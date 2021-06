Entre cumbias y volovanes: el bochornoso conteo por alcaldía del puerto

El grito de "voto por voto, casilla por casilla" quedó ahogado por las cumbias de Junior Klan y Nelson Kanzela, cuyas canciones se escuchaban por varias cuadras en la avenida Martí, donde militantes de Morena y el PAN esperan el resultado final de la elección en el puerto de Veracruz.

Las oficinas del Consejo Municipal del Órgano Público Local Electoral (OPLE) de la ciudad de Veracruz son un búnker. Adentro, las autoridades electorales y representantes de todos los partidos políticos cuentan una a una las actas de las casillas con los votos de los jarochos. Aún no hay nada para nadie.

Ninguno de los candidatos punteros se dan por derrotados. La victoria de Paty Lobeira de Yunes en el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) es revertida por momentos por Ricardo Exsome Zapata en el cómputo final, pero en ocasiones retoma la ventaja.

Al menos dos cuadras de la avenida Martí se encuentran sitiadas por los simpatizantes de ambos candidatos. Un déjà vu, en retrospectiva la escena parece una réplica del bloqueo impulsado por Andrés Manuel en 2006 a lo largo de Reforma.

El campamento cumplió 24 horas en la zona este jueves 10 de junio. Los primeros en llegar – desde las 7:00 de la mañana del miércoles– fueron los simpatizantes del candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia", Ricardo Exsome.

Poco a poco también fueron llegando los simpatizantes de la candidata de la coalición "Veracruz Va", Paty Lobeira. A los dos grupos se les identifica con facilidad por sus colores; de un lado domina el vino y en el otro extremo el azul marino. Allí permanecen pese al calor y la lluvia de esta mañana.

El bloqueo en Martí, a seis cuadras del boulevard Manuel Ávila Camacho, obedece a un antecedente reciente: la elección del domingo 6 de junio en el puerto de Veracruz, uno de los bastiones políticos más importantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado.

De acuerdo con el PREP, la jornada electoral en la ciudad de Veracruz terminó con un resultado cerrado entre la candidata del PAN y el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La diferencia fue de cuatro mil 525 votos a favor de Paty Lobeira.

A las once de la noche del pasado domingo, cuando el PREP apenas avanzaba con un 15 por ciento, Lobeira de Yunes salió a declararse ganadora de la contienda con una presunta ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Ricardo Exsome.

"Hoy ha ganado Veracruz, ha ganado la democracia, han ganado las familias, juntos con Miguel Veracruz ganó", dijo la panista entre gritos de júbilo de sus acompañantes. Su esposo, Miguel Ángel Yunes Márquez, transmitía en vivo con una sonrisa.

Del otro lado, el candidato morenista se mantuvo ecuánime y envió una postura en un breve mensaje que su equipo escribió en su cuenta oficial de Facebook. Ricardo Exsome Zapata puntualizaba que la elección se encontraba cerrada, por lo que esperaría el resultado final por respeto a los veracruzanos.













Exsome acusa irregularidades

El silencio permaneció durante casi 24 horas después de la jornada de votaciones. El candidato de Morena reapareció en la escena pública por la noche del 7 de junio, para denunciar que en la jornada electoral se presentaron irregularidades que influyeron en el PREP.

A decir de Exsome Zapata, el gobierno municipal encabezado por Fernando Yunes intervino en las votaciones del 6 de junio. También acusó irregularidades e incidencias hasta en un 80 por ciento de las actas que hasta entonces se habían computado en el programa de resultados preliminares.

El morenista señaló que se detectó la coacción, intimidación y compra de votos por parte de Acción Nacional, a cuya candidata también denunció por presuntamente rebasar el topo de gastos de campaña.

"Salir a declararse triunfador con el fin de sorprender es una irresponsabilidad de quien lo haga, ya que como lo hemos citado, no existe información sólida para nadie, aunque también puede ser una estrategia para victimizarse cuando se haga justicia", dijo.

Alrededores del OPLE: de búnker político a fiesta morenista

A primera hora del miércoles 9 de junio, los alrededores del Consejo Municipal del OPLE en el puerto de Veracruz se convirtieron en un búnker político para militantes morenistas y panistas que, a decir de ellos, vigilan el reconteo de votos de la elección municipal.

Por lo menos una centena de simpatizantes de Ricardo Exsome Zapata se instalaron con carpas y sillas en el camellón de la avenida Martí. El calor no los detuvo para exigir el reconteo de los votos y alguna que otra vez, hacerse de palabras con militantes panistas, que también llegaron al lugar.

