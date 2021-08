Erick y su batalla contra la leucemia por la falta de medicamentos

Minatitlán, Ver. Erick Indo González un pequeño de 10 años de edad, inició en este nuevo ciclo escolar el quinto año de primaria, pero su aula no es en una escuela sino en el Hospital Infantil "Federico Guzmán", en la Ciudad de México, donde lo atienden desde hace 2 años por la leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo que padece desde ese entonces.

Sin embargo, ahora su mayor preocupación no es estudiar fuera de la escuela ni tener la enfermedad, sino que en el hospital no hay las medicinas que necesita para que le den las quimioterapias una vez a la semana.

Es por ello que grabó un video de 30 segundos en el que pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo ayude porque "no se quiere morir, yo estoy luchando cada día para seguir victorioso".

Erick quiere regresar a su vida normal, ir a la escuela como todos los niños y seguir practicando el béisbol, como lo hacía antes de que se enfermara, ya que es una gran pasión para él.

Él es orinundo de Minatitlán, de donde cada 15 días viaja con su mamá a la ciudad de México para que le apliquen una quimioterapia.

De acuerdo con su mamá, Erika González Girón, antes de la escasez de los medicamentos en el Hospital le aplicaban una quimioterapia y le daban unas dosis para que en Minatitlán le aplicaran una más la semana próxima y así no viajara tanto tiempo.

Sin embargo, desde hace un mes y medio no hay el metrotexate, el intramuscular y metrotexate alto, por lo que los dos primeros que necesita su hijo ha tenido que comprarlos con sus propios recursos.

Lo peor, explica, es que un frasco Es que un frasco que antes costaba 85 pesos ahora los laboratorios lo venden en 300 pesos, aprovechándose de que no hay en el hospital.

A pesar de que se quedaron sin dinero, Erika compró las dosis que necesita su hijo hasta noviembre, ya que esa fecha es la que los directivos del hospital les dieron como posible para tener los medicamentos.

"Nosotros no nos vamos a esperar a que haya en esa fecha, porque la enfermedad no espera y si Erick no continúa su tratamiento al pie de la letra se nos muere", agregó.

Y es que Erick necesita 120 quimioterapias y apenas lleva 85 desde que empezó su tratamiento, por eso no puede dejarlo, ya que si un paciente no sigue de manera continua, la enfermedad puede regresar con mayor fuerza.

Es por ello que Erika hizo el esfuerzo para poder comprar todos los medicamentos, pero ya no les queda ni siquiera para viajar de nuevo a la Ciudad de México y tiene que estar el jueves allá.

Incluso, han pedido el apoyo de la gente y de autoridades locales para conseguir recursos.

El pasado 22 de abril, Erick y su familia organizaron una Kermes en Minatitlán para conseguir recursos para el tratamiento de su enfermedad.

Pero Erick no es el único que tiene este problema, otros 100 niños que son atendidos en el hospital Federico Gómez enfrentan el mismo problema, por lo que sus familiares se reunieran el próximo jueves por la mañana para dar a conocer su inconformidad.