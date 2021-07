Entre quejas e inundaciones viven vecinos de Laguna Lagartos

"Yo lo he reportado con mi representante de la cuadra y lo único que dice es que el municipio se lava las manos, porque la parte de la laguna le pertenece al Estado, tiene años que no han dragado la laguna o no buscan un tipo de solución para que no se siga saliendo el agua, es peligroso, es nocivo", comentó Hugo Fonseca, otro de los vecinos afectados.