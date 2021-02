Entre cánticos y gritos de justicia despiden a Felipe de 20 años

"Es cobarde quien no da la cara, pero más cobarde eres tú si te quedas callado, porque no es posible quien mato a mi niño, no es posible que Cosoleacaque se calle; por eso le digo al pueblo de Cosoleacaque, a ustedes hermanos que, si alguien vio a los asesinos que lo denuncien, no tenga miedo porque este crimen no debe quedar así", expresó con coraje.