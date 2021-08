Erick Iván Aguilar: de "sin fortuna", a bajo sospecha de la FGE

Sin fortuna, canción de Gerardo Reyes, que entonó previo a su toma de protesta el ahora exdiputado local por Misantla Erik Aguilar, desaforado este 4 de marzo, le cambio la historia. Hoy es investigado por la presunta sustracción de un cadáver en el hospital de Alto Lucero, Veracruz.

El exlegislador rindió protesta el 4 de noviembre de 2018 acompañado de un mariachi. Desde el Congreso cantó el estribillo “por eso vuelvo a este pueblo viejo dónde la vida me trató tan mal. Esta mi gente que por nada dejo, aunque vuelva a sufrir igual”, aquellos versos fueron el preámbulo de lo que hoy es su realidad política.

El ‘diputado mariachi’ -sobrenombre que se ganó en la 65 legislatura- huyó este 4 de marzo de la cámara local tras ser desaforado. Esta vez no por la puerta principal ni acompañado de trompetas; lo hizo por un ventanal de la oficina de su excompañera María Josefina Gamboa.

Contrario a su llegada a la Cámara, cuando se hizo acompañar por su familia y sonreía en todo momento, este miércoles Erick Aguilar se limitó a apresurar su paso para, con la cara agachada y el semblante desencajado, abandonar la sede legislativa.

Aguilar llegó a la representación proporcional abanderado por el PT y la coalición Juntos Haremos Historia. Previo a su desafuero encontró cobijo en un sector de la fracción del PAN. Pero su extravagancia y protagonismo lo llevó a perder el apoyo del partido en el gobierno.

Su desafuero se avizoró desde febrero de 2010, cuando el diputado local Víctor Vargas Barrientos confirmó que dos de los tres integrantes de la Comisión Instructora de Morena valoraron que había elementos suficientes para removerlo del puesto.

Para justificar la decisión de la mayoría se hizo circular un video en el que el ahora exdiputado emitía comentarios misóginos y despectivos de la encargada de despacho de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, a quien, entre otros calificativos, llamó idiota.

Lo anterior fue grabado cuando el legislador instruía a un grupo de pobladores y familiares de Delfino Aguilar que determinaron llevarse su cuerpo del Hospital del IMSS de Alto Lucero. El malestar se generó después de varias horas de espera a que se le practicara la necropsia de ley, por lo que, avalados por el legislador, sustrajeron el cadáver.

Aguilar López afirmó que a Hernández Giadáns ‘se la comía en tacos’, lo que generó declaraciones en su contra y una conferencia de prensa de los diputados Érika Ayala Ríos y Jorge Moreno Salinas, del PRI, que se circularon vía WhatsApp personal de comunicación social del Gobierno de Morena y la Fiscalía General.

Los hechos se registraron el 29 de diciembre del 2019, luego de que un campesino de 49 años perdiera la vida en un accidente cuyo cuerpo fue retirado del nosocomio sin que se le practicaran los estudios de rigor.

La Fiscalía Anticorrupción decidió proceder en contra de Aguilar. La solicitud de juicio de procedencia se remitió el 16 de enero y se generó a través del oficio FECCE/01/2020.

"Solicita se instaure el procedimiento de declaración de procedencia en contra de c. Erik Iván Aguilar López, quien actualmente es diputado de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz" pidió Alfredo Corona Lizárraga, encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción.

DE VALIDAR LEYES A FAVOR DE LAS MUJERES A “COMERSE EN TACOS” A FISCALA

Erik Aguilar, quien insultó a Verónica Hernández Giadáns, avaló los cambios de la ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El 8 de enero del 2019 se permitió que el Refugio para Mujeres en Situación de Violencia se incorporara como estructura orgánica al Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Con la modificación de ley que aprobó el diputado mariachi se fortaleció a la institución, garantizando al refugio la mejor coordinación en beneficio de uno de los sector de más vulnerados.