En el interior de las oficinas del OPLE, las autoridades electorales esperaban una orden desde la ciudad de Xalapa para realizar el cambio de los representantes de los partidos políticos que participaron en la elección municipal.

La contabilización de los votos en el cómputo final inició con una disputa cerrada entre ambos candidatos, la cual se extendió hasta los alrededores del lugar entre las militancias de los partidos, al estilo de "yo puedo más".

Un búnker de cada lado: sobre el camellón los morenistas y a centímetros de las vallas colocadas por la Policía Municipal de Veracruz, los panistas. Para los primeros hubo hieleras con agua y refrescos, volovanes y hasta una marimba que los hizo olvidar el calor.

Los panistas no se quisieron quedar atrás. Pronto también llegaron hieleras con aguas, comida y hasta baños portátiles para ellos, aun con la molestia de los dueños de los negocios ubicados a los costados de Martí.

El día transcurrió entre enfrentamiento verbales de los bandos, mientras arribaban al lugar figuras políticas de cada partido, como el diputado local con licencia, Juan Javier Gómez Cazarín, y el delegado con funciones de presidente de Morena en el estado de Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta.

Ambos políticos llegaron para respaldar a Ricardo Exsome Zapata e incluso protagonizaron un conato de disputa con representantes del PAN ante el OPLE, sin embargo, el ambiente siguió con tranquilidad.

#Elecciones2021 | Así el conato de disputa en el Puerto de Veracruz entre militantes de Morena y panistas que mantienen sitiadas las oficinas del OPLE, ¿opinas que hubo fraude? #nr https://t.co/gUvLIs6Jdk pic.twitter.com/hVyfZtGK8v — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) June 9, 2021

La senadora de la república, Indira Rosales Sanromán, también arribó al sitio por el lado del PAN, para exhortar al candidato Ricardo Exsome a superar la elección del 6 de junio, en la cual, aseguró, Paty Lobeira resultó ganadora.

A su llegada los ánimos volvieron a encenderse entre las dos partes involucradas, pues también arribó de manera simultánea el candidato morenista, quien aseguró que ganará la elección, ya sea en el cómputo final de votos o en tribunales.

La fiesta de los morenistas comenzó pronto, pues el Sistema de Cómputos Municipales del OPLE indicaba que poco a poco Exsome comenzaba a despegarse de Paty Lobeira para tomar la ventaja en los resultados.

Sintiéndose ya ganadora, la militancia de Morena comenzó a celebrar bailando al ritmo de cumbia, refrescos, tacos, tamales, esquites y hasta raspados, mientras del otro lado la molestia y las miradas cabizbajas eran evidentes.

#Galería | Así pasaron la noche morenistas y panistas que esperan el recuento de votos en el OPLE del puerto de Veracruz. #vt

Más detalles en: https://t.co/xmLPQiiKvg pic.twitter.com/rpLajsiqdH — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) June 10, 2021

Lo que en un principio fue un plantón de horas se convirtió en un campamento donde los morenistas pasaron en vela la noche acompañados por Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín, al igual que los panistas, solo divididos unos y otros por el espacio físico de la calle Pinzón.

Ni la lluvia de esta mañana de jueves espantó a las militancias, que se resguardaron bajo las carpas, pero siguieron fieles a su compromiso de "defender el voto".

Al mediodía de este jueves, Ricardo Exsome afirmó que el Consejo Municipal del OPLE está confabulado con integrantes del PAN, de quienes, dijo, reciben órdenes.

"Están violando la ley electoral, pero insisto, con todo y eso los números nos están favoreciendo y porque nos están favoreciendo los números están desesperados, queriendo que no se abran los paquetes y que no se cuenten los votos, pero eso no lo vamos a permitir", mencionó en un video.

La respuesta panista llegó de nuevo por parte de la senadora Indira Rosales, quien descalificó las declaraciones del candidato morenista y acusó al Gobierno del Estado de planear intervenir para reventar el cómputo final que se lleva a cabo a puerta cerrada en el OPLE.

De ambos bandos existe insistencia en que la victoria les pertenece, cuando el conteo de actas no tiene un avance ni del 40 por ciento y en donde la diferencia de los votos obtenidos por parte de la candidata del PAN y el candidato de Morena no ha sido mayor de 2 por ciento durante todo el conteo.

vtr