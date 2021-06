"Es tiempo de las mujeres en Boca del Río": Nena de la Reguera

Para Dulce María "La Nena" de la Reguera es el tiempo de que las mujeres demuestren que pueden gobernar Boca del Río, alcaldía por la que contiende como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"En Boca del Río no ha gobernado Morena y tampoco una mujer, eso se me hace súper interesante, creo que estamos preparadas, no solo para gobernar los municipios, sino también para las diputaciones y, por qué no, para que la próxima gobernadora sea una mujer" , señaló.

"La Nena" de la Reguera, como es conocida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se asume como una mujer que desde antes de su participación en la política fue impulsora del empoderamiento femenino, pese a que no se considera feminista.

Su admiración por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el motivo por el que decidió incursionar en la política y, por primera vez, caminar por las calles de Boca del Río para escuchar las necesidades de la gente.

"Voy a traer la 4T a Boca del Río"

Acercar la llamada "Cuarta Transformación" a los ciudadanos de Boca del Río es una de las prioridades que "La Nena" de la Reguera asegura que tendrá durante su gobierno si gana la elección del domingo 6 de junio.

"Vamos a estar con la austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador, voy a traer para acá exactamente lo mismo, soy su admirador y seguiré su lineamiento de no robar, no traicionar y no mentir y que primero que nada estén los pobres, para mí eso es básico", dijo.

Según la candidata morenista, Boca del Río tendrá la oportunidad de contar con el respaldo del gobierno del estado y la federación – actualmente dirigidos por Morena – si la población le refrenda su apoyo en los comicios.

"Imagínate trabajar todos unidos como una gran red, esto va a cambiar y la gente se va a dar cuenta", comentó.

Un Boca del Río con dos caras

A lo largo de los recorridos que realizó durante la campaña electoral, Dulce María de la Reguera percibió un Boca del Río que calificó como "desbalanceado" debido a que cuenta con dos caras totalmente distintas.

De acuerdo con la candidata a alcaldesa por Morena, mientras en la zona de bulevares se aprecia un Boca del Río con una cara bonita y clasista, en las colonias la situación de las personas es totalmente distinta.

"El lado del boulevard y todo muy bonito y bueno, me voy al otro lado y realmente me causa impacto ver cómo viven las personas en el corazón de Boca del Río, que son las colonias", expresó.

Uno de los problemas que identificó en las colonias es la presencia de un servicio de agua potable caro y de mala calidad, pues afirmó que el líquido se encuentra sucio y que es inapropiado para el consumo.

También subrayó la falta de iluminación en las calles, factor por el que está segura de que las mujeres se sienten inseguras al volver en las noches del trabajo a sus casas o viceversa.

"Yo no puedo creer que (las colonias) estén tan olvidadas, sobre todo porque el 80 por ciento de la población vive ahí, esas personas son las que trabajan para la parte bonita de Boca del Río", consignó.

Mujer arraigada en la zona conurbada

Dulce María de la Reguera, originaria del municipio de Veracruz, recuerda su infancia en su casa ubicada en las calles Mina y 20 de noviembre, frente al Hospital de Alta Especialidad, en lo que fueros los primeros condominios de la ciudad.

La exreina del Carnaval de Veracruz en 1969, razón por la que la gente de la zona conurbada aún la recuerda e identifica, no olvida que sus padres le enseñaron a ser humilde y a tener empatía con las personas.

"Hay cuatro hombres que admiro muchísimo, en orden el primero de ellos es mi papá, él me dejó todas las bases, me decía ´hija, échale pimienta a todo lo que hagas, bien, rápido y con alegría", mencionó.

Tiene buenos recuerdos de su padre, un ingeniero naval que se retiró debido que tenía cinco hijos y quien posteriormente se convirtió en cronista al fundar el periódico "Veracruz deportivo", una razón por la que dice tener aprecio por la prensa.

Pero tampoco olvida a su madre, una ama de casa "siempre simpática, recibiendo a todo mundo como si fuera su casa".

Con ese arraigo y las enseñanzas de su padres, "La Nena" de la Reguera tiene como meta que los cambios en Boca del Río se noten tras el primer año de su gobierno, que, dijo, estará conformado por mujeres y por personas honestas y de calidad que agradarán con su trabajo a los boqueños.