón electoral calificó como el más importante para Morena, es el escenario de la disputa política por la sucesión presidencial entre el grupo de López Obrador y el de Ricardo Monreal.

"Por un lado vemos a un gobernador envalentonado, sabedor de que lo cubre y lo protege el presidente, y además lo hace evidente en las conferencias mañaneras y viene la semana que entra a Veracruz a alzarle la mano.

Por el otro lado vemos que en el Senado se instala la comisión, que se empiezan a recibir denuncias, que se empieza a armar un caso, dado la existencia real de gente que ha sido acusada arbitrariamente se puede consolidar un caso que puede tener una consecuencia hacia adelante al gobierno de Veracruz", opinó.

De acuerdo con Carlos Ernesto Ronzón Verónica, el gobernador Cuitláhuac García ignora que pese al respaldo que tiene de Andrés Manuel López Obrador, el presidente "no tiene amigos, solo tienes intereses".

Ejemplificó cómo el presidente hizo a un lado de su administración a exfuncionarios como Julio Scherer Ibarra, Alfonso Romo y Santiago Nieto tras diversas acusaciones.

"El gobernador cree que siempre lo va a estar cubriendo y protegiendo el presidente, pero pues el presidente finalmente es un político con intereses y si en un momento dado tiene que salvarlos, pue será desechable como lo fueron los demás funcionarios de los que se ha deshecho y que antes defendía y les alzaba la mano", comentó.

Casi 50 homicidios en 10 días de 2022

De acuerdo con los informes diarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, el estado de Veracruz acumula 49 homicidios dolosos hasta el 11 de enero de este 2022.

La violencia en el estado de Veracruz fue constante desde el primer día del año, en el que se registraron seis homicidios violentos.

El pasado 2 de enero fue el único que, según los datos de la Seguridad federal, se vivió un día sin asesinatos en Veracruz.

La jornada más violenta fue el pasado viernes 7 de enero, cuando se reportaron 13 homicidios dolosos en el estado; ese mismo día se encontraron nueve cadáveres en el municipio de Ciudad Isla.

TAMBIÉN LEE: Víctimas de masacre de Isla son las 9 personas del video: Cutiláhuac

Apenas 24 horas después, otros cuatro cadáveres maniatados y con signos de violencia fueron hallados por campesinos en la localidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, a 45 kilómetros de Xalapa.

Información del reportero Jesús Olivares, del diario El Dictamen, indica que las cuatro víctimas habrían sido sustraídas de una vivienda en donde se llevó a cabo una reunión familiar el viernes 7 de enero.

Otros tres cadáveres, esta vez desmembrados, fueron encontrados con signos de violencia a orillas del Río Bobos del municipio de San Rafael la mañana del 9 de enero.

También se halló un cuerpo embolsado cerca del Rio Bobos, pero en el municipio de Nautla, a 23 minutos de San Rafael, el mismo día.

En torno a la masacre en Ciudad Isla, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó la detención de cuatro personas que habrían participado en los hechos del viernes 7 de enero.

Los cuatro detenidos son: Elizabeth "N", Víctor "N", Miranda "N" y Christian "N", quienes habrían mantenido cautivas a las víctimas, ocho hombres y una mujer, en un rancho del municipio de Tres Valles.

De las nueve personas asesinadas en Isla, seis fueron identificadas por sus familiares el martes 11 de enero.

Acerca de los asesinatos que acumula el estado de Veracruz hasta el 10 de enero, 30 se registraron a partir de la masacre en Ciudad Isla.