Ernesto, fotógrafo de Xalapa que conmovió a los 'chivahermanos'

XALAPA, VER.- "Fotos bonitas a $7" dice el letrero montado en el tripié que varias veces por semana se lee en la avenida principal de Xalapa, capital de Veracruz.

Ernesto Trujillo, camarógrafo y editor de video es el responsable del letrero que ha conmovido en redes. En ocasiones, las personas hacen fila para tomarse una foto "bonita", cuyas sedes son principalmente las calles que rodean la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

"Que se aferren a su virtud personal porque cada persona tiene algo especial, siempre y cuando sea bueno, de provecho. Yo siento que estoy creando, que estoy contribuyendo a las personas", recomienda quien se autodenomina ambulante digital.

La tarde del 11 de febrero alguien le tomó una foto y la colgó en las redes sociales. Ese día vestía una playera de las Chivas del Guadalajara y a su costado se observa el letrero famoso y sus lámparas para mejorar la iluminación, mientras él aguarda paciente.

La fama que ya tenía entre sus clientes se disparó cuando el Club Chivas compartió la publicación original y empezó su búsqueda.

Hoy en el día del fotógrafo en ????, queríamos sorprender a nuestro ChivaHermano de Xalapa, pero no hemos podido localizarlo.



?? ¡Ayúdanos a contactarlo! https://t.co/y1fDmH4kpI — CHIVAS (@Chivas) February 20, 2021

"Hoy en el día del fotógrafo en México, queríamos sorprender a nuestro ChivaHermano de Xalapa, pero no hemos podido localizarlo. Ayúdanos a contactarlo".

Pero, 24 horas más tarde, el fin de la publicación no se ha cumplido a pesar de que Ernesto ya se puso en contacto.

HISTORIA VIRAL

La cuenta @VialidadXalapa fue la primera en subir hace diez días la foto del joven emprendedor en tiempos de pandemia. Acompañada de la frase "apoyemos Xalapa" la publicación tuvo más de 6 mil "me gusta" y más de mil 700 replicaciones.

Fotos bonitas $7.00



????



Apoyemos Xalapa!! pic.twitter.com/xe12sWfFtD — Vialidad Xalapa ?? VX ?????? (@VialidadXalapa) February 11, 2021

Algunos de los comentarios detallaban la emoción con la que hace su trabajo, que busca complacer a quienes pagan por sus fotografías.

"Este compa le pone muchas ganas a sus fotos, le quedan bien perronas y, si no te gustan, te toma las necesarias hasta que sean de tu agrado, por 7 pesitos..."

A raíz de esa fotografía, fijada en la cuenta, otras personas y empresas empezaron a buscar al xalapeño.

Primero "El Conchalito de Xico", un restaurante en aquel municipio empezó su búsqueda "por su creatividad, humildad y ganas de trabajar".

Al respecto, le ofrecieron una comida para él y su pareja en el contexto del "día del amor y la amistad", el 14 de febrero. Además ofrecieron que cada foto que tomara en dicho establecimiento sería pagada por el restaurante y regaladas a las parejas o amigos que llegaran al lugar.

Personas de otros estados también empezaron su búsqueda: "Yo puedo apoyarlo con un depósito, no es mucho pero sí unos 300 pesitos, no puedo ayudarlo con su trabajo ya que me encuentro en CDMX si alguien lo conoce que me contacte, repito no es mucho pero es de corazón, que Dios lo bendiga y ojalá no menosprecien su trabajo", señaló el usuario Arséne Lupin.

En la fotografía, decenas de personas etiquetaron la cuenta en Twitter de las Chivas, para ponerse en contacto con el joven. Antes del club, la empresa "Línea Rojiblanca/Chiva Tour-Viajes y Productos de Chivas" publicó en su cuenta de Facebook que estaba en busca del joven.

"Estamos dispuestos a ayudar a este ChivaHermano, ayúdanos a localizarlo, ojalá sea de la CDMX o alrededores.

"Sabemos de la situación difícil por la que muchos estamos pasando y si está a nuestro alcance apoyarlo, estamos en la mejor disposición".

Pero este sábado 20, desde la cuenta oficial de las Chivas empezó la búsqueda que volcó a toda una ciudad para este fin.

EL CLUB NO LO HA CONTACTADO

El caso del "ChivaHermano" explotó las redes sociales pero no parece ser tan idílico como parece.

Reposando en su cama, por una caída que sufrió precisamente cuando tomaba fotografías, Ernesto prefiere mantener los pies sobre la tierra y no deja llevase por el canto de las sirenas que representan las redes sociales, ni siquiera en este momento.

"Estresado, presionado porque yo no he tenido contacto con el equipo; yo espero que salga algo de trabajo pero no sé de dónde me van a hablar", refiere.

Enfatiza algo que tiene muy claro: "la diferencia es enorme, pero enorme entre lo virtual y la vida real, es abismal la diferencia, dentro de un mes esto va a pasar y se va a olvidar y ya. Yo lo único que deseo es que cicatrice el cuerpo y volver con mi puestecito".

El joven fotógrafo tendrá que volver, si todo sale bien, hasta el 7 de marzo al centro de la capital del estado, tras su salida obligada desde el 14 de febrero, lo que interrumpe sus 11 meses de trabajo en la calle.

Afirma que la pandemia no ha impedido que pueda ir obteniendo recursos y aunque es una persona soltera, por el momento depende en absoluto de su mamá, quien le lleva alimentos diariamente y revisa sus vendajes en tanto sanan sus heridas.

A raíz de la publicación de las Chivas, un precandidato con el que ha trabajado ocasionalmente lo fue a visitar y le llevó una playera del equipo, prometiendo un acercamiento con el club.

"Me dijo ´yo te voy a contactar con las Chivas´ porque yo sí les contesté pero creo que no me han leído", confirmó a casi 24 horas de la publicación del equipo.

"Creo que hay un 95 por ciento de distancia entre la vida virtual y la vida real, no te dejes llevar. Lo real es un abrazo, una palabra, una sonrisa, lo real es estar allá en la calle no en el teléfono.

Real es quien te busca en tu cumpleaños, que te manda un mensaje, que te apoya de verdad, lo virtual es pasajero", enfatiza.

CAPTAR LA VERDADERA ESENCIA

Sabedor de que quiere continuar con su trabajo, a pesar de lidiar con la burocracia que lo ve como un ambulante más y en ocasiones lo retiran del centro, Ernesto tiene claro que aquello que hará diferente su trabajo, será seguir captando la verdadera esencia de las personas.

"Mi idea dentro de mí, es una foto ocasional para la gente que va pasando, la que no se lo espera. Yo le huyo a los que van maquillados, a los que van producidos porque son los de ´oye me voy a hacer una sesión a 7 pesos´ y no.

"Entonces lo que hago para evitar a esas personas es no seguir un patrón. Si me preguntas cuando voy a estar no contesto, uno por seguridad y dos, es moverme, ponerme en varios lados. Soy como un ambulante digital".

El resultado es una de las cosas más satisfactorias de su trabajo. "Yo veo mucho la cara de la gente porque yo estoy buscando la foto. Veo gente que va enojada, con prisas, porque yo busco a esas personas.

"Y yo les digo una foto así o así y siempre veo el antes y el después. Se llevan un buen recuerdo, esa es la jugada, es contribuir de alguna manera".

Finalmente, el emprendedor reitera el consejo que le ha dado a otros jóvenes que le preguntan: estudiar y aferrarse a lo que quieren ser. "Disciplinarse y ser tenaz".

