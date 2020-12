Es ineficiente el sistema Anticorrupción de Veracruz : Contralora

XALAPA, VER.- En comparecencia ante diputados la Contralora Federal del estado Mercedes Santoyo Domínguez, declaró que dentro de la dependencia que dirige, como en el resto de la estructura del poder ejecutivo, persiste la corrupción.

"No podemos erradicar la corrupción de un día para otro ", aseguró la funcionaria.

Reconoció que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aún con el presupuesto de 19 millones de pesos, se ha quedado corto en acciones para erradicar conductas al margen de la ley.

A la cita solo asintieron 9 de los 50 diputados y solo 5 cinco cuestionaron a la funcionaria. Santoyo Domínguez cuidó cada una de sus respuestas, muchas preguntas las evadió y respondió diciendo que enviaría los datos en un plazo no mayor a las 48 horas.

Pese a que en el discurso que se ha dado en esta administración se sostiene que la corrupción se ha eliminado, la contralora aseguró que no han podido erradicarla, argumentó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no opera de manera eficiente, ya que actúan interpretando la ley.

De igual manera, afirmó que la política estatal anticorrupción, que debe generar dicho sistema es ineficiente, como resultado, ahora ella coordina los trabajos para plantear que acciones se deben implementar, "Revisé la propuesta y vi que no se apegaba a las necesidades del estado, ni con los recursos que se cuenta, ni con las atribuciones de los entes".

"Yo no soy coordinadora, obviamente platicando previa autorización, ya estoy en un 80 por ciento de estos trabajos en donde los entes nos tenemos que sentar y ver que se alinea la política corrupción y ver los recursos, para llegar a la política pública para Veracruz. Nos sentamos con los entes para ver qué se puede hacer para no tener una política inalcanzable e inoperable".

También señaló que sus resultados se han quedado cortos para las necesidades que tiene Veracruz, "valdría la pena hacer un poco de presión con los ciudadanos, no nada más es firmar convenios de colaboración, sino dar resultados a los veracruzanos. Consideró que todos los sectores de la población deben empezar a exigir resultados con la intención de castigar y erradicar actos deshonestos en la administración pública"

La contralora también señaló que, en los últimos tres meses, la dependencia a su cargo ha presentado 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable de no haber solventado recursos provenientes de fondos federales.

"Estas denuncias fueron observaciones no solventadas que la Auditoría Superior de la Federal (ASF) observó en años pasados, estamos hablando de 2005 a 2018, entonces en este sentido al llegar analizamos las irregularidades no solventadas y la única manera de poder pasar de ellas y que el estado no reintegre, fue haciendo lo correspondiente, por lo que tenemos 30 denuncias presentadas prácticamente de 3 meses para acá", expresó.