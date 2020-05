Epidemia de ansiedad e incertidumbre ataca a familias en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- La rutina diaria, el desempleo y la incertidumbre a causa del confinamiento voluntario por el covid-19, ya comenzó causar estragos en el Puerto de Coatzacoalcos donde el área de psicología del sistema DIF municipal, reporta más de 80 casos de ansiedad y depresión atendidos, desde que inició la emergencia sanitaria.



En su mayoría son madres de familia las que presentan cuadros de tristeza y de trastornos en este municipio desde hace aproximadamente tres semanas.

Le siguen personas adultas y algunos jóvenes de acuerdo a lo informado por las autoridades municipales.

JULISSA LLEVA SEIS SEMANAS CON NUEVOS ROLES EN CASA

Julissa Rodríguez es madre de familia en Coatzacoalcos, y asegura que las últimas semanas han sido difíciles pues se tiene que dividir para preparar la comida, ayudar a su hija en las clases en línea y adaptarse a la nueva rutina donde sale una vez a la semana para comprar productos de casa.

"Es complicado y en ocasiones sí dan ganas de salir corriendo, antes por lo menos los fines de semana podía salir a desestresarte y comer fuera de casa en un restaurante o ir al cine y eso ayudaba, pero ahora llevamos casi seis semanas sin salir y lo hacemos porque tenemos hijos y no queremos exponerlos, pero sí es complicado", relató la madre de familia de 31 años.

Aprovecha los ratos libres o de descanso para dormir o ver series en internet, aunque eso también ya la aburrió.

"Lo preocupante es que no hay para cuando termine esto, vemos en las noticias que la gente no entiende y pues no creo que en junio podamos salir a la normalidad al menos en Coatzacoalcos, donde la gente es muy necia y hacen filas por cerveza", manifestó.

Lo que la ha mantenido en pie es la sonrisa de su hija y agradece a Dios que debido al confinamiento están sanos los integrantes de su familia, por lo que tratará de superar los días que falten de quedarse en casa.

DIF HABILITA SISTEMA DE ATENCIÓN A DISTANCIA

Margarita Juárez Carrión, titular del Departamento de Asistencia e Integración Social, señaló que habilitaron un sistema de atención telefónica para las personas que presenten cuadros de ansiedad o depresión por la contingencia sanitaria.

Incluso para personas con familiares que por ser portadores del covid-19 no puedan tener contacto con ellos y se depriman.

"Estamos atendiendo a quien lo necesite, haciendo un acompañamiento emocional vía telefónica. Igualmente, dando seguimiento a quienes ya llevaban un tratamiento terapéutico con nosotros y por motivos de cuarentena fueron interrumpidos", indicó la funcionaria.

Para las personas que necesiten la atención, se habilitó la línea telefónica 921 135 39 47 en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, al llamar únicamente se solicita la edad del ciudadano para que se le canalice con una psicóloga y le dé la asesoría que requiere.

"Lo canalizamos con una psicóloga para que se pongan de acuerdo y se establezcan los horarios de trabajo y pues por cuantos días dependiendo del problema que presenten", dijo la funcionaria.

PSICÓLOGA RECOMIENDA DESARROLLAR NUEVAS ACTIVIDADES EN CASA

"Existen diferentes formas en que se pueda presentar el estrés y la depresión, y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta y no lo hacemos consciente", afirmó la por la Psicóloga Lyzbeth Torres.

Dijo que, en estos momentos de contingencia sanitaria, la sociedad debe adoptar resiliencia, paciencia y empatía para no caer en la ansiedad que es la entrada principal al pánico.

"Leer, escribir, poner en orden tus ideas, empezar a hacer un análisis interno sobre tus emociones sobre tus vivencias y sobre las cosas pendientes que tienes con las personas, involucrarte más con tu familia con los temas de interés de tus hijos y de tu pareja", explicó.

Exhorta a las personas a cambiar sus actividades diariamente en medida de las posibilidades y sobre todo tratar de disfrutar el tiempo en familia que durante mucho tiempo se pierde por el trabajo y las actividades que realizábamos antes de que se apareciera el coronavirus.