EL DIPUTADO MARIACHI

Aguilar logró la candidatura de la diputación por el distrito de Misantla, luego de que su compañero de fórmula renunció por un problema personal. Es licenciado en Derecho y antes de su encargo legislativo se desempeñaba como Auxiliar administrativo del Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Contencioso Administrativo (TECA).

El día de su toma de protesta se hizo acompañar de un Mariachi; ahí se presentó como músico y se comprometió a que legislaría para mejorar las condiciones de ese sector.

SU PRIMERA HUIDA AL PANISMO

Primero, el ahora exdiputado se incorporó a la fracción del Lado Correcto de la Historia, uno de los cinco grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política. Fue uno de los que apoyó la defensa del fiscal removido Jorge Winckler Ortiz, en el intento de Morena de enjuiciarlo políticamente, lo que generó su acercamiento con el albiazul.

Después del proceso legislativo y de la sesión en la que se votó el dictamen, el 23 de febrero del 2019, Aguilar López renunció al grupo mixto y se sumó a los diputados Jessica Ramírez Cisneros, Nahúm Álvarez Pellico y Magdaleno Rosales, que buscaban crear otra mini fracción parlamentaria.

Todo quedó en intentona, el coordinador de Morena Juan Javier Gómez Cazarín llamó a los legisladores disidentes a la unidad por lo que determinaron quedarse en el grupo mayoritario, y Aguilar López regresó al grupo de Guízar Valladares.

Para octubre del 2019, renunció por segunda ocasión a la fracción mixta y se declaró independiente, sin embargo, ya había sido cooptado por el PAN, pues apoyaba las votaciones de esa fracción legislativa.

En diciembre del año pasado se integró, por segunda ocasión, a un grupo polémico; ahora se trataba de los panistas que no querían reconocer como coordinador a Omar Miranda y crearon su propia fracción, la segunda más importante de la Cámara.

Pero sus problemas legales llevaron a la dirigencia del PAN a darle la espalda, y tras la fusión de los panistas en una sola fracción parlamentaria, Aguilar López se quedó como diputado independiente.

SUS POLÉMICAS COMO DIPUTADO

A tres meses de rendir protesta, el diputado aun aliado de Morena criticó el trabajo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, al asegurar que de él no recibía ni las llamadas.

En una de las primeras declaraciones a medios como presidente de la Comisión de Seguridad Pública consideró que el Estado estaba rebasado; denunció que el funcionario estatal ignoraba a los representantes populares.

En esa ocasión aseguró que no había una estrategia clara para combatir a los delincuentes asentados en la entidad. “No me han dado absolutamente nada de información, le marco al secretario y no me contesta. Uno quiere ayudar y el secretario sigue en que no quiere dar información, no respeta la soberanía”, recriminó.

SE DICE INTIMIDADO TRAS EL ROBO DE SU CAMIONETA

El 6 de mayo, denunció el robo de su camioneta. Una empresa de grúas arrastró la unidad que estaba estacionada afuera de su casa en Alto Lucero. El diputado denunció en sus redes sociales el hecho que consideró “intimidación”.

Sin una orden, ni motivo, se llevaron la unidad a bordo de una grúa, siendo ésta interceptada por pobladores en la comunidad de Alto Tío Diego, perteneciente a este municipio.

En respuesta, el diputado adelantó que tramitaría un permiso para portar armas, recurriría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para lograr la autorización y tener con que defenderse.

SE CONFRONTA CON TITULAR DE LA SSA

En los primeros días del mes de julio, difundió un video en redes sociales en el que daba a conocer el registro de más de 100 casos de pacientes de dengue en Alto Lucero, y la falta de medicamentos para atenderlos.

Reprochó que la Secretaría de Salud de Veracruz no realizó trabajos de fumigación, “Se registraron hasta 100 casos, el secretario dijo que fueron 3, no sé por qué dijo eso (…) hubo una muerte y aparte de eso hubo dengue hemorrágico, y la gente se tuvo que atender con un médico particular”, denunció.

En esa ocasión, también exhibió a Roberto Ramos Alor, titular de la Secretaría de Salud, quien tampoco contestaba las llamadas.

