Entre carencias, Hospital de Las Choapas da servicio a usuarios

El anuncio que hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García que hasta dentro de tres años se cumplirá la meta de dotar de todos los servicios a hospitales y centros de salud del estado, inconformó a usuarios del nosocomio “Dr. Pedro Coronel Pérez”, el cual labora actualmente en pésimas condiciones y carece de medicamentos, material quirúrgico y hasta de especialistas.

Al referirse a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la visita dominical del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal, presumió que “es un programa progresivo que nos va a llevar tres años en Veracruz… Por ejemplo los primeros nacimientos del año 2020 fueron de niños indígenas y a los padres no se les cobró nada, generalmente se les hacía firmar un pagaré y eso ya no se hace a partir del 1 de enero”, dijo en el municipio de Huayacocotla.

Sin embargo, lo anterior, ha generado desconcierto entre los ciudadanos y derechohabientes del desaparecido “Seguro Popular”, porque se desconoce qué tanto beneficio reportará para la ciudadanía, que al menos en el sureste de Veracruz, concretamente en Las Choapas, las carencias y demandas en materia de salud son una constante.

Las quejas “brotan” a diario en este municipio, pues los servicios que en teoría deberían ser gratuitos, son cobrados porque el hospital no cuenta con los insumos que satisfagan las necesidades de quienes recurren al servicio de salud gratuito.

FALTAN MEDICAMENTOS

Te puede interesar Por desabasto de medicinas, padres de niños con cáncer protestan en Hospital Regional

Los testimonios de los usuarios son la prueba más contundente de la grave situación hospitalaria. Marcelo Quintero Cortés, entrevistado mientras leía con preocupación una receta con la lista de medicamentos, manifestó: “Tengo a mi esposa internada, en total son más de 2 mil pesos en medicamentos, pero desde que me la dieron me dijo el médico que tendría que ir directamente a una farmacia fuera del hospital porque aquí de plano no hay nada”.

El solo hecho de llevar a su paciente al centro hospitalario es un suplicio, por la distancia y las pésimas condiciones de los caminos rurales.

“Nosotros nos hacemos cuatro horas de camino, venimos del ejido La Reforma, es algo de pasaje, es un tiempo que nos lleva y aun así aquí estamos porque necesitamos; pero, me pongo a pensar qué pasa con la demás gente, con los que no tienen un ahorrito o algo así, se supone que el hospital debe tener medicamentos, pero ni eso”, lamentó.

SIN ESPECIALISTAS

Las familias que tienen la necesidad de pedir ayuda médica en el hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, sufren largas esperas para que sus pacientes sean atendidos y si se trata de que tengan que ser operados, la cosa se pone peor, porque se encuentran muy limitados en médicos especialistas y cirujanos, por lo que se hace urgente la atención de las autoridades de salud al respecto.

Guadalupe Ávalos, que acompañó a su hija que está en trabajo de parto, señala: “Nos han pedido sueros, inyecciones, gasas, guantes, también una botella de 10 litros de Bonafont, que van a usarla para recoger la pipí de nuestra paciente. No tienen sondas, ¡por Dios!”.

Al momento que muestran el botellón de plástico, refieren “Ella va a dar a luz, pero nos pidieron una botella y ahorita que le vaciemos el agua, la vamos a lavar y a entregar”.

Sin disimular su molestia, critica: “Se supone que debería haber una buena atención pero no la hay, piden de todo. A mi hija la ingresamos ayer, me tienen preocupada, nosotros venimos de acá por Río Playas, pero ya estamos preocupados, no tenemos más que esperar a lo que los médicos dicen pero que yo sepa, mi hija no da a luz porque no hay especialistas que la atiendan”.

Rigoberto Pérez, otro usuario molesto por la espera de su paciente, arremete: “No hay ginecólogo o anestesiólogo, ni cirujano, estamos a la espera, no entiendo por qué no buscan la manera, no sé por qué no cubren lo que la población necesita, entiendo que a veces no hay algo porque no es perfecto, pero eso debe ser una opción, no una necesidad, cuando es salud de lo que hablamos”.

RAMOS ALOR NI VE, NI OYE…

Pese a las constantes quejas ciudadanas, al Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, un político de Coatzacoalcos, parece importarle poco las condiciones con las que opera el hospital Pedro Coronel Pérez. En sus recientes declaraciones de inversiones para salud en el sur del estado, elude referirse que inversiones realizarían en Las Choapas.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz